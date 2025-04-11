Listeria monocytogenes bakterisi nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
Masum görünen bazı gıdalar, ölümcül bir bakteriyi taşıyor olabilir! Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Şenpiliç firmasına ait 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde ölümcül Listeria monocytogenes bakterisi tespit edildi. Gıdalarda nadiren görülen fakat ciddi komplikasyonlara neden olan bu bakterinin ne olduğu merak ediliyor. Peki Listeria monocytogenes bakterisi nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? İşte Listeriosis ile ilgili merak edilenler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.04.2025 10:31