Maaşını taşıyana 50 Bin TL nakit! İşte banka banka güncel promosyonlar

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Nisan ayıyla birlikte bankalar, emekli müşterileri çekmek için promosyon kampanyalarını güncelledi. Milyonlarca emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaş için sunulan teklifler artarken, kampanyalara eşlik eden şartlar da dikkat çekiyor. Peki emekliler bu süreçte nasıl hareket etmeli? Hangi adımlar izlenmeli?

Nisan ayının gelişiyle birlikte bankacılık sektöründe emekli maaş promosyonları için kelimenin tam anlamıyla bir "yarış" başladı. Emekli, dul ve yetim aylığı alan milyonlarca vatandaş için bankalar kesenin ağzını açtı. Sadece nakit ödemeler değil, düşük faizli kredi imkanları ve ek puanlar da masada. Peki bu süreçte en yüksek kazancı elde etmek için hangi adımlar atılmalı?

PROMOSYON ALMANIN TEMEL ŞARTI: 3 YILLIK TAAHHÜT

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, emeklilerin promosyon alabilmesi için tek zorunlu koşul bulunuyor: Seçilen bankaya, maaşını 3 yıl boyunca o bankadan alacağına dair taahhüt vermek. Bunun dışında fatura talimatı ya da kredili ürün kullanımı gibi şartlar zorunlu tutulmuyor.

Ancak bankalar, ek ürün kullanımı karşılığında daha yüksek promosyon teklifleri sunabiliyor. Bu nedenle cazip görünen tekliflerin detayları mutlaka dikkatle incelenmeli.

PROMOSYON GÜNCELLEMESİ MÜMKÜN: CAYMA HAKKI NASIL KULLANILIR?

Daha önce promosyon almış olan emekliler de yeni kampanyalardan yararlanabiliyor. Bunun için "cayma hakkı" devreye giriyor.

Bu süreçte izlenen adımlar şöyle işliyor:

  • Daha önce alınan promosyon tutarı 36 aya bölünüyor.
  • Kalan taahhüt süresi hesaplanıyor.
  • Kalan ay sayısıyla çarpılarak iade edilecek tutar belirleniyor.

İade işlemi tamamlandıktan sonra emekli, maaşını başka bir bankaya taşıyarak yeni promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Bu işlemler bazı bankalarda mobil uygulama üzerinden yapılabilirken, bazıları için şubeye gitmek gerekiyor. Ayrıca maaş taşıma işlemi e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

YENİ EMEKLİLER VE ÇİFT MAAŞ ALANLAR İÇİN AVANTAJLAR

Yeni emekli olan vatandaşlar da ilk maaşlarını aldıkları anda promosyon hakkı kazanıyor. İster ilk maaşı aldığı bankadan ister başka bir bankadan sözleşme yaparak promosyon alınabiliyor.

Öte yandan hem kendi maaşını hem de eşinden dolayı dul/yetim aylığı alan kişiler için "çift promosyon" imkanı bulunuyor. Ancak bunun için maaşların farklı bankalardan alınması gerekiyor. Aynı bankada toplanması halinde ise tek promosyon ödemesi yapılıyor.

PROMOSYON TUTARLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Bankalar promosyon miktarlarını maaş aralıklarına göre belirliyor. Genel olarak kullanılan dilimler şu şekilde:

  • 10 bin liranın altı
  • 10 bin – 14.999 lira arası
  • 15 bin – 19.999 lira arası
  • 20 bin lira ve üzeri

Bu dilimlere göre promosyon tutarları artış gösteriyor. Üst sınır bulunmazken, bankalar rekabet doğrultusunda daha yüksek rakamlar sunabiliyor.

BANKA SEÇERKEN SADECE RAKAMLARA BAKMAYIN

Uzmanlar, emeklilerin banka seçerken yalnızca yüksek promosyon tutarına odaklanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Kampanya kapsamında sunulan ek şartlar, uzun vadede dezavantaj yaratabiliyor.

Özellikle otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı veya belirli bankacılık ürünlerine bağlı koşullar dikkatle incelenmeli. Aksi halde 3 yıllık taahhüt süresi dolmadan bankadan ayrılmak zorlaşabiliyor.

KAMPANYALARDA ÖNE ÇIKAN EK AVANTAJLAR

Bankalar yalnızca nakit promosyonla sınırlı kalmayıp farklı avantajlar da sunuyor. Güncel kampanyalarda öne çıkan bazı fırsatlar şöyle:

  • 50 bin liraya varan nakit ödül ve faizsiz kredi seçenekleri
  • 27 bin lira promosyonun yanında ek ürün kullanımına bağlı ilave ödemeler
  • 25 bin lira promosyon + kredi kartı puanı avantajları
  • Faizsiz kredi ile birlikte toplamda 60 bin liraya ulaşan paketler
  • Fatura talimatı verenlere ek nakit ödüller
