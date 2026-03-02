Mart 2026 kanlı ay tutulması saat kaçta? Türkiye’den görülecek mi?

Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği 2026 yılının ilk tam Ay tutulması için geri sayım başladı. 3 Mart 2026'da gerçekleşecek olan ve halk arasında "Kanlı Ay" olarak adlandırılan bu gök olayı, Ay'ın kızıl tonlara bürünmesiyle dikkat çekecek. Dünya'nın gölge konisine tamamen giren Ay, yaklaşık bir saat boyunca bakır rengini andıran etkileyici bir görünüm sergileyecek.

3 Mart 2026'daki tam Ay tutulması, Koordineli Evrensel Saat'e (UTC) göre sabah saatlerinde başlayacak ve öğleden sonra sona erecek. Türkiye saatiyle (TSİ) ise tutulma öğle saatlerine denk geliyor.

Yarı gölgeli evreler dahil tutulma yaklaşık 5 saat 39 dakika sürecek. Ay'ın tamamen Dünya'nın gölgesinde kaldığı tam tutulma evresi ise 58 dakika boyunca devam edecek.

Tutulmanın aşamaları ve saatleri şöyle:

HANGİ BÖLGELERDEN İZLENEBİLECEK?

Tam Ay tutulması; Asya, Avustralya, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'nın bazı kesimleri başta olmak üzere Pasifik, Atlantik ve Hint Okyanusu çevresi ile Arktik ve Antarktika bölgelerinden gözlemlenebilecek.

Özellikle Pasifik Okyanusu çevresi, Doğu Asya ve Avustralya'nın bazı bölgelerinde tutulma tüm evreleriyle net biçimde izlenebilecek. Bu bölgelerde gökyüzü koşullarının uygun olması halinde Ay'ın kızıl görünümü çıplak gözle rahatlıkla fark edilebilecek.