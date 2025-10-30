MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak? 2025-2026 sınav tarihleri: 6-7-8-9 ve 10. sınıflar...
Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılında başlattığı ortak sınav uygulamasını bu yıl daha da genişletiyor. Yeni dönemde kapsamı artırılan sistemle birlikte, 2025-2026 eğitim yılında toplam 10 ortak yazılı sınav yapılacak. 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıfları kapsayan sınavların ilki, 1. dönem 1. ortak yazılı olarak kasım ayında gerçekleştirilecek. İşte yeni eğitim yılına ait ortak sınav takvimi...
30.10.2025 14:14