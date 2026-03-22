Mavi balinadan bile uzun olan o canlı: Ne beyni var ne de kemiği

Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 10:13 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Dünyanın en uzun hayvanı sanıldığı gibi mavi balina değil; bilimsel kayıtlara göre bu unvan, tentakülleri 30 metreyi aşabilen aslan yelesi denizanasına ait. 1865'te ABD kıyılarında yapılan ölçümlerle dikkat çeken bu tür, uzunlukta tüm canlıları geride bırakırken; ne beyni ne kemikleri olan yapısıyla doğanın en sıra dışı canlılarından biri olarak öne çıkıyor.

1865 yılında ABD'nin Massachusetts eyaletinde kıyıya vuran bir denizanası, bilim dünyasında alışılmış ölçüleri altüst etti. Yapılan ölçümlerde canlının gövde çapının 2 metreyi aştığı, tentaküllerinin ise yaklaşık 36 metre uzunluğa ulaştığı belirlendi. Bu ölçü, onu yalnızca denizlerin değil, yeryüzünde şimdiye kadar kaydedilmiş en uzun canlısı haline getirdi. Söz konusu tür, "aslan yelesi denizanası" olarak biliniyor. Bugün hâlâ bu rekoru elinde tutan canlı, klasik "en büyük hayvan" tanımını da sorgulatıyor.

AĞIRLIK DEĞİL, UZUNLUK REKORU Genellikle "en büyük hayvan" denildiğinde akla mavi balina geliyor. Ancak burada ölçüt ağırlık. Uzunluk esas alındığında tablo değişiyor. Aslan yelesi denizanası, bu kategoride mavi balinayı geride bırakıyor. Bu durum, doğada büyüklüğün tek bir ölçüye indirgenemeyeceğini de açıkça ortaya koyuyor.

BİNLERCE ZEHİRLİ İPLİĞE SAHİP BİR AVCI Aslan yelesi denizanası, ilk bakışta basit bir organizma gibi görünse de oldukça etkili bir av mekanizmasına sahip. Gövdesinden çıkan yüzlerce, hatta bazı bireylerde binin üzerinde tentakül, "nematosist" adı verilen yakıcı hücrelerle kaplı. Bu hücreler, temas anında son derece hızlı bir şekilde harekete geçerek avına zehir enjekte ediyor. Bu hız, biyolojik sistemler içinde kaydedilmiş en hızlı tepkilerden biri olarak kabul ediliyor.

HIZLI DEĞİL, SABIRLI BİR AV STRATEJİSİ Bu denizanası aktif bir avcı değil. Yani avını kovalamıyor. Bunun yerine, akıntılarla sürüklenerek hareket ediyor ve tentaküllerini geniş bir alana yayıyor. Ardından yavaşça aşağı doğru süzülerek adeta görünmez bir ağ kuruyor. Bu yöntem, özellikle besin kaynaklarının sınırlı olduğu soğuk sularda büyük avantaj sağlıyor. Uzun tentaküller, daha geniş bir avlanma alanı anlamına geliyor.