Masum bir alışkanlık mı tehlike mi? Gözlerinizi asla böyle kaşımayın!
Kaşıntılı gözleri ovuşturmak anlık rahatlama sağlasa da uzmanlar bunun ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Enfeksiyonlardan kornea çizilmelerine, görme kaybına kadar uzanan riskler arasında özellikle keratokonus dikkat çekiyor. Basit görünen alışkanlık kalıcı sorunlara dönüşebiliyor.
Gözlerde başlayan hafif bir kaşıntı çoğu kişi için sıradan bir durum olarak görülüyor. Ancak uzmanlara göre gözleri sık sık ovuşturmak, düşünüldüğünden çok daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Anlık rahatlama hissi veren bu refleks, uzun vadede korneaya zarar verebiliyor ve bazı durumlarda görme kalitesini kalıcı olarak etkileyebiliyor.
GÖZLE NEDEN KAŞINIR?
Göz kaşıntısının en yaygın nedeni alerjik konjonktivit olarak biliniyor. Gözün yüzeyini kaplayan konjonktiva tabakası, polen, toz veya çeşitli alerjenlerle temas ettiğinde iltihabi bir reaksiyon gösterebiliyor. Bu durum gözlerde kaşıntı, kızarıklık ve sulanmaya yol açıyor. Uzmanlar, göz kaşıntısı yaşayan kişilerde şu belirtilerin sık görüldüğünü belirtiyor:
- Gözlerde kızarıklık
- Sulanma
- Şişlik
- Yanma hissi
- Göz kapağının iç kısmında küçük kabarcıklar
- Gözde kum varmış hissi
Bunun yanı sıra kuru göz sendromu ve blefarit gibi rahatsızlıklar da gözleri ovuşturma isteğini artırabiliyor.
GÖZ KAPAĞINDAKİ KAŞINTI DA NEDENİ OLABİLİR
Bazı kişilerde sorun doğrudan gözün içinde değil, göz kapaklarında ortaya çıkıyor. Dermatite bağlı gelişen iltihaplanmalar, göz kapaklarında yoğun kaşıntıya neden olabiliyor. Göz kapağı derisinin oldukça ince olması nedeniyle çevresel etkenler, kozmetik ürünler veya kontakt lensler bölgede daha kolay tahrişe yol açabiliyor.
EN BÜYÜK TEHLİKE: KERATOKONUS
Uzmanların özellikle dikkat çektiği hastalıkların başında keratokonus geliyor. Bu hastalıkta kornea zamanla inceliyor ve normal yuvarlak yapısını kaybederek koni şeklini alıyor. Kornea yapısındaki bu değişim, görmenin bozulmasına ve düzensiz astigmatizmaya neden olabiliyor. Hastalar bulanık görme, ışık saçılması ve gece görüşünde azalma gibi şikayetler yaşayabiliyor.
KERATOKONUSUN BELİRTİLERİ NELERDİR?
- Görmede bulanıklık
- Gözlük numarasının sık değişmesi
- Işıklarda dağılma ve parlamalar
- Çift görme
- Gece görüşünde azalma
Uzmanlara göre gözleri sürekli ve sert şekilde ovuşturmak, keratokonus gelişimi için önemli risk faktörlerinden biri olarak kabul ediliyor.