Mart kapıdan baktıracak! O saatlere dikkat: yağış etkisini artırıyor

Meteoroloji raporunda özellikle iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerine dikkat çekildi. Bu bölgelerde don ve buzlanma görülebileceği ifade edildi. Sürücülerin özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesi ve yol koşullarına karşı dikkatli olması gerekiyor.

Bu bölgelerde kar erimesiyle birlikte çığ oluşma ihtimali bulunduğu belirtiliyor. Dağlık ve eğimli alanlarda yaşayan vatandaşların dikkatli olması istendi.

Yüksek kesimlerde biriken kar örtüsü nedeniyle bazı bölgelerde çığ riski bulunuyor. Meteoroloji yetkilileri özellikle iki bölge için uyarı yaptı. Riskli alanlar:

Meteoroloji bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Gece saatlerinden sonra yağışların etkisini artırması bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Kuvvetli yağış beklenen yerler:

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'da bazı illerde sıcaklıkların -15 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise belirgin bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise rüzgarın güney yönlerden esmesi bekleniyor.