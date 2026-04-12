Maaşını taşıyana 50 Bin TL nakit! İşte banka banka güncel promosyonlar

Nisan ayının gelişiyle birlikte bankacılık sektöründe emekli maaş promosyonları için kelimenin tam anlamıyla bir "yarış" başladı. Emekli, dul ve yetim aylığı alan milyonlarca vatandaş için bankalar kesenin ağzını açtı. Sadece nakit ödemeler değil, düşük faizli kredi imkanları ve ek puanlar da masada. Peki bu süreçte en yüksek kazancı elde etmek için hangi adımlar atılmalı?

PROMOSYON ALMANIN TEMEL ŞARTI: 3 YILLIK TAAHHÜT

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, emeklilerin promosyon alabilmesi için tek zorunlu koşul bulunuyor: Seçilen bankaya, maaşını 3 yıl boyunca o bankadan alacağına dair taahhüt vermek. Bunun dışında fatura talimatı ya da kredili ürün kullanımı gibi şartlar zorunlu tutulmuyor.

Ancak bankalar, ek ürün kullanımı karşılığında daha yüksek promosyon teklifleri sunabiliyor. Bu nedenle cazip görünen tekliflerin detayları mutlaka dikkatle incelenmeli.