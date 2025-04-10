Viral Galeri Viral Liste Mart değil nisan kapıdan baktırdı! AFAD'dan 31 ile sarı ve turuncu uyarı: Karla karışık yağmur, kuvvetli fırtına, toz taşınımı...

Mart değil nisan kapıdan baktırdı! AFAD'dan 31 ile sarı ve turuncu uyarı: Karla karışık yağmur, kuvvetli fırtına, toz taşınımı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, yurdun büyük bölümü yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde gün boyunca aralıklı yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren ise Batı Karadeniz ve Sakarya çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.04.2025 06:58
Mart değil nisan kapıdan baktırdı! AFAD’dan 31 ile sarı ve turuncu uyarı: Karla karışık yağmur, kuvvetli fırtına, toz taşınımı...

AFAD'dan Yağış Uyarısı: 29 İle Sarı, 2 İle Turuncu Uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde bugün için önemli bir hava durumu uyarısında bulundu. 29 il için "sarı", Hakkari ve Van için ise "turuncu" yağış uyarısı yapıldı. Bu uyarı, olası doğal afetlere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği anlamına geliyor.

Mart değil nisan kapıdan baktırdı! AFAD’dan 31 ile sarı ve turuncu uyarı: Karla karışık yağmur, kuvvetli fırtına, toz taşınımı...

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Fırtına Bekleniyor

AFAD'ın açıklamasına göre, özellikle Doğu Anadolu'nun doğusunda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Bu bölgelerde yaşayanların, aşırı rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Mart değil nisan kapıdan baktırdı! AFAD’dan 31 ile sarı ve turuncu uyarı: Karla karışık yağmur, kuvvetli fırtına, toz taşınımı...

İç Anadolu'da Yağış ve Kar Uyarısı

Bugün İç Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Gece saatlerine doğru bu yağışların, karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi bekleniyor. Perşembe sabahına kadar devam etmesi beklenen kar yağışı, özellikle Niğde, Kayseri ve Sivas'ın güney ve doğusunu etkileyecek.

Mart değil nisan kapıdan baktırdı! AFAD’dan 31 ile sarı ve turuncu uyarı: Karla karışık yağmur, kuvvetli fırtına, toz taşınımı...

Karadeniz ve İç Kesimlerde Yoğun Yağışlar

Ayrıca, çarşamba günü öğleden sonra Doğu Karadeniz'in bazı bölgelerinde yoğun yağışlar bekleniyor. Ordu il geneli, Tokat'ın kuzey ve doğusu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzeyi ve Artvin'in batısında kuvvetli yağışlar görülecek. Kıyı şeridinde yerel kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise yoğun kar yağışı etkili olacak.

Mart değil nisan kapıdan baktırdı! AFAD’dan 31 ile sarı ve turuncu uyarı: Karla karışık yağmur, kuvvetli fırtına, toz taşınımı...

Marmara'da Sıcaklıklar Düşüyor

Hava sıcaklıklarında Marmara bölgesi belirgin bir düşüş yaşayacak. Tahminlere göre bölgede sıcaklıklar 3 ila 5 derece birden azalacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

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