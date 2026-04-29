Maaşlarda refah payı formülü: SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 17.08 zam

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Son veriler, zam oranlarının nasıl şekilleneceğine dair önemli sinyaller veriyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış oranı yüzde 17,08 olarak hesaplanırken, memur ve memur emeklileri için bu oran yüzde 12,86 seviyesinde kalıyor.

İki kesim arasındaki fark ise dikkat çekiyor. Takvim Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre, oluşan 4,22 puanlık farkın, refah payı düzenlemesiyle giderilmesi ihtimali masada.

3 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU, GÖZLER KALAN VERİLERDE

Yılın ilk üç ayına ilişkin enflasyon verisi yüzde 10,04 olarak gerçekleşti. Temmuz zammını belirleyecek olan 6 aylık tablo için şimdi Nisan, Mayıs ve Haziran ayı verileri bekleniyor.

Merkez Bankası anketine göre;

  • Nisan: %2,93
  • Mayıs: %1,82
  • Haziran: %1,52

Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyonun yüzde 17,08'e ulaşması bekleniyor. Bu oran, doğrudan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını oluşturacak.

MEMUR ZAMMI NEDEN DAHA DÜŞÜK KALIYOR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı yalnızca enflasyona bağlı hesaplanmıyor. Toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı birlikte belirleyici oluyor.

Mevcut hesaplamaya göre:

  • Enflasyon farkı: 5,48 puan
  • Toplu sözleşme dahil toplam artış: %12,86

Bu durum, emekliler ile memurlar arasında Temmuz ayında belirgin bir zam farkı oluşturuyor.

ZAM FARKI KAPANACAK MI?

İki kesim arasında oluşan farkın nasıl giderileceği konusunda hükümetin çalışma yürüttüğü ifade ediliyor. Masadaki seçenekler ise iki başlıkta toplanıyor:

  • Eşitleme modeli: Tüm emeklilerin aynı oran üzerinden artış alması
  • Refah payı modeli: Düşük kalan kesime ek artış verilmesi

Geçmiş yıllarda benzer durumlarda refah payı uygulamasıyla oranların eşitlendiği biliniyor.

KRİTİK TARİH: 3 TEMMUZ

Zam oranlarının kesinleşmesi için Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. 3 Temmuz'da duyurulacak veriyle birlikte 6 aylık enflasyon netleşecek ve maaş artışları kesinlik kazanacak.

Bu aşamadan sonra, oranlara ek bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı da belli olacak.

TABAN MAAŞTA YENİ SENARYO

Her zam döneminde olduğu gibi, en düşük emekli maaşında da artış gündemde. Halihazırda 20 bin lira olarak uygulanan taban aylık, kök maaşı bu seviyenin altında kalanlar için Hazine desteğiyle tamamlanıyor.

Eğer yüzde 17,08'lik artış taban maaşa da yansıtılırsa:

En düşük emekli aylığı: 23 bin 416 lira seviyesine çıkacak

Ocak ayında yapılan düzenlemeyle taban maaş 16 bin 88 liradan 20 bin liraya yükseltilmişti.

TÜM HESAPLAR TEMMUZA KİLİTLENDİ

Önümüzdeki süreçte açıklanacak son enflasyon verisi, yalnızca zam oranlarını değil, olası refah payı ve taban maaş düzenlemelerini de belirleyecek. Bu nedenle hem emekliler hem de memurlar için temmuz ayı kritik bir dönüm noktası olacak.

TAHMİNİ TEMMUZ 2026 MAAŞ TABLOSU (YÜZDE 17.08 TAHMİNİNE GÖRE)

Mevcut Maaş Temmuz Zamlı Maaş (Tahmini)
20.000 TL 23.416 TL
30.000 TL 35.124 TL
40.000 TL 46.832 TL
50.000 TL 58.540 TL
75.000 TL 87.810 TL
100.000 TL 117.080 TL
