MEB duyurdu: BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

BİLSEM ön değerlendirme süreci 20 Şubat 2026'da tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu, bireysel değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenciler açıklandı. Sınavlar 6 Nisan–19 Haziran tarihleri arasında yapılacak, kesin kayıt hakkı kazananlar ise 3 Temmuz'da ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yürüttüğü Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama sürecinde ön değerlendirme aşaması sona erdi. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilerin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında değerlendirildiği uygulamalar 15 Aralık'ta başlamış, 20 Şubat 2026 tarihinde tamamlanmıştı. MEB, BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarını duyurdu.

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

MEB duyurusuna göre, ön değerlendirme uygulamaları sonucunda bireysel değerlendirme aşamasına katılmaya hak kazanan öğrenciler ilan edildi. İlgili öğrenciler bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazandı.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ NİSAN'DA BAŞLIYOR

Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılacak öğrenciler için sınav giriş belgeleri 30 Mart 2026 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

Bireysel değerlendirme uygulamaları ise 6 Nisan ile 19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Değerlendirmeler, il tanılama sınav komisyonlarının belirlediği merkezlerde yapılacak.

KAYIT HAKKI KAZANANLAR 3 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Bireysel değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

Kayıt işlemleri ise 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Böylece 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde süreç tamamlanmış olacak.

BİLSEM tanılama takvimi doğrultusunda ilerleyen süreçte, sonuç ve duyuruların MEB'in resmi kanalları ile e-Okul sistemi üzerinden takip edilmesi gerekiyor.