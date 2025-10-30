Viral Galeri Viral Liste MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak? 2025-2026 sınav tarihleri: 6-7-8-9 ve 10. sınıflar...

MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak? 2025-2026 sınav tarihleri: 6-7-8-9 ve 10. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılında başlattığı ortak sınav uygulamasını bu yıl daha da genişletiyor. Yeni dönemde kapsamı artırılan sistemle birlikte, 2025-2026 eğitim yılında toplam 10 ortak yazılı sınav yapılacak. 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıfları kapsayan sınavların ilki, 1. dönem 1. ortak yazılı olarak kasım ayında gerçekleştirilecek. İşte yeni eğitim yılına ait ortak sınav takvimi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.10.2025 14:14
MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak? 2025-2026 sınav tarihleri ve konu dağılımı: 6-7-8-9 ve 10. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin ortak sınav takvimini ve konu-soru dağılım tablolarını açıkladı. Kasım ayında başlayacak sınavlar, ortaokul ve lise düzeyinde ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulanacak.

MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak? 2025-2026 sınav tarihleri ve konu dağılımı: 6-7-8-9 ve 10. sınıflar...

KAPSAM GENİŞLEDİ, SINAV SAYISI ARTTI

MEB, 2023-2024 eğitim yılında başlattığı ortak sınav uygulamasını yeni dönemde genişletti. Geçtiğimiz yıl yalnızca 6, 7, 9 ve 10. sınıflarda yapılan sınavlar, bu dönem itibarıyla 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm kademeleri kapsayacak.

2025-2026 eğitim yılında toplam 10 ortak yazılı sınav yapılacak. Bu sınavlar, öğrencilerin yıl içi başarılarını ölçmek ve ülke genelinde eğitimde eşgüdüm sağlamak amacıyla uygulanacak.

MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak? 2025-2026 sınav tarihleri ve konu dağılımı: 6-7-8-9 ve 10. sınıflar...

ORTAK SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

Yeni döneme ilişkin sınav tarihleri MEB tarafından yayımlanan takvime göre belirlendi. 1. dönem sınavları Kasım ayında yapılacak.

1. Dönem 1. Yazılı Sınavlar:

7. sınıf Türkçe: 4 Kasım 2025

8. sınıf Türkçe: 5 Kasım 2025

9. sınıf Matematik: 6 Kasım 2025

MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak? 2025-2026 sınav tarihleri ve konu dağılımı: 6-7-8-9 ve 10. sınıflar...

2. Dönem 1. Yazılı Sınavlar:

6. sınıf Türkçe: 7 Nisan 2026

6. sınıf Matematik: 8 Nisan 2026

8. sınıf Matematik: 8 Nisan 2026

10. sınıf Matematik: 9 Nisan 2026

10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 10 Nisan 2026

MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak? 2025-2026 sınav tarihleri ve konu dağılımı: 6-7-8-9 ve 10. sınıflar...

2. Dönem 2. Yazılı Sınavlar:

7. sınıf Matematik: 2 Haziran 2026

9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 3 Haziran 2026

SON DAKİKA