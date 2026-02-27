MEB sözleşmeli personel alımı 2026: Başvuru tarihleri ve kadro dağılımı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında 903 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı ve Uygulama Merkezlerinde görevlendirilecek personel için başvurular 2-6 Mart tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 13 Mart'ta ilan edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir alım sürecini başlattı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte başvuru takvimi ve sürece ilişkin temel şartlar kamuoyuna duyuruldu.
11 İLDE GÖREVLENDİRME YAPILACAK
Personel alımı Ankara, İstanbul, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kayseri, Mersin, Rize, Sivas, Tokat ve Aksaray'daki merkezlerde gerçekleştirilecek. Görevlendirmeler ilgili eğitim ve uygulama merkezlerinde yapılacak.
HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?
Alım kapsamında şu kadrolarda personel istihdam edilecek:
➔Diyetisyen
➔Elektrik teknisyeni
➔Bilgisayar teknisyeni
➔Sıhhi tesisat teknisyeni
➔Koruma ve güvenlik görevlisi
➔Büro personeli
➔Şoför
➔Kaloriferci
➔Aşçı
➔Kat görevlisi
➔Yardımcı hizmetler personeli
Kadro dağılımına göre:
➔327 kişi yardımcı hizmetler
➔127 kişi koruma ve güvenlik
➔121 kişi büro personeli
➔113 kişi kat görevlisi
olarak istihdam edilecek.
BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Adaylar başvurularını 2-6 Mart tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirecek. Başvurular kariyerkapisi.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Sürece ilişkin ayrıntılı başvuru kılavuzu ise meb.gov.tr ve personelmeb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.
SONUÇLAR 13 MART'TA AÇIKLANACAK
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar 13 Mart tarihinde duyurulacak. Kamu sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için süreç takvimi netleşmiş durumda. Başvuru yapacak adayların belirtilen tarihleri kaçırmaması gerekiyor.