Maaşlarda refah payı formülü: SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 17.08 zam

TABAN MAAŞTA YENİ SENARYO

Her zam döneminde olduğu gibi, en düşük emekli maaşında da artış gündemde. Halihazırda 20 bin lira olarak uygulanan taban aylık, kök maaşı bu seviyenin altında kalanlar için Hazine desteğiyle tamamlanıyor.

Eğer yüzde 17,08'lik artış taban maaşa da yansıtılırsa:

En düşük emekli aylığı: 23 bin 416 lira seviyesine çıkacak

Ocak ayında yapılan düzenlemeyle taban maaş 16 bin 88 liradan 20 bin liraya yükseltilmişti.