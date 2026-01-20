MEB 10 bin öğretmen hazırlık eğitimi başvuruları başladı: Kontenjanlar ve şartlar...
Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisinde uygulanacak hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için başvuru takvimini, şartları ve kontenjanları açıkladı. 2025 MEB-AGS sonuçlarına göre yapılacak başvurular 20–27 Ocak 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak, en az 50 puan şartı aranacak ve 10 bin aday puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek.
Milli Eğitim Akademisinde yürütülecek hazırlık eğitimine katılacak öğretmen adaylarına ilişkin başvuru süreci netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte başvuru tarihleri, kontenjanlar ve yerleştirme esasları kamuoyuyla paylaşıldı.
Başvurular Elektronik Ortamda Alınacak
Hazırlık eğitimine başvurular, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre yapılacak. Adaylar, başvurularını 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında "akademibasvuru.meb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek. Sisteme girişler e-Devlet kullanıcı bilgileriyle yapılacak.
SON BAŞVURU TARİHİ 27 OCAK
Başvuru süreci 20 Ocak 2026'da başlayacak ve 27 Ocak 2026 Salı günü saat 16.00'da sona erecek. Bu süre içinde tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Sürecin tamamı elektronik ortamda yürütülecek.
BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRME ESASLARI
Başvurular, duyuruda belirtilen öğretmenlik alanları ve kontenjanlarla sınırlı olacak. Adayların, başvuracakları alan için 2025 MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekecek.
Alan bazında yerleştirmelerde MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınacak. Her alan için belirlenen kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde 10'u oranında ise yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği durumunda adaylar bilgisayar kurasıyla seçilecek. Yedek listede yer almak adaylar açısından kazanılmış hak sayılmayacak.
EN YÜKSEK KONTENJAN AYRILAN BRANŞLAR
Hazırlık eğitimine alınacak toplam 10 bin öğretmen adayı için branşlara göre kontenjan dağılımı da açıklandı. Buna göre en fazla kontenjan ayrılan ilk beş branş şöyle sıralandı:
|Sıra
|Branş
|Kontenjan Sayısı
|1
|Sınıf Öğretmenliği
|2.816
|2
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|1.798
|3
|İngilizce Öğretmenliği
|801
|4
|Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
|762
|5
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|653