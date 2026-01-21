Mars’ın en net fotoğrafı paylaşıldı! Yüzey detayları artık çok belirgin

Mars’ın en net fotoğrafı paylaşıldı! Yüzey detayları artık çok belirgin

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 22:03 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

NASA'nın Curiosity keşif aracı, Mars'ta iki farklı günde çekilen panoramaları birleştirerek dikkat çekici bir görüntü oluşturdu. Renklendirme tekniğiyle sabah ve öğleden sonra farkı ortaya konan bu kare, Kızıl Gezegen'in geçmişte suyla şekillendiğine dair yeni ve güçlü ipuçları sunuyor.

NASA'nın Mars'taki en uzun soluklu keşif araçlarından Curiosity, Kızıl Gezegen'in geçmişine dair yeni ipuçları sunan dikkat çekici bir görüntü paylaştı. İki farklı Mars gününde çekilen karelerin birleştirilmesiyle oluşturulan panorama hem bilim dünyasında hem de uzay meraklıları arasında heyecan yarattı.

İki Farklı Gün, Tek Panorama NASA'nın Curiosity keşif aracı, 18 Kasım 2025'te Mars'ın Keskin Dağ eteklerinde yer alan kafes kaya bölgesinde iki ayrı zamanda görüntü aldı. Fotoğraflar, 4.722 ve 4.723'üncü Mars günlerinde, sabah ve öğleden sonra saatlerinde kaydedildi. Daha sonra bu görüntüler birleştirilerek tek bir panorama haline getirildi.

Renkler Zamanı Anlatıyor Ortaya çıkan görüntüyü özel kılan unsurlardan biri kullanılan renklendirme yöntemi oldu. Aslen siyah-beyaz olan fotoğraflara sonradan renk eklendi. Sabah saatlerinde çekilen görüntüler mavi tonlarla,

Öğleden sonra çekilen kareler ise sarı tonlarla vurgulandı. Bu fark, ışık değişimlerini ve yüzey detaylarını daha net görmeyi sağladı.

Suyun İzleri Kayalarda Saklı Panoramaya konu olan kafes kaya oluşumlarının, milyarlarca yıl önce yeraltı sularının kaya çatlaklarından sızmasıyla oluştuğu düşünülüyor. Su tarafından taşınan mineraller zamanla sertleşirken, rüzgarın daha yumuşak kayaları aşındırması bu sırt benzeri yapıları ortaya çıkardı.