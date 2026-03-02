Mart 2026 kanlı ay tutulması saat kaçta? Türkiye’den görülecek mi?
3 Mart 2026'da gerçekleşecek olan yılın ilk Tam Ay Tutulması, gökyüzünde "Kanlı Ay" olarak anılacak kızıl görüntüsüyle izlenebilecek. Tutulma, Türkiye saatiyle 11:44–17:23 aralığına denk gelecek ancak gündüz saatlerinde gerçekleştiği için Türkiye'den gözlemlenemeyecek.
Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği 2026 yılının ilk tam Ay tutulması için geri sayım başladı. 3 Mart 2026'da gerçekleşecek olan ve halk arasında "Kanlı Ay" olarak adlandırılan bu gök olayı, Ay'ın kızıl tonlara bürünmesiyle dikkat çekecek. Dünya'nın gölge konisine tamamen giren Ay, yaklaşık bir saat boyunca bakır rengini andıran etkileyici bir görünüm sergileyecek.
2026 MART AY TUTULMASI NE ZAMAN?
3 Mart 2026'daki tam Ay tutulması, Koordineli Evrensel Saat'e (UTC) göre sabah saatlerinde başlayacak ve öğleden sonra sona erecek. Türkiye saatiyle (TSİ) ise tutulma öğle saatlerine denk geliyor.
Tutulmanın aşamaları ve saatleri şöyle:
- Yarı gölgeli başlangıç: 08:44:25 (UTC) – 11:44:25 (TSİ)
- Parçalı başlangıç: 09:50:07 (UTC) – 12:50:07 (TSİ)
- Tam tutulma başlangıç: 11:04:34 (UTC) – 14:04:34 (TSİ)
- Maksimum tutulma: 11:33:46 (UTC) – 14:33:46 (TSİ)
- Tam tutulma bitiş: 12:02:49 (UTC) – 15:02:49 (TSİ)
- Parçalı bitiş: 13:17:15 (UTC) – 16:17:15 (TSİ)
- Yarı gölgeli bitiş: 14:23:06 (UTC) – 17:23:06 (TSİ)
Yarı gölgeli evreler dahil tutulma yaklaşık 5 saat 39 dakika sürecek. Ay'ın tamamen Dünya'nın gölgesinde kaldığı tam tutulma evresi ise 58 dakika boyunca devam edecek.
HANGİ BÖLGELERDEN İZLENEBİLECEK?
Tam Ay tutulması; Asya, Avustralya, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'nın bazı kesimleri başta olmak üzere Pasifik, Atlantik ve Hint Okyanusu çevresi ile Arktik ve Antarktika bölgelerinden gözlemlenebilecek.
Özellikle Pasifik Okyanusu çevresi, Doğu Asya ve Avustralya'nın bazı bölgelerinde tutulma tüm evreleriyle net biçimde izlenebilecek. Bu bölgelerde gökyüzü koşullarının uygun olması halinde Ay'ın kızıl görünümü çıplak gözle rahatlıkla fark edilebilecek.
TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?
3 Mart 2026'daki tam Ay tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulmanın büyük bölümü Türkiye saatiyle gündüz saatlerine denk geldiği için Ay ya ufuk çizgisinin altında olacak ya da Güneş'in parlaklığı nedeniyle seçilemeyecek. Bu nedenle Türkiye'deki gözlemciler tutulmayı doğrudan takip edemeyecek.
"KANLI AY" NEDİR?
Tam Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girmesi ve Ay'ın tamamen Dünya'nın gölge konisine dahil olmasıyla meydana gelir. Bu konumda Ay'a doğrudan Güneş ışığı ulaşmaz. Ancak Dünya atmosferinden süzülen ve kırılarak yön değiştiren ışık Ay yüzeyine ulaşmaya devam eder.
Atmosfer, kısa dalga boylu mavi ışığı daha fazla dağıtırken kırmızı ve turuncu tonları daha az saptırır. Bu nedenle Ay, tutulma sırasında bakır veya kızıl bir renge bürünür. Gökbilimciler bu görünüme "Kanlı Ay" adını verir.