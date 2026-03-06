MEB’den dil eğitimi konferansı: Başvurular 13 Mart’a kadar yapılabilecek
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 13-15 Mayıs 2026'da İstanbul'da düzenlenecek "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" için başvurular başladı. Öğretmenler, yöneticiler ve akademisyenler 13 Mart'a kadar başvuru yapabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, öğrencilerin Türkçe kullanımını güçlendirmeye yönelik iyi uygulamaların paylaşılacağı "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı"nı İstanbul'da düzenleyecek. "Öğrencilerin Söz Varlığı" temasıyla gerçekleştirilecek konferansa başvurular çevrimiçi olarak alınacak.
BAŞVURULAR ÇEVRİMİÇİ YAPILACAK
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" için başvuru süreci başladı. Konferans, 13-14-15 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Konferansa Milli Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan öğretmenler, eğitim yöneticileri ve akademisyenler katılabilecek. Sahada uygulanan çalışmalarını paylaşmak isteyen katılımcılar başvurularını 13 Mart 2026'ya kadar konferansın resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek.
ANA TEMA: ÖĞRENCİLERİN SÖZ VARLIĞI
2026 yılı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle konferans ayrı bir anlam taşıyor. Bu kapsamda etkinliğin ana teması "Öğrencilerin Söz Varlığı" olarak belirlendi. Konferans kapsamında şu konular ele alınacak:
- Erken çocukluktan yetişkinliğe uzanan dil gelişim süreçleri
- Aile ve çevrenin dil gelişimine etkisi
- Okuma kültürü
- Özel gereksinimli öğrencilerin dil gelişimi
- Medya ve popüler kültürün dil kullanımına yansımaları
DİSİPLİNLER ARASI DİL EĞİTİMİ YAKLAŞIMI
Konferans, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen "Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti, Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi" ile bağlantılı olarak gerçekleştirilecek. Milli kültür, sanat, edebiyat, fen bilimleri, matematik ve teknoloji gibi farklı alanlarda kullanılan dilin öğrencilerin söz varlığına katkısı disiplinler arası bir bakışla ele alınacak.
Ayrıca; kelime öğretimine ilişkin strateji ve teknikler ile söz varlığının ölçülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik yöntemler de akademik bir çerçevede tartışılacak.
PANEL VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI YAPILACAK
Konferans süresince sözlü sunumlar ve poster bildirilerinin yanı sıra alanında uzman isimlerin katılımıyla paneller ve atölye çalışmaları da düzenlenecek. Bu etkinliklerde dil eğitimi alanındaki iyi uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Başvurular iki aşamalı değerlendirme sürecinden geçirilecek ve en başarılı uygulamalar konferansta sunulacak.
BEŞİNCİ KONFERANS İSTANBUL'DA
Türkçe ve dil eğitimine yönelik iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla dört yıldır düzenlenen konferansların ilki 2022 yılında gerçekleştirilmişti. Sonraki yıllarda farklı temalar ele alındı:
2023: Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak öğretimiyle iki dillilere ve Türk soylulara öğretimi
2024: Türkçe ve Dil Eğitiminde Yenilikçi ve Keşfedici Yaklaşımlar
2025: Konferans, Millî Kültür ve Değerler Edinimi
Bu yıl beşincisi düzenlenecek konferans, İstanbul'daki Sultanahmet Millî Eğitim Akademisinde gerçekleştirilecek. Etkinliğin onursal başkanlığını ise Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin yapacak.