Mısır’dakilerden daha büyük! Mars’taki piramit benzeri yapı tartışma yarattı

Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 16:30 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Mars'ta yıllar önce kaydedilen ve piramidi andıran gizemli yapı yeniden gündemde. Farklı yıllarda çekilen görüntülerde simetrisini koruyan bu oluşum, bazı araştırmacılara göre doğal değil. Bilim insanları ise bunun aşınmış bir kaya yapısı olduğunu savunuyor.

Kızıl Gezegen'den gelen eski görüntüler, yeni bir tartışmayı yeniden alevlendirdi. NASA'nın arşivlerinde yer alan ve piramit benzeri bir yapıyı gösteren kareler, Mars'ta geçmişte yaşam olup olmadığı sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.

2001 YILINDA FARK EDİLDİ, TARTIŞMA BÜYÜDÜ Söz konusu yapı ilk kez 2001 yılında Mars Global Surveyor tarafından çekilen görüntülerde dikkat çekti. Bağımsız görüntü analisti Keith Laney, bu oluşumu inceleyerek dikkat çeken bir yorum yaptı. Laney'e göre yapı, sıradan bir kaya kütlesine göre fazla düzenli görünüyor. Hatta bu konuda şu çarpıcı değerlendirmeyi yaptı: "Eğer bu yapı Dünya'da olsaydı, çoktan kazı çalışmalarına başlanmış olurdu."

AYNI ŞEKİL, FARKLI YILLAR 2001 ile 2016 yılları arasında farklı uzay araçları tarafından çekilen beş ayrı görüntü, yapının dikkat çekici özelliğini ortaya koydu. Farklı ışık açılarında ve mevsimlerde bile üçgen formunu koruyan yapı, özellikle gölge ve ışığın oluşturduğu keskin hatlarla öne çıkıyor. Bu durum, bazı araştırmacılara göre yapının bilinçli bir tasarım olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

KONUM: DEV KANYONUN İÇİNDE Gizemli yapı, Mars'ın en dikkat çekici bölgelerinden biri olan Valles Marineris'te yer alıyor. Daha spesifik olarak Candor Chasma bölgesinde bulunuyor. Burası dik yamaçlar, heyelanlar ve katmanlı kaya oluşumlarıyla biliniyor. Bu yüzden bilim dünyasının önemli bir bölümü, geometrik şekillerin doğal süreçlerle oluşabileceğini savunuyor.