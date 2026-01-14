Mazerete bağlı yer değiştirme takvimi: Öğretmenlerin atama başvuruları bugün
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yarıyıl tatilinde öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin takvimi açıkladı. Buna göre kadrolu öğretmenler, başvurularını 14 Ocak 2026 itibarıyla yapabilecek. İki aşamalı olarak alınacak başvurularda, ön başvurular ocak ayının üçüncü haftasında tamamlanacak, atamalar ise il içi için 23 Ocak'ta, iller arası için 30 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
