Masum bir alışkanlık mı tehlike mi? Gözlerinizi asla böyle kaşımayın!

Gözlerde başlayan hafif bir kaşıntı çoğu kişi için sıradan bir durum olarak görülüyor. Ancak uzmanlara göre gözleri sık sık ovuşturmak, düşünüldüğünden çok daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Anlık rahatlama hissi veren bu refleks, uzun vadede korneaya zarar verebiliyor ve bazı durumlarda görme kalitesini kalıcı olarak etkileyebiliyor.

GÖZLE NEDEN KAŞINIR?

Göz kaşıntısının en yaygın nedeni alerjik konjonktivit olarak biliniyor. Gözün yüzeyini kaplayan konjonktiva tabakası, polen, toz veya çeşitli alerjenlerle temas ettiğinde iltihabi bir reaksiyon gösterebiliyor. Bu durum gözlerde kaşıntı, kızarıklık ve sulanmaya yol açıyor. Uzmanlar, göz kaşıntısı yaşayan kişilerde şu belirtilerin sık görüldüğünü belirtiyor:

Gözlerde kızarıklık

Sulanma

Şişlik

Yanma hissi

Göz kapağının iç kısmında küçük kabarcıklar

Gözde kum varmış hissi

Bunun yanı sıra kuru göz sendromu ve blefarit gibi rahatsızlıklar da gözleri ovuşturma isteğini artırabiliyor.