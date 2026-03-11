CANLI YAYIN
Hollywood’un 'Barbie'si tanınmaz halde! Margot Robbie’nin yeni imajı tartışma yarattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hollywood'un ünlü oyuncularından Margot Robbie, bu kez yeni bir film ya da proje değil, radikal imaj değişikliğiyle gündemde. Yıllardır sarı saçlarıyla tanınan 35 yaşındaki oyuncu, saçlarını kısaltıp kakül kestirdi. Ünlü oyuncunun yeni görünümü sosyal medyada farklı yorumlara yol açtı.

Hollywood’un 'Barbie'si tanınmaz halde! Margot Robbie’nin yeni imajı tartışma yarattı 1

Hollywood'un en tanınan oyuncularından Margot Robbie, bu kez rol aldığı projelerle değil görünümündeki değişimle konuşuluyor. Uzun süredir sarı saçları ve klasik tarzıyla bilinen oyuncu, yeni saç modeliyle hayranlarını şaşırttı.

Hollywood’un 'Barbie'si tanınmaz halde! Margot Robbie’nin yeni imajı tartışma yarattı 2

✨ MODA DÜNYASINDA YILLARDIR KONUŞULUYOR

Margot Robbie, kariyeri boyunca sadece oyunculuğuyla değil tarzıyla da dikkat çeken isimlerden biri oldu. Kırmızı halı davetlerinde tercih ettiği sade ama etkileyici kombinleri, oyuncunun moda dünyasında sık sık gündeme gelmesini sağladı.

Hollywood’un 'Barbie'si tanınmaz halde! Margot Robbie’nin yeni imajı tartışma yarattı 3

Zarif duruşu ve ikonik sarı saçları ise Robbie'nin imzası haline geldi. Uzun yıllardır aynı tarzı koruyan oyuncu, bu yönüyle hem hayranlarının hem de moda eleştirmenlerinin yakından takip ettiği bir isim oldu.

Hollywood’un 'Barbie'si tanınmaz halde! Margot Robbie’nin yeni imajı tartışma yarattı 4

💇‍♀️ YENİ TARZI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Son dönemde ise ünlü oyuncu alışılmış görünümünün dışına çıkan bir değişimle gündeme geldi. Robbie saçlarını belirgin şekilde kısaltarak farklı bir stil tercih etti.

Hollywood’un 'Barbie'si tanınmaz halde! Margot Robbie’nin yeni imajı tartışma yarattı 5

Yeni görünümde dikkat çeken en önemli detay ise yüzünü çerçeveleyen kakül oldu. Bu değişim, oyuncunun uzun süredir alışılmış olan görüntüsünden oldukça farklı bir stil ortaya koydu.

Hollywood’un 'Barbie'si tanınmaz halde! Margot Robbie’nin yeni imajı tartışma yarattı 6

📱 SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Margot Robbie'nin yeni imajı kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Paylaşılan fotoğraflar ve görüntüler birçok kullanıcı tarafından yorumlandı.

Hollywood’un 'Barbie'si tanınmaz halde! Margot Robbie’nin yeni imajı tartışma yarattı 7

Bazı hayranları oyuncunun yeni tarzını cesur ve yenilikçi bulurken, bazıları ise Robbie'nin eski saç stilini daha çok yakıştırdığını dile getirdi. Ortaya çıkan bu farklı görüşler, ünlü oyuncunun yeni imajının bir süre daha konuşulacağını gösteriyor.

