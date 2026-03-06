CANLI YAYIN
Mart kapıdan baktıracak! O saatlere dikkat: yağış etkisini artırıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede yağmur, sağanak ve yer yer kar yağışı görülecek. Bazı iller için kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

MGM, yeni hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak ve karla karışık yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.

YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yağışların özellikle Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi (Eskişehir hariç), Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde etkili olması öngörülüyor.

Ayrıca bazı illerde de yerel yağış geçişleri görülecek. Muğla, Isparta, Sakarya, Bilecik, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Kocaeli ile Mardin'in doğu kesimlerinde de yağış görülebileceği tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR GÖRÜLÜYOR

İç kesimlerde sıcaklıkların düşük olduğu alanlarda yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği belirtiliyor.

İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE SİS ETKİLİ OLDU

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis, özellikle Boğaz çevresi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde yoğunlaştı. AA'ya göre; Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ve Çekmeköy başta olmak üzere bazı ilçelerde görüş mesafesi düşerken, yüksek katlı binaların ve Boğaz hattındaki yapıların görünürlüğü azaldı. Sürücüler ise sis nedeniyle trafikte hızlarını düşürerek kontrollü ilerledi.

DON, BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Meteoroloji raporunda özellikle iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerine dikkat çekildi. Bu bölgelerde don ve buzlanma görülebileceği ifade edildi. Sürücülerin özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesi ve yol koşullarına karşı dikkatli olması gerekiyor.

Yüksek kesimlerde biriken kar örtüsü nedeniyle bazı bölgelerde çığ riski bulunuyor. Meteoroloji yetkilileri özellikle iki bölge için uyarı yaptı. Riskli alanlar:

  • Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri
  • Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip alanları

Bu bölgelerde kar erimesiyle birlikte çığ oluşma ihtimali bulunduğu belirtiliyor. Dağlık ve eğimli alanlarda yaşayan vatandaşların dikkatli olması istendi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Meteoroloji bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Gece saatlerinden sonra yağışların etkisini artırması bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Kuvvetli yağış beklenen yerler:

  • Şırnak
  • Hakkari
  • Bitlis
  • Siirt'in doğu kesimleri
  • Van'ın güney ve batı ilçeleri
SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'da bazı illerde sıcaklıkların -15 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise belirgin bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise rüzgarın güney yönlerden esmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

BölgeGenel Hava DurumuKuvvetli OlayŞehirler ve Sıcaklık
MarmaraParçalı ve çok bulutlu; Sakarya, Bilecik çevreleri ile Kocaeli'nin doğusunda yağmur ve sağanakEdirne 16°C, İstanbul 12°C, Kırklareli 15°C, Kocaeli 15°C
EgeParçalı ve çok bulutlu; Muğla çevrelerinde sağanak yağışAfyonkarahisar 11°C, Denizli 17°C, İzmir 19°C, Manisa 17°C
AkdenizParçalı ve çok bulutlu; Orta ve Doğu Akdeniz'de aralıklı yağmur ve sağanakAdana 17°C, Antalya 19°C, Hatay 17°C, Mersin 18°C
İç AnadoluParçalı ve çok bulutlu; Eskişehir hariç bölge genelinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde karAnkara 10°C, Eskişehir 11°C, Kayseri 7°C, Konya 12°C
Batı KaradenizParçalı ve çok bulutlu; aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurBolu 8°C, Düzce 13°C, Kastamonu 7°C, Zonguldak 9°C
Orta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu; aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde karYüksek kesimlerde çığ ve kar erimesi riskiAmasya 11°C, Samsun 12°C, Tokat 8°C, Trabzon 11°C
Doğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu; kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve karSabah ve gece buzlanma ile don; yükseklerde çığ ve kar erimesi riski; bazı illerde kuvvetli yağışErzurum 1°C, Kars 0°C, Malatya 10°C, Van 4°C
Güneydoğu AnadoluParçalı bulutlu; Batman ve Siirt çevreleri ile Mardin'in doğusunda yağmur ve sağanakSiirt'in doğusunda kuvvetli yağışDiyarbakır 14°C, Gaziantep 14°C, Siirt 13°C, Şanlıurfa 15°C
