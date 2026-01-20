CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

MEB 10 bin öğretmen hazırlık eğitimi başvuruları başladı: Kontenjanlar ve şartlar...

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisinde uygulanacak hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için başvuru takvimini, şartları ve kontenjanları açıkladı. 2025 MEB-AGS sonuçlarına göre yapılacak başvurular 20–27 Ocak 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak, en az 50 puan şartı aranacak ve 10 bin aday puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek.

MEB 10 bin öğretmen hazırlık eğitimi başvuruları başladı: Kontenjanlar ve şartlar...

Milli Eğitim Akademisinde yürütülecek hazırlık eğitimine katılacak öğretmen adaylarına ilişkin başvuru süreci netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte başvuru tarihleri, kontenjanlar ve yerleştirme esasları kamuoyuyla paylaşıldı.

MEB 10 bin öğretmen hazırlık eğitimi başvuruları başladı: Kontenjanlar ve şartlar...

Başvurular Elektronik Ortamda Alınacak

Hazırlık eğitimine başvurular, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre yapılacak. Adaylar, başvurularını 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında "akademibasvuru.meb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek. Sisteme girişler e-Devlet kullanıcı bilgileriyle yapılacak.

MEB 10 bin öğretmen hazırlık eğitimi başvuruları başladı: Kontenjanlar ve şartlar...

SON BAŞVURU TARİHİ 27 OCAK

Başvuru süreci 20 Ocak 2026'da başlayacak ve 27 Ocak 2026 Salı günü saat 16.00'da sona erecek. Bu süre içinde tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Sürecin tamamı elektronik ortamda yürütülecek.

MEB 10 bin öğretmen hazırlık eğitimi başvuruları başladı: Kontenjanlar ve şartlar...

BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

Başvurular, duyuruda belirtilen öğretmenlik alanları ve kontenjanlarla sınırlı olacak. Adayların, başvuracakları alan için 2025 MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekecek.

Alan bazında yerleştirmelerde MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınacak. Her alan için belirlenen kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde 10'u oranında ise yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği durumunda adaylar bilgisayar kurasıyla seçilecek. Yedek listede yer almak adaylar açısından kazanılmış hak sayılmayacak.

MEB 10 bin öğretmen hazırlık eğitimi başvuruları başladı: Kontenjanlar ve şartlar...

EN YÜKSEK KONTENJAN AYRILAN BRANŞLAR

Hazırlık eğitimine alınacak toplam 10 bin öğretmen adayı için branşlara göre kontenjan dağılımı da açıklandı. Buna göre en fazla kontenjan ayrılan ilk beş branş şöyle sıralandı:

Sıra Branş Kontenjan Sayısı
1 Sınıf Öğretmenliği 2.816
2 Özel Eğitim Öğretmenliği 1.798
3 İngilizce Öğretmenliği 801
4 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 762
5 Okul Öncesi Öğretmenliği 653
MEB 10 bin öğretmen hazırlık eğitimi başvuruları başladı: Kontenjanlar ve şartlar...

BAŞVURULAR İL VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNCE ONAYLANACAK

Adayların başvuruları, tercih ettikleri il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından elektronik ortamda incelenecek. Uygun bulunan başvurular onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise gerekçesi belirtilerek reddedilecek. Onay ve ret işlemlerinin takibi adayların sorumluluğunda olacak.

MEB 10 bin öğretmen hazırlık eğitimi başvuruları başladı: Kontenjanlar ve şartlar...

YERLEŞTİRMELERDE PUAN VE TERCİH ESAS ALINACAK

Hazırlık eğitiminin verileceği eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapılacak. Birden fazla merkez bulunan alanlarda tercihler dikkate alınacak. Tercihlerine yerleşemeyen adaylar, ilgili merkezlere resen yerleştirilecek. Süresi içinde kayıt yaptırmayan asıl adayların yerine yedek adaylar çağrılacak.

MEB 10 bin öğretmen hazırlık eğitimi başvuruları başladı: Kontenjanlar ve şartlar...

SONUÇLAR 30 OCAK'TA DUYURULACAK

Hazırlık eğitimine kabul edilen asıl ve yedek aday listeleri, 30 Ocak 2026 tarihinde "personel.meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek. Başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin tüm duyurular, "personel.meb.gov.tr" ve "akademi.meb.gov.tr" adreslerinden takip edilebilecek.

Mobil uygulamalarımızı indirin