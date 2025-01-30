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Mahkumlara af çıkacak mı, son durum ne? 10. Yeni yargı paketi içeriğinde genel af var mı?

2025 yılına girilirken mahkumlara genel af çıkıp çıkmayacağına dair gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği 9. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edilerek yasalaşırken, infaz düzenlemeleri ve af beklentileri de tartışma konusu oldu. Peki mahkumlara af çıkacak mı, son durum ne? 10. Yeni yargı paketi içeriğinde genel af var mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:36 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 09:36
Mahkumlara af çıkacak mı, son durum ne? 10. Yeni yargı paketi içeriğinde genel af var mı?

Türkiye'deki cezaevlerinde bulunan mahkumlar ve yakınları, genel af çıkıp çıkmayacağına dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Adalet Bakanlığı, yargı reformu kapsamında önemli düzenlemelere imza atmayı hedeflerken, af beklentisi ve yeni yargı paketine dair açıklamalar gündemin ilk sıralarına yerleşti. İşte, 2025 yılı itibariyle ceza adaleti sistemine dair yapılan açıklamalar ve genel af ile ilgili son gelişmeler.

Mahkumlara af çıkacak mı, son durum ne? 10. Yeni yargı paketi içeriğinde genel af var mı?

9. Yargı Paketi ve Af Beklentileri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde yargı reformu üzerine açıklamalarda bulunarak, Türkiye'de ceza adaleti sisteminin daha adil bir yapıya kavuşturulması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bakan Tunç, ceza adalet sisteminin toplumun huzurunu bozmaya yönelik suçlar bakımından yeniden değerlendirileceğini ifade etti. Bu bağlamda cezaların alt ve üst sınırlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ancak, af beklentileriyle ilgili olarak, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de yaptığı açıklamada, genel af gibi bir konunun şu anda gündemde olmadığını belirtti. Güler, ceza infaz yasasında, yatalak, hastalık nedeniyle bakıma muhtaç hale gelen mahkumların tahliye edilmesi ile ilgili mevcut düzenlemelerin yeterli olduğunu ifade etti.

Mahkumlara af çıkacak mı, son durum ne? 10. Yeni yargı paketi içeriğinde genel af var mı?

10. Yargı Paketi ve Denetimli Serbestlik Düzenlemeleri

Bakan Tunç, 10. Yargı Paketi ile ilgili de hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Bu pakette, ceza adaleti sistemine dair önemli değişikliklerin yapılması bekleniyor. Bakan Tunç, özellikle toplumun huzurunu bozan suçlarla ilgili daha etkin cezai yaptırımlar uygulanacağını ve ceza adaleti sisteminde denetimli serbestlik gibi düzenlemelere yer verileceğini belirtti. Ayrıca, bazı suçlar için alt ve üst sınır düzenlemelerinin yapılacağı ve denetimli serbestlik uygulamalarının güçlendirileceği ifade edildi.

Mahkumlara af çıkacak mı, son durum ne? 10. Yeni yargı paketi içeriğinde genel af var mı?

Yeni Yargı Paketi: Neler Değişecek?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı reformunun iki aşamalı olarak gerçekleşeceğini duyurdu. İlk aşama, ceza adaleti sistemini kapsayan düzenlemeleri içerirken, ikinci aşama hukuk yargılamaları ve idari yargıdaki sadeleştirmelere odaklanacak. Bakan, özellikle uzun süren duruşmaların önüne geçilmesi gerektiğini belirtti ve duruşmaların daha hızlı bir şekilde yapılması için 2 aydan fazla ertelenmemesi gerektiğini vurguladı.

Mahkumlara af çıkacak mı, son durum ne? 10. Yeni yargı paketi içeriğinde genel af var mı?

Af ve Ceza İnfaz Düzenlemeleri: Ne Zaman Hayata Geçer?

Genel af konusunda henüz bir gelişme olmasa da, yeni düzenlemelerle cezaevlerindeki mahkumlar için iyileştirmeler bekleniyor. Denetimli serbestlik ve koşullu salıverme uygulamalarındaki değişiklikler, mahkumların daha adil bir şekilde cezalarını çekmelerini sağlamak amacıyla planlanıyor. 10. Yargı Paketi'nin ise önümüzdeki haftalarda detaylı bir şekilde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

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