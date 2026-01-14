Viral Galeri Viral Liste Mazerete bağlı yer değiştirme takvimi: Öğretmenlerin atama başvuruları bugün

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yarıyıl tatilinde öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin takvimi açıkladı. Buna göre kadrolu öğretmenler, başvurularını 14 Ocak 2026 itibarıyla yapabilecek. İki aşamalı olarak alınacak başvurularda, ön başvurular ocak ayının üçüncü haftasında tamamlanacak, atamalar ise il içi için 23 Ocak'ta, iller arası için 30 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi: 14.01.2026 06:41
Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenler; aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı olarak mazeret bildirerek yer değiştirme talebinde bulunabilecek. Başvurular, ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. İlk aşamada öğretmenler mazeretlerini belgeleyerek bildirecek, ikinci aşamada ise tercih işlemleri yapılacak.

İL İÇİ İLÇE GRUPLARI ARASI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

İl içinde ilçe grupları arasında yer değiştirmek isteyen öğretmenler, 14-19 Ocak 2026 tarihleri arasında ön başvurularını belgeleriyle birlikte yapacak.

Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, 20-22 Ocak 2026 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.

Atamalar 23 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ataması yapılan öğretmenler, aynı tarih itibarıyla görev yerlerinden ayrılabilecek. Bu kapsamda eş emekliliğine bağlı yer değişikliği başvuruları kabul edilmeyecek.

İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SÜRECİ

📌İller arası yer değiştirme başvurularında da ilk aşama 14-19 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.

📌Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, 27-29 Ocak 2026 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayacak.

📌Atamalar 30 Ocak 2026 tarihinde yapılacak ve ataması gerçekleştirilen öğretmenler aynı gün itibarıyla ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği taleplerinde, talep edilen yerde en az 360 gün sigortalılık süresi şartı aranacak. Tercih aşamasında, alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile muhtemel boşalacak kurumlar tercih edilebilecek. Yer değiştirme işlemleri, hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak elektronik ortamda yapılacak.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuruya ilişkin belgeler, görev yapılan eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek. Başvurular; eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri tarafından sırasıyla incelenerek onaylanacak ya da gerekçesi belirtilerek reddedilecek.

Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile kadroları il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu müdürlüklere yapacak.

