MEB duyurdu: BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yürüttüğü Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama sürecinde ön değerlendirme aşaması sona erdi. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilerin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında değerlendirildiği uygulamalar 15 Aralık'ta başlamış, 20 Şubat 2026 tarihinde tamamlanmıştı. MEB, BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarını duyurdu.