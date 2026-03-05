MEB-EKYS 2026 sınav giriş yerleri açıklandı: Yazılı sınav konu başlıkları ve ağırlıkları

Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 11:53

15 Mart 2026'da yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) için giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

ÖSYM, 2026-MEB-EKYS kapsamında başvuru yapan adayların sınav yerlerini duyurdu. 5 Mart 2026 saat 10.00 itibarıyla yayımlanan sınava giriş belgeleri, adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM AİS sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.

MEB-EKYS SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yönetici olmak isteyen adayların katılacağı sınav için bina ve salon atamaları tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden indirerek çıktısını alabilecek. MEB-EKYS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 15 Mart 2026 tarihinde uygulanacak EKYS'de adaylar saat 10.00'dan sonra sınav merkezlerine alınmayacak.

MEB-EKYS YAZILI SINAVININ KONU DAĞILIMLARI BELLİ OLDU Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sınav içeriğine göre EKYS yazılı sınavı farklı konu alanlarından oluşacak. Sınavda adayların genel kültür düzeyi, eğitim yönetimi bilgisi ve mevzuat bilgisi birlikte ölçülecek.

Sınav kapsamı; TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersleri konuları, eğitim bilimleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve mevzuat konularından oluşuyor. 2026 yılı için belirlenen konu dağılımına göre sınavdaki ağırlık oranları ise şu şekilde uygulanacak: Konu Alanı Ağırlık Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli %30 Genel Kültür %20 Mevzuat %20 Eğitim Bilimleri %15 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük %15