Mahkumlara af çıkacak mı, son durum ne? 10. Yeni yargı paketi içeriğinde genel af var mı?

9. Yargı Paketi ve Af Beklentileri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde yargı reformu üzerine açıklamalarda bulunarak, Türkiye'de ceza adaleti sisteminin daha adil bir yapıya kavuşturulması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bakan Tunç, ceza adalet sisteminin toplumun huzurunu bozmaya yönelik suçlar bakımından yeniden değerlendirileceğini ifade etti. Bu bağlamda cezaların alt ve üst sınırlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ancak, af beklentileriyle ilgili olarak, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de yaptığı açıklamada, genel af gibi bir konunun şu anda gündemde olmadığını belirtti. Güler, ceza infaz yasasında, yatalak, hastalık nedeniyle bakıma muhtaç hale gelen mahkumların tahliye edilmesi ile ilgili mevcut düzenlemelerin yeterli olduğunu ifade etti.