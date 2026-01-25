CANLI YAYIN
MEB bilişim personeli alımı 2026: Kadrolar, şartlar ve başvuru tarihi

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Millî Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı Aralık dönemi için sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını resmen duyurdu. Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere farklı uzmanlık alanlarında toplam 14 personel istihdam edilecek. Başvurular 26–30 Ocak 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden alınacak, adaylar KPSS ve yabancı dil puanı esas alınarak değerlendirilecek ve sözlü/uygulamalı sınavlar mart ayında Ankara'da gerçekleştirilecek.

MEB bilişim personeli alımı 2026: Kadrolar, şartlar ve başvuru tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. 2026 Aralık dönemi kapsamında gerçekleştirilecek alımda, farklı uzmanlık alanlarında toplam 14 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek.

MEB bilişim personeli alımı 2026: Kadrolar, şartlar ve başvuru tarihi

BAŞVURULAR OCAK AYINDA ALINACAK

Adaylar başvurularını 26–30 Ocak 2026 tarihleri arasında yalnızca dijital ortamda yapabilecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı / Kariyer Kapısı hizmeti ile https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Her aday sadece bir pozisyon için başvuru yapabilecek.

MEB bilişim personeli alımı 2026: Kadrolar, şartlar ve başvuru tarihi

DEĞERLENDİRME KPSS VE YABANCI DİL PUANINA GÖRE YAPILACAK

Başvuruların değerlendirilmesinde, 2024 ve 2025 KPSSP3 puanının %70'i ile YDS veya denkliği kabul edilen yabancı dil puanının %30'u esas alınacak. KPSS puanı bulunmayan adaylar için KPSS puanı 70, yabancı dil belgesi sunmayan adaylar için yabancı dil puanı 0 olarak kabul edilecek. Bu hesaplamaya göre yapılacak sıralamada, her pozisyon için ilan edilen kontenjanın 10 katı aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak.

MEB bilişim personeli alımı 2026: Kadrolar, şartlar ve başvuru tarihi

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV MART AYINDA

Sözlü ve uygulamalı sınavlar, 23 Mart – 03 Nisan 2026 tarihleri arasında Ankara'da, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü hizmet binasında yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 27 Şubat 2026 tarihinde www.meb.gov.tr
ve personel.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecek. Aynı puana sahip adaylar olması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacak.

MEB bilişim personeli alımı 2026: Kadrolar, şartlar ve başvuru tarihi

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE KONTENJANLAR

MEB'in ilanına göre alım yapılacak başlıca pozisyonlar arasında; Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı, Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı, Kıdemli Ağ Uzmanı, Kıdemli DevOps Uzmanı, Kıdemli Yazılım Mimarı, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET Core), Front-End Geliştirme Uzmanları, Test Mühendisleri, İş Analistleri ve İstatistikçi kadroları yer alıyor. Pozisyonlara göre brüt sözleşme ücretleri, belirlenen tavan ücretin 2 ila 4 katı arasında değişiyor.

MEB bilişim personeli alımı 2026: Kadrolar, şartlar ve başvuru tarihi

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru sürecinde adaylardan; detaylı özgeçmiş, mezuniyet bilgileri, mesleki tecrübeyi gösteren belgeler, programlama dili yeterlilikleri ve pozisyona özel sertifikalar istenecek. Belgelerin tamamı sisteme PDF veya JPG formatında yüklenecek. Başvuru ekranında "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir" ibaresi görülmeyen başvurular geçerli sayılmayacak.

MEB bilişim personeli alımı 2026: Kadrolar, şartlar ve başvuru tarihi

SINAV SONUÇLARI VE ATAMA SÜRECİ

Sözlü/uygulamalı sınavdan en az 70 puan alan adaylar arasından, puan sıralamasına göre asil ve yedek listeler oluşturulacak. Sonuçlar Bakanlığın resmi internet sitelerinde yayımlanacak ve ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak. Asil adayların, bildirimin ardından en geç 10 iş günü içinde gerekli işlemleri tamamlayarak göreve başlamaları gerekecek.

MEB bilişim personeli alımı 2026: Kadrolar, şartlar ve başvuru tarihi

ÜCRET VE SÖZLEŞME ESASLARI

Sözleşmeli bilişim personeline, mevzuat gereği sözleşme ücreti dışında herhangi bir ek ödeme yapılmayacak. Aylık brüt ücretler, ilgili pozisyon için belirlenen sözleşme ücret tavanı üzerinden hesaplanacak. Bakanlık, ilan edilen tavan ücretlerin altında sözleşme yapma yetkisini saklı tutuyor.

MEB bilişim personeli alımı 2026: Kadrolar, şartlar ve başvuru tarihi

Sınav Takvimi Kısaca

Başvuru Tarihleri: 26 – 30 Ocak 2026

Sınava Girecek Adayların İlanı: 27 Şubat 2026

Sözlü/Uygulamalı Sınavlar: 23 Mart – 03 Nisan 2026

Milli Eğitim Bakanlığı, başvuru sürecinin eksiksiz ve ilan şartlarına uygun şekilde yürütülmesinden adayların sorumlu olduğunu vurgularken, şartları taşımayan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvurularının her aşamada iptal edilebileceğini hatırlattı.

