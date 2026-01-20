MEB 10 bin öğretmen hazırlık eğitimi başvuruları başladı: Kontenjanlar ve şartlar...

Alan bazında yerleştirmelerde MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınacak. Her alan için belirlenen kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde 10'u oranında ise yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği durumunda adaylar bilgisayar kurasıyla seçilecek. Yedek listede yer almak adaylar açısından kazanılmış hak sayılmayacak.

Başvurular, duyuruda belirtilen öğretmenlik alanları ve kontenjanlarla sınırlı olacak. Adayların, başvuracakları alan için 2025 MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekecek.

EN YÜKSEK KONTENJAN AYRILAN BRANŞLAR

Hazırlık eğitimine alınacak toplam 10 bin öğretmen adayı için branşlara göre kontenjan dağılımı da açıklandı. Buna göre en fazla kontenjan ayrılan ilk beş branş şöyle sıralandı: