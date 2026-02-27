Meğer Survivor yarışmacısıymış! Kuşaklılar'ın Ferit'i Emin Günenç hakkında şaşırtan gerçek
Bu akşam TV'de ilk kez atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan "Kuşaklılar" filmi, başrol oyuncusuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Filmde Ferit karakterine hayat veren Emin Günenç'in hayatını araştıranlar, 2021 yılında Survivor gönüllüler kadrosunda yarıştığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.
Oyunculuk performansının yanı sıra yakışıklılığıyla genç kızların sevgilisi haline gelen Emin Günenç'in başrolünde yer aldığı "Kuşaklılar" filmi, bu akşam TV'de ilk kez atv ekranlarında...
SURVİVOR'DA SAKATLANMIŞTI
Filmin yayınlanacak olmasıyla birlikte özel hayatı mercek altına alınan 31 yaşındaki oyuncu hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar kulaklarına inanamadı. Üvey Anne ve Kusursuz Kiracı gibi projelerden tanıdığımız Emin Günenç, meğer 2021 yılında Survivor yarışmasında ter dökmüş!
Parkurlarda ciddi bir sakatlık yaşayan Emin Günenç, doktor kararıyla diskalifiye edilerek hayallerine veda etmek zorunda kalmıştı.
Sporcu kimliğini oyunculuk yeteneğiyle birleştiren Emin Günenç, bu akşam yayınlanacak olan "Kuşaklılar" filminde Ferit karakteriyle karşımıza çıkıyor.
FİLMİN KONUSU
Filmin konusu ise şu şekilde:
Yıllar önce küçük bir anlaşmazlık yüzünden ikiye bölünen bir köy… Kuşaklılar ve Kuşaksızlar olarak ayrılan halk, yıllardır süren anlamsız bir küslüğün içinde yaşamaktadır. Bu düşmanlığı bitirmeye kararlı olan Harun ve Arif'in aklına çılgın bir plan gelir: İki tarafın torunları Ayşen ve Ferit'i birbirine aşık ederek köyü barıştırmak. Ancak Ferit şehir hayatına alışmış bir doktordur ve köye dönmeye niyeti yoktur. Onu geri getirmek ve iki genci bir araya getirmek hiç de kolay olmayacaktır. Hikâye, bu inatçı küslüğü bitirmek için verilen eğlenceli ve umut dolu mücadelenin öyküsüdür.
EMİN GÜNENÇ KİMDİR?
Öte yandan, ünlü oyuncu, şimdilerde "Arafta" dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkıyor.