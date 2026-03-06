Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, öğrencilerin Türkçe kullanımını güçlendirmeye yönelik iyi uygulamaların paylaşılacağı "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" nı İstanbul'da düzenleyecek. "Öğrencilerin Söz Varlığı" temasıyla gerçekleştirilecek konferansa başvurular çevrimiçi olarak alınacak.

Konferansa Milli Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan öğretmenler, eğitim yöneticileri ve akademisyenler katılabilecek. Sahada uygulanan çalışmalarını paylaşmak isteyen katılımcılar başvurularını 13 Mart 2026'ya kadar konferansın resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" için başvuru süreci başladı. Konferans, 13-14-15 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

2026 yılı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle konferans ayrı bir anlam taşıyor. Bu kapsamda etkinliğin ana teması "Öğrencilerin Söz Varlığı" olarak belirlendi. Konferans kapsamında şu konular ele alınacak:

DİSİPLİNLER ARASI DİL EĞİTİMİ YAKLAŞIMI

Konferans, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen "Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti, Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi" ile bağlantılı olarak gerçekleştirilecek. Milli kültür, sanat, edebiyat, fen bilimleri, matematik ve teknoloji gibi farklı alanlarda kullanılan dilin öğrencilerin söz varlığına katkısı disiplinler arası bir bakışla ele alınacak.

Ayrıca; kelime öğretimine ilişkin strateji ve teknikler ile söz varlığının ölçülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik yöntemler de akademik bir çerçevede tartışılacak.