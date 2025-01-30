Mahkumlara af çıkacak mı, son durum ne? 10. Yeni yargı paketi içeriğinde genel af var mı?
2025 yılına girilirken mahkumlara genel af çıkıp çıkmayacağına dair gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği 9. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edilerek yasalaşırken, infaz düzenlemeleri ve af beklentileri de tartışma konusu oldu. Peki mahkumlara af çıkacak mı, son durum ne? 10. Yeni yargı paketi içeriğinde genel af var mı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:36 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 09:36