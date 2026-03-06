Mart kapıdan baktıracak! O saatlere dikkat: yağış etkisini artırıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede yağmur, sağanak ve yer yer kar yağışı görülecek. Bazı iller için kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
MGM, yeni hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak ve karla karışık yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.
YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yağışların özellikle Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi (Eskişehir hariç), Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde etkili olması öngörülüyor.
Ayrıca bazı illerde de yerel yağış geçişleri görülecek. Muğla, Isparta, Sakarya, Bilecik, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Kocaeli ile Mardin'in doğu kesimlerinde de yağış görülebileceği tahmin ediliyor.
KARLA KARIŞIK YAĞMUR GÖRÜLÜYOR
İç kesimlerde sıcaklıkların düşük olduğu alanlarda yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği belirtiliyor.
İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE SİS ETKİLİ OLDU
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis, özellikle Boğaz çevresi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde yoğunlaştı. AA'ya göre; Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ve Çekmeköy başta olmak üzere bazı ilçelerde görüş mesafesi düşerken, yüksek katlı binaların ve Boğaz hattındaki yapıların görünürlüğü azaldı. Sürücüler ise sis nedeniyle trafikte hızlarını düşürerek kontrollü ilerledi.