CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Mağaradaki gizli dünya: İlk kez uçan yılan türü görüldü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kamboçya'nın batısındaki mağaralarda yapılan kapsamlı araştırmada bilim dünyası için yeni olan 11 canlı türü keşfedildi. En dikkat çeken tür ise turkuaz renkli çukur engerek yılanı oldu. Uzmanlar, henüz araştırılmamış mağaralarda çok daha fazla bilinmeyen türün bulunabileceğini söylüyor

Bilim insanları Kamboçya'nın batısında bulunan mağaralarda yürütülen kapsamlı bir araştırma sırasında dikkat çekici bulgulara ulaştı. Araştırmada bilim dünyası için yeni kabul edilen toplam 11 farklı canlı türü ortaya çıkarıldı. Bu keşiflerin en dikkat çekici olanı ise turkuaz renkli bir çukur engerek yılanı oldu. Henüz resmi bilimsel adı belirlenmeyen bu tür, sahip olduğu parlak rengi ve nadir görülen özellikleriyle araştırmacıların ilgisini çekti.

🔬 60'TAN FAZLA MAĞARA İNCELENDİ

Araştırma çalışması yaban hayatını koruma kuruluşu Fauna & Flora öncülüğünde gerçekleştirildi. Ekip, Kamboçya'nın Battambang eyaletinde bulunan 10 farklı tepedeki 60'tan fazla mağarayı detaylı şekilde incelemeye aldı.

Saha çalışmaları sırasında yalnızca yeni bir yılan türü değil, farklı canlılar da keşfedildi. Bilim için yeni olduğu belirlenen türler arasında şu canlılar yer aldı:

Uçan bir yılan

Çeşitli kertenkele türleri

İki mikro salyangoz türü

İki kırkayak türü

UÇAN YILANLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

ÖzellikKısa Açıklama
Süzülme YeteneğiAğaçtan atlayıp vücudunu yassılaştırarak havada süzülür.
Mesafe10-15 metre yükseklikten atlayabilir, yaklaşık 100 metre süzülebilir.
Yaşam AlanıGüneydoğu Asya, Hindistan ve Çin'in ormanlık bölgeleri.
RenkleriGenellikle yeşil, siyah, sarı ve turuncu tonlarında.
BoyuOrtalama 60-120 cm arasında.
BeslenmeKüçük kertenkele, kuş, kemirgen ve kurbağalar.
Zehir DurumuHafif zehirli, insan için tehlikeli değil.
TürleriChrysopelea paradisi, Chrysopelea ornata, Chrysopelea taprobanica.
🧬 MAĞARALAR FARKLI CANLILARIN OLUŞMASINI SAĞLIYOR

Uzmanlara göre Kamboçya'daki bu mağaralar oldukça özel bir doğa yapısına sahip. Karst olarak adlandırılan bu bölgelerde kayalar zamanla çözünerek mağaralar, obruklar ve yer altı nehirleri oluşturuyor. Her tepe ve mağara birbirinden izole olduğu için burada yaşayan canlılar zamanla farklı şekillerde evrimleşebiliyor.

🦎 AYNI TÜR FARKLI ŞEKİLLERDE GELİŞTİ

Araştırma sırasında bilim insanları daha önce tek bir tür olarak bilinen bazı canlıların aslında farklı gruplara ayrıldığını da fark etti. Örneğin çizgili Kamping Poi bükük parmaklı kertenkelesinin dört farklı popülasyonu tespit edildi. Bu grupların zaman içinde farklı şekilde geliştiği görüldü. Uzmanlara göre bu durum mağaraların birbirinden izole olmasından kaynaklanıyor.

🐾 NESLİ TEHLİKEDE OLAN HAYVANLAR DA BULUNDU

Araştırma sırasında sadece yeni türler değil, nesli tehlike altında olan bazı hayvanların da bölgede yaşadığı tespit edildi. Bunlar arasında:

Sunda pangolini

Yeşil tavus kuşu

Uzun kuyruklu makak

Kuzey domuz kuyruklu makak

gibi türler yer alıyor. Bu da bölgenin doğa açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Araştırma ekibi gündüzleri mağaraların yapısını incelerken, geceleri canlıları gözlemlemek için araziye çıktı. Bilim insanları meşalelerle kayalık alanlarda saatlerce dolaşarak mağaraları, kayaları ve bitki örtüsünü dikkatle inceledi. Bu çalışmalar sayesinde daha önce fark edilmeyen birçok canlı türü tespit edildi.

⚠️ ÖZEL MAĞARALAR TEHLİKE ALTINDA

Bilim insanları bölgedeki mağaraların bazı tehditlerle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Özellikle kireç taşı madenciliği ve çimento üretimi bu alanlara zarar verebiliyor. Ayrıca kontrolsüz turizm, avcılık, orman kesimi ve yangınlar da bu hassas ekosistemi tehdit eden diğer faktörler arasında yer alıyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin