Bayram sevincini ikiye katlayacak! Faizsiz kredi limiti 150 bin TL’ye ulaştı

Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasının ardından bankalar, özellikle bayram öncesi nakit ihtiyacı artan tüketiciler için faizsiz kredi kampanyalarını genişletti. Yeni müşterilere yönelik paketlerde toplam finansman limiti 150 bin TL'ye kadar yükseldi. İşte faizsiz kredi kampanyalarında güncel limitler ve ödeme detayları…

Bayram sevincini ikiye katlayacak! Faizsiz kredi limiti 150 bin TL’ye ulaştı 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasının ardından bankacılık sektöründe kredi ürünlerine yönelik hareketlilik arttı. Bu kapsamda birçok banka, özellikle yeni müşterilere yönelik kısa vadeli ve faizsiz finansman seçeneklerini devreye aldı. Bayram öncesinde nakit ihtiyacının artmasıyla birlikte sunulan kampanyalarda toplam finansman tutarı 150 bin TL'ye kadar yükseldi. İşte banka banka faizsiz kredi detayları…

Bayram sevincini ikiye katlayacak! Faizsiz kredi limiti 150 bin TL’ye ulaştı 2

FAİZSİZ KREDİDE ANA KOŞUL YENİ MÜŞTERİ OLMAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayı toplantısında politika faizini yüzde 37 düzeyinde sabit tuttu. Küresel gelişmeler ve enerji fiyatlarına vurgu yapılan kararın ardından bankalar, tüketici tarafında talebi artırmak için faizsiz finansman seçeneklerini öne çıkardı.

Bayram sevincini ikiye katlayacak! Faizsiz kredi limiti 150 bin TL’ye ulaştı 3

Bankaların sunduğu faizsiz kredi imkanları büyük ölçüde yeni müşterilere yönelik olarak hazırlanıyor. Kampanyalar genellikle kısa vadeli olsa da, kredi ve taksitli nakit avans gibi ürünlerin birlikte sunulmasıyla toplam limitler dikkat çekici seviyelere ulaşıyor. Bu aşamada kredi notu ve gelir durumu belirleyici oluyor

Bayram sevincini ikiye katlayacak! Faizsiz kredi limiti 150 bin TL’ye ulaştı 4

EN YÜKSEK LİMİT 150 BİN TL'YE ULAŞTI

Albaraka Türk Katılım Bankası tarafında sunulan paketlerde toplam finansman tutarı 150 bin TL seviyesine kadar çıkıyor. Bu rakam, kredi ile birlikte taksitli alışveriş veya kart harcaması gibi ürünlerin birleşimiyle sağlanıyor.

Banka, 50 bin TL tutarında vade farksız finansman sağlarken, buna ek olarak kredi kartı üzerinden 100 bin TL'ye kadar harcamayı 6 taksit ve vade farkı olmadan sunuyor.

Bayram sevincini ikiye katlayacak! Faizsiz kredi limiti 150 bin TL’ye ulaştı 5

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?

Bankaların güncel faizsiz kredi tutarları ve ödeme koşulları şu şekilde:

QNB

QNB kampanya kapsamında yeni müşterilere yönelik toplam 85 bin TL'ye kadar faizsiz finansman imkanı sağlanıyor. Paket içinde 3 ay vadeli 60 bin TL ihtiyaç kredisi ile birlikte 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans seçeneği yer alıyor.

Bayram sevincini ikiye katlayacak! Faizsiz kredi limiti 150 bin TL’ye ulaştı 6

DENİZBANK

DenizBank'ın kampanyasında toplam finansman limiti 90 bin TL'ye kadar çıkıyor. Banka, 3 ay vadeli 65 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisine ek olarak, 25 bin TL'ye kadar taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

Bayram sevincini ikiye katlayacak! Faizsiz kredi limiti 150 bin TL’ye ulaştı 7

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası tarafından sunulan faizsiz finansman paketi toplamda 55 bin TL seviyesinde. Bu kapsamda müşterilere 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans ile birlikte, 1 ay vadeli 30 bin TL'ye kadar ek hesap limiti tanımlanıyor.

Bayram sevincini ikiye katlayacak! Faizsiz kredi limiti 150 bin TL’ye ulaştı 8

TEB

TEB'in sunduğu finansman paketinde hem faizsiz hem de düşük faizli kredi seçenekleri bir arada yer alıyor. Kampanya kapsamında 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans yüzde 0 faizle sunulurken, 36 ay vadeli 125 bin TL ihtiyaç kredisi ise yüzde 3,75 faiz oranı ile kullandırılıyor. Toplam finansman tutarı 150 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

Bayram sevincini ikiye katlayacak! Faizsiz kredi limiti 150 bin TL’ye ulaştı 9

AKBANK

Akbank tarafından sunulan kampanyada toplam finansman tutarı 70 bin TL'ye kadar çıkıyor. Paket kapsamında 12 ay vadeli 45 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ile birlikte, 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans seçeneği bulunuyor. Kısa ve orta vadeli ödeme planları birlikte sunuluyor.

Bayram sevincini ikiye katlayacak! Faizsiz kredi limiti 150 bin TL’ye ulaştı 10

FAİZSİZ KREDİ HAKKINDA MERAK EDİLEN 5 SORU

Faizsiz kredi nedir, gerçekten masrafsız mı?
Faizsiz kredi, bankaların belirli tutar ve vadeler için faiz uygulamadan sunduğu finansman türüdür. Ancak bu durum her zaman tamamen maliyetsiz olduğu anlamına gelmez. Dosya ücreti, sigorta veya kart aidatı gibi ek kalemler söz konusu olabilir.

Faizsiz kredi kimlere verilir?
Bu tür kampanyalar genellikle bankaların yeni müşteri kazanımına yöneliktir. Bu nedenle başvurular çoğunlukla ilk kez müşteri olacak kişiler için geçerlidir.

Kredi notu başvuru sürecinde etkili mi?
Kredi notu başvuru sürecinde belirleyici unsurlar arasında yer alır. Bankalar, faiz uygulanmasa dahi geri ödeme riskini dikkate alır ve değerlendirmelerini buna göre yapar.

Başvuru nasıl yapılır?
Faizsiz kredi başvuruları çoğunlukla mobil bankacılık uygulamaları veya internet bankacılığı üzerinden yapılır. Bazı durumlarda şubeler aracılığıyla da işlem gerçekleştirilebilir.

Faizsiz kredide geri ödeme gecikirse ne olur?
Geri ödemede gecikme yaşanması halinde kampanya kapsamındaki faizsiz avantaj sona erer. Bu durumda gecikme faizi uygulanır ve toplam geri ödeme tutarı artar.

