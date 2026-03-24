Mağaradaki gizli dünya: İlk kez uçan yılan türü görüldü

Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 21:23 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kamboçya'nın batısındaki mağaralarda yapılan kapsamlı araştırmada bilim dünyası için yeni olan 11 canlı türü keşfedildi. En dikkat çeken tür ise turkuaz renkli çukur engerek yılanı oldu. Uzmanlar, henüz araştırılmamış mağaralarda çok daha fazla bilinmeyen türün bulunabileceğini söylüyor

Bilim insanları Kamboçya'nın batısında bulunan mağaralarda yürütülen kapsamlı bir araştırma sırasında dikkat çekici bulgulara ulaştı. Araştırmada bilim dünyası için yeni kabul edilen toplam 11 farklı canlı türü ortaya çıkarıldı. Bu keşiflerin en dikkat çekici olanı ise turkuaz renkli bir çukur engerek yılanı oldu. Henüz resmi bilimsel adı belirlenmeyen bu tür, sahip olduğu parlak rengi ve nadir görülen özellikleriyle araştırmacıların ilgisini çekti.

🔬 60'TAN FAZLA MAĞARA İNCELENDİ Araştırma çalışması yaban hayatını koruma kuruluşu Fauna & Flora öncülüğünde gerçekleştirildi. Ekip, Kamboçya'nın Battambang eyaletinde bulunan 10 farklı tepedeki 60'tan fazla mağarayı detaylı şekilde incelemeye aldı. Saha çalışmaları sırasında yalnızca yeni bir yılan türü değil, farklı canlılar da keşfedildi. Bilim için yeni olduğu belirlenen türler arasında şu canlılar yer aldı: ◾Uçan bir yılan ◾Çeşitli kertenkele türleri ◾İki mikro salyangoz türü ◾İki kırkayak türü

UÇAN YILANLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ Özellik Kısa Açıklama Süzülme Yeteneği Ağaçtan atlayıp vücudunu yassılaştırarak havada süzülür. Mesafe 10-15 metre yükseklikten atlayabilir, yaklaşık 100 metre süzülebilir. Yaşam Alanı Güneydoğu Asya, Hindistan ve Çin'in ormanlık bölgeleri. Renkleri Genellikle yeşil, siyah, sarı ve turuncu tonlarında. Boyu Ortalama 60-120 cm arasında. Beslenme Küçük kertenkele, kuş, kemirgen ve kurbağalar. Zehir Durumu Hafif zehirli, insan için tehlikeli değil. Türleri Chrysopelea paradisi, Chrysopelea ornata, Chrysopelea taprobanica.

🧬 MAĞARALAR FARKLI CANLILARIN OLUŞMASINI SAĞLIYOR Uzmanlara göre Kamboçya'daki bu mağaralar oldukça özel bir doğa yapısına sahip. Karst olarak adlandırılan bu bölgelerde kayalar zamanla çözünerek mağaralar, obruklar ve yer altı nehirleri oluşturuyor. Her tepe ve mağara birbirinden izole olduğu için burada yaşayan canlılar zamanla farklı şekillerde evrimleşebiliyor.