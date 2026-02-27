MEB sözleşmeli personel alımı 2026: Başvuru tarihleri ve kadro dağılımı

Milli Eğitim Bakanlığı, personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir alım sürecini başlattı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte başvuru takvimi ve sürece ilişkin temel şartlar kamuoyuna duyuruldu.

11 İLDE GÖREVLENDİRME YAPILACAK

Personel alımı Ankara, İstanbul, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kayseri, Mersin, Rize, Sivas, Tokat ve Aksaray'daki merkezlerde gerçekleştirilecek. Görevlendirmeler ilgili eğitim ve uygulama merkezlerinde yapılacak.