Mart değil nisan kapıdan baktırdı! AFAD’dan 31 ile sarı ve turuncu uyarı: Karla karışık yağmur, kuvvetli fırtına, toz taşınımı...

AFAD'dan Yağış Uyarısı: 29 İle Sarı, 2 İle Turuncu Uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde bugün için önemli bir hava durumu uyarısında bulundu. 29 il için "sarı", Hakkari ve Van için ise "turuncu" yağış uyarısı yapıldı. Bu uyarı, olası doğal afetlere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği anlamına geliyor.