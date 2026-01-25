MEB bilişim personeli alımı 2026: Kadrolar, şartlar ve başvuru tarihi

Millî Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı Aralık dönemi için sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını resmen duyurdu. Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere farklı uzmanlık alanlarında toplam 14 personel istihdam edilecek. Başvurular 26–30 Ocak 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden alınacak, adaylar KPSS ve yabancı dil puanı esas alınarak değerlendirilecek ve sözlü/uygulamalı sınavlar mart ayında Ankara'da gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR OCAK AYINDA ALINACAK Adaylar başvurularını 26–30 Ocak 2026 tarihleri arasında yalnızca dijital ortamda yapabilecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı / Kariyer Kapısı hizmeti ile https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Her aday sadece bir pozisyon için başvuru yapabilecek.

DEĞERLENDİRME KPSS VE YABANCI DİL PUANINA GÖRE YAPILACAK Başvuruların değerlendirilmesinde, 2024 ve 2025 KPSSP3 puanının %70'i ile YDS veya denkliği kabul edilen yabancı dil puanının %30'u esas alınacak. KPSS puanı bulunmayan adaylar için KPSS puanı 70, yabancı dil belgesi sunmayan adaylar için yabancı dil puanı 0 olarak kabul edilecek. Bu hesaplamaya göre yapılacak sıralamada, her pozisyon için ilan edilen kontenjanın 10 katı aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak.

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV MART AYINDA Sözlü ve uygulamalı sınavlar, 23 Mart – 03 Nisan 2026 tarihleri arasında Ankara'da, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü hizmet binasında yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 27 Şubat 2026 tarihinde www.meb.gov.tr

ve personel.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecek. Aynı puana sahip adaylar olması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacak.