MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak? 2025-2026 sınav tarihleri: 6-7-8-9 ve 10. sınıflar...

KAPSAM GENİŞLEDİ, SINAV SAYISI ARTTI

MEB, 2023-2024 eğitim yılında başlattığı ortak sınav uygulamasını yeni dönemde genişletti. Geçtiğimiz yıl yalnızca 6, 7, 9 ve 10. sınıflarda yapılan sınavlar, bu dönem itibarıyla 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm kademeleri kapsayacak.

2025-2026 eğitim yılında toplam 10 ortak yazılı sınav yapılacak. Bu sınavlar, öğrencilerin yıl içi başarılarını ölçmek ve ülke genelinde eğitimde eşgüdüm sağlamak amacıyla uygulanacak.