MEB İOKBS 2026: Bursluluk sınavı saat kaçta, kaç soru sorulacak?

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 09:05 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için beklenen gün geldi. Binlerce öğrenci ve veli sınav sabahına odaklanırken, en çok merak edilen başlıklar sınavın saati, süresi ve sonuç takvimi oldu.

Haftalardır süren heyecanlı bekleyişte büyük gün geldi çattı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bugün gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde binlerce ortaokul ve lise öğrencisi, hem akademik başarısını taçlandırmak hem de eğitim hayatına destek olacak burs imkanına kavuşmak için ter dökecek. İşte 2026 İOKBS bursluluk sınavına dair bilinmesi gereken tüm detaylar:

SINAV NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? İOKBS, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Sınava katılacak tüm öğrenciler için tek oturum uygulanacak. Sınavda, farklı sınıf seviyelerindeki adaylara dört seçenekli toplam 80 soru yöneltilecek. Adaylara bu soruları yanıtlamaları için 100 dakika süre verilecek.

KİMLER SINAVA KATILACAK? Sınav; Ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarında,

Ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencileri kapsıyor.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ E-OKUL'DA Sınava giriş belgeleri e-Okul sistemi üzerinden erişime açıldı. Belgeler, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınarak mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Veliler ise e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden "Öğrenci Sınav Bilgileri" ekranından oturum detaylarını görüntüleyebiliyor.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sınav sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmî internet adresi üzerinden ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından, sorulara, cevap anahtarına veya sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar için süreç de başlayacak. İtirazlar, yayımlanma tarihinden itibaren en geç 5 gün içinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün e-İtiraz bölümü üzerinden yapılabilecek.

