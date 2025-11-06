Viral Galeri Viral Liste Matematik ortak sınavı bugün saat kaçta? 9. sınıf Matematik dersi ortak sınavı ne zaman açıklanacak? Sabahçı, öğlenci...

Matematik ortak sınavı bugün saat kaçta? 9. sınıf Matematik dersi ortak sınavı ne zaman açıklanacak? Sabahçı, öğlenci...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelinde düzenlediği ortak sınav maratonu bugün de sürüyor. Bugün, lise 1. sınıf öğrencileri için 9. Sınıf Matematik Dersi 1. Dönem 1. Ortak Yazılı Sınavı gerçekleştirilecek. Sınava girecek öğrenciler ise sınavın saatini ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuzda, sınavın uygulanma saatine ve sonuç sürecine dair detaylar yer alıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.11.2025 09:16
Matematik ortak sınavı bugün saat kaçta? 9. sınıf Matematik dersi ortak sınavı ne zaman açıklanacak? Sabahçı, öğlenci...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yılki ortak sınav takvimi kapsamında 4-5-6 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulamalar sürüyor. 7. ve 8. sınıfların Türkçe sınavları tamamlanırken, bugün sıra 9. sınıf öğrencilerinin matematik sınavına geldi. Öğrenciler, sınavın saatini, süresini ve sonuçların nasıl açıklanacağını merak ediyor.

Matematik ortak sınavı bugün saat kaçta? 9. sınıf Matematik dersi ortak sınavı ne zaman açıklanacak? Sabahçı, öğlenci...

SINAV SAATLERİ: SABAHÇI VE ÖĞLENCİ GRUPLAR İÇİN FARKLI UYGULAMA

MEB'in belirlediği takvime göre, sabahçı gruplar 9. Sınıf Matematik Dersi 1. Dönem 1. Ortak Yazılı Sınavı'na 10.30'da girecek. Sınav 11.10'da sona erecek.

Matematik ortak sınavı bugün saat kaçta? 9. sınıf Matematik dersi ortak sınavı ne zaman açıklanacak? Sabahçı, öğlenci...

Öğlenci gruplar ise sınava 14.30'da başlayacak ve 15.10'da tamamlayacak.

Toplam 7 sorudan oluşan sınav için öğrencilere 40 dakika süre tanınacak.

Matematik ortak sınavı bugün saat kaçta? 9. sınıf Matematik dersi ortak sınavı ne zaman açıklanacak? Sabahçı, öğlenci...

PUANLAMA NASIL YAPILACAK?

MEB'in sınav kılavuzuna göre değerlendirme, soruların puan ağırlıklarına göre yapılacak.
Sınavda yer alan 1 soru 10 puan, kalan 6 soru ise 15'er puan değerinde olacak. Bu şekilde öğrencilerin toplam puanı 100 üzerinden hesaplanacak.

Matematik ortak sınavı bugün saat kaçta? 9. sınıf Matematik dersi ortak sınavı ne zaman açıklanacak? Sabahçı, öğlenci...

SONUÇLAR NEREDE VE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi henüz netleşmedi. Ancak MEB yönergelerine göre ortak yazılı sınavların değerlendirmesi, ilgili dersin öğretmeni tarafından yapılacak. Öğrenciler, sonuçlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

SON DAKİKA