Bayram sevincini ikiye katlayacak! Faizsiz kredi limiti 150 bin TL’ye ulaştı
Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasının ardından bankalar, özellikle bayram öncesi nakit ihtiyacı artan tüketiciler için faizsiz kredi kampanyalarını genişletti. Yeni müşterilere yönelik paketlerde toplam finansman limiti 150 bin TL'ye kadar yükseldi. İşte faizsiz kredi kampanyalarında güncel limitler ve ödeme detayları…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasının ardından bankacılık sektöründe kredi ürünlerine yönelik hareketlilik arttı. Bu kapsamda birçok banka, özellikle yeni müşterilere yönelik kısa vadeli ve faizsiz finansman seçeneklerini devreye aldı. Bayram öncesinde nakit ihtiyacının artmasıyla birlikte sunulan kampanyalarda toplam finansman tutarı 150 bin TL'ye kadar yükseldi. İşte banka banka faizsiz kredi detayları…
FAİZSİZ KREDİDE ANA KOŞUL YENİ MÜŞTERİ OLMAK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayı toplantısında politika faizini yüzde 37 düzeyinde sabit tuttu. Küresel gelişmeler ve enerji fiyatlarına vurgu yapılan kararın ardından bankalar, tüketici tarafında talebi artırmak için faizsiz finansman seçeneklerini öne çıkardı.
Bankaların sunduğu faizsiz kredi imkanları büyük ölçüde yeni müşterilere yönelik olarak hazırlanıyor. Kampanyalar genellikle kısa vadeli olsa da, kredi ve taksitli nakit avans gibi ürünlerin birlikte sunulmasıyla toplam limitler dikkat çekici seviyelere ulaşıyor. Bu aşamada kredi notu ve gelir durumu belirleyici oluyor
EN YÜKSEK LİMİT 150 BİN TL'YE ULAŞTI
Albaraka Türk Katılım Bankası tarafında sunulan paketlerde toplam finansman tutarı 150 bin TL seviyesine kadar çıkıyor. Bu rakam, kredi ile birlikte taksitli alışveriş veya kart harcaması gibi ürünlerin birleşimiyle sağlanıyor.
Banka, 50 bin TL tutarında vade farksız finansman sağlarken, buna ek olarak kredi kartı üzerinden 100 bin TL'ye kadar harcamayı 6 taksit ve vade farkı olmadan sunuyor.
HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?
Bankaların güncel faizsiz kredi tutarları ve ödeme koşulları şu şekilde:
QNB
QNB kampanya kapsamında yeni müşterilere yönelik toplam 85 bin TL'ye kadar faizsiz finansman imkanı sağlanıyor. Paket içinde 3 ay vadeli 60 bin TL ihtiyaç kredisi ile birlikte 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans seçeneği yer alıyor.