Matematik ortak sınavı bugün saat kaçta? 9. sınıf Matematik dersi ortak sınavı ne zaman açıklanacak? Sabahçı, öğlenci...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelinde düzenlediği ortak sınav maratonu bugün de sürüyor. Bugün, lise 1. sınıf öğrencileri için 9. Sınıf Matematik Dersi 1. Dönem 1. Ortak Yazılı Sınavı gerçekleştirilecek. Sınava girecek öğrenciler ise sınavın saatini ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuzda, sınavın uygulanma saatine ve sonuç sürecine dair detaylar yer alıyor.
Giriş Tarihi: 06.11.2025 09:16