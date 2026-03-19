Mısır’dakilerden daha büyük! Mars’taki piramit benzeri yapı tartışma yarattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Mars'ta yıllar önce kaydedilen ve piramidi andıran gizemli yapı yeniden gündemde. Farklı yıllarda çekilen görüntülerde simetrisini koruyan bu oluşum, bazı araştırmacılara göre doğal değil. Bilim insanları ise bunun aşınmış bir kaya yapısı olduğunu savunuyor.

Kızıl Gezegen'den gelen eski görüntüler, yeni bir tartışmayı yeniden alevlendirdi. NASA'nın arşivlerinde yer alan ve piramit benzeri bir yapıyı gösteren kareler, Mars'ta geçmişte yaşam olup olmadığı sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.

2001 YILINDA FARK EDİLDİ, TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Söz konusu yapı ilk kez 2001 yılında Mars Global Surveyor tarafından çekilen görüntülerde dikkat çekti. Bağımsız görüntü analisti Keith Laney, bu oluşumu inceleyerek dikkat çeken bir yorum yaptı. Laney'e göre yapı, sıradan bir kaya kütlesine göre fazla düzenli görünüyor. Hatta bu konuda şu çarpıcı değerlendirmeyi yaptı:

"Eğer bu yapı Dünya'da olsaydı, çoktan kazı çalışmalarına başlanmış olurdu."

AYNI ŞEKİL, FARKLI YILLAR

2001 ile 2016 yılları arasında farklı uzay araçları tarafından çekilen beş ayrı görüntü, yapının dikkat çekici özelliğini ortaya koydu. Farklı ışık açılarında ve mevsimlerde bile üçgen formunu koruyan yapı, özellikle gölge ve ışığın oluşturduğu keskin hatlarla öne çıkıyor. Bu durum, bazı araştırmacılara göre yapının bilinçli bir tasarım olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

KONUM: DEV KANYONUN İÇİNDE

Gizemli yapı, Mars'ın en dikkat çekici bölgelerinden biri olan Valles Marineris'te yer alıyor. Daha spesifik olarak Candor Chasma bölgesinde bulunuyor. Burası dik yamaçlar, heyelanlar ve katmanlı kaya oluşumlarıyla biliniyor. Bu yüzden bilim dünyasının önemli bir bölümü, geometrik şekillerin doğal süreçlerle oluşabileceğini savunuyor.

BİLİM DÜNYASI KARŞI KARŞIYA

Araştırmacı George Haas da yapının doğal olmayabileceğini düşünen isimler arasında yer alıyor. Haas, bu formun belirgin bir geometriye sahip olduğunu ve yapay köken ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor.

Ancak bilim insanlarının büyük bölümü bu görüşe katılmıyor. Onlara göre bu yapı, uzun yıllar süren aşınma ve doğal süreçlerin bir sonucu.

CIA BELGELERİ TARTIŞMAYI DERİNLEŞTİRDİ

2025 yılı sonunda ortaya çıkan bazı eski CIA belgeleri, konuya farklı bir boyut ekledi. "Project Stargate" adlı çalışmalarda, astral projeksiyon yöntemleriyle Mars'ın geçmişinin incelenmeye çalışıldığı iddia edildi.

Bu deneylerde yer alan bazı kişilerin, Mars'ta dev piramitler ve eski bir medeniyete ait izler gördüklerini öne sürdüğü belirtiliyor. Eski ajan Joe McMoneagle'ın da çok büyük yapılar gözlemlediğini iddia ettiği ifade ediliyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ise benzer iddialara daha önce de temkinli yaklaşmıştı. Kurum, Mars yüzeyinde görülen bazı şekillerin insan hayal gücünün bir ürünü olabileceğini belirtiyor. Yetkililere göre bu tür oluşumlar, aşınmış yüzeylerin yarattığı görsel yanılsamalardan ibaret.

