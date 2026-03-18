MEB 2. dönem ortak sınav tarihleri netleşti: 6, 8 ve 10. sınıflar dikkat

Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 06:43 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde ülke genelinde yapılacak birinci ortak yazılı sınavların tarihlerini ve uygulama esaslarını açıkladı. Buna göre 6, 8 ve 10. sınıfları kapsayan sınavlar 7-10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, mazeret sınavı ise 21 Nisan'da yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde uygulanacak ülke geneli ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuzu yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sınavlara dair usul ve esasların ayrıntılı şekilde belirlendiği bildirildi.

BEŞ DERSTE ORTAK SINAV YAPILACAK Kılavuza göre, ikinci dönemde ülke genelinde toplam 5 ortak yazılı sınav gerçekleştirilecek. Bu sınavların hangi sınıf ve dersleri kapsayacağı ile uygulanacağı tarihler de netleşti.

SINAV TAKVİMİ NETLEŞTİ Belirlenen programa göre sınav tarihleri şöyle: 6. sınıf Türkçe: 7 Nisan

6. sınıf matematik: 8 Nisan

8. sınıf matematik: 8 Nisan

10. sınıf matematik: 9 Nisan

10. sınıf Türk dili ve edebiyatı: 10 Nisan Her bir sınav için öğrencilere 40 dakika süre verilecek.

SORU YAPISI AÇIKLANDI Ortak yazılı sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı soruların kullanılacağı belirtildi. Bu uygulamayla öğrencilerin sadece test çözme becerileri değil, aynı zamanda yorumlama ve ifade yeteneklerinin de ölçülmesi hedefleniyor.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ FARKLILIK GÖSTERİYOR Sınavların değerlendirme sürecinde derslere göre farklı uygulamalar yapılacak. 6. sınıf Türkçe ve matematik sınavları ülke genelinde ortak şekilde değerlendirilecek.

8. sınıf matematik ile 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik sınavlarının değerlendirmesi ise okul yönetimlerinin kararına göre gerçekleştirilecek.