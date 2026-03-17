Faizsiz kredi nedir, gerçekten masrafsız mı?

Faizsiz kredi, bankaların belirli tutar ve vadeler için faiz uygulamadan sunduğu finansman türüdür. Ancak bu durum her zaman tamamen maliyetsiz olduğu anlamına gelmez. Dosya ücreti, sigorta veya kart aidatı gibi ek kalemler söz konusu olabilir.

Faizsiz kredi kimlere verilir?

Bu tür kampanyalar genellikle bankaların yeni müşteri kazanımına yöneliktir. Bu nedenle başvurular çoğunlukla ilk kez müşteri olacak kişiler için geçerlidir.

Kredi notu başvuru sürecinde etkili mi?

Kredi notu başvuru sürecinde belirleyici unsurlar arasında yer alır. Bankalar, faiz uygulanmasa dahi geri ödeme riskini dikkate alır ve değerlendirmelerini buna göre yapar.

Başvuru nasıl yapılır?

Faizsiz kredi başvuruları çoğunlukla mobil bankacılık uygulamaları veya internet bankacılığı üzerinden yapılır. Bazı durumlarda şubeler aracılığıyla da işlem gerçekleştirilebilir.

Faizsiz kredide geri ödeme gecikirse ne olur?

Geri ödemede gecikme yaşanması halinde kampanya kapsamındaki faizsiz avantaj sona erer. Bu durumda gecikme faizi uygulanır ve toplam geri ödeme tutarı artar.