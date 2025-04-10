Mart değil nisan kapıdan baktırdı! AFAD'dan 31 ile sarı ve turuncu uyarı: Karla karışık yağmur, kuvvetli fırtına, toz taşınımı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, yurdun büyük bölümü yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde gün boyunca aralıklı yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren ise Batı Karadeniz ve Sakarya çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.04.2025 06:58