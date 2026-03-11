Hollywood’un 'Barbie'si tanınmaz halde! Margot Robbie’nin yeni imajı tartışma yarattı

Hollywood'un ünlü oyuncularından Margot Robbie, bu kez yeni bir film ya da proje değil, radikal imaj değişikliğiyle gündemde. Yıllardır sarı saçlarıyla tanınan 35 yaşındaki oyuncu, saçlarını kısaltıp kakül kestirdi. Ünlü oyuncunun yeni görünümü sosyal medyada farklı yorumlara yol açtı.

Hollywood'un en tanınan oyuncularından Margot Robbie, bu kez rol aldığı projelerle değil görünümündeki değişimle konuşuluyor. Uzun süredir sarı saçları ve klasik tarzıyla bilinen oyuncu, yeni saç modeliyle hayranlarını şaşırttı.

✨ MODA DÜNYASINDA YILLARDIR KONUŞULUYOR Margot Robbie, kariyeri boyunca sadece oyunculuğuyla değil tarzıyla da dikkat çeken isimlerden biri oldu. Kırmızı halı davetlerinde tercih ettiği sade ama etkileyici kombinleri, oyuncunun moda dünyasında sık sık gündeme gelmesini sağladı.

Zarif duruşu ve ikonik sarı saçları ise Robbie'nin imzası haline geldi. Uzun yıllardır aynı tarzı koruyan oyuncu, bu yönüyle hem hayranlarının hem de moda eleştirmenlerinin yakından takip ettiği bir isim oldu.

💇‍♀️ YENİ TARZI HERKESİ ŞAŞIRTTI Son dönemde ise ünlü oyuncu alışılmış görünümünün dışına çıkan bir değişimle gündeme geldi. Robbie saçlarını belirgin şekilde kısaltarak farklı bir stil tercih etti.