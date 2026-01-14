Mazerete bağlı yer değiştirme takvimi: Öğretmenlerin atama başvuruları bugün

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuruya ilişkin belgeler, görev yapılan eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek. Başvurular; eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri tarafından sırasıyla incelenerek onaylanacak ya da gerekçesi belirtilerek reddedilecek.

Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile kadroları il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu müdürlüklere yapacak.