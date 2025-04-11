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Listeria monocytogenes bakterisi nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

Masum görünen bazı gıdalar, ölümcül bir bakteriyi taşıyor olabilir! Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Şenpiliç firmasına ait 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde ölümcül Listeria monocytogenes bakterisi tespit edildi. Gıdalarda nadiren görülen fakat ciddi komplikasyonlara neden olan bu bakterinin ne olduğu merak ediliyor. Peki Listeria monocytogenes bakterisi nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? İşte Listeriosis ile ilgili merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.04.2025 10:31
Listeria monocytogenes bakterisi nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

Listeria monocytogenes adlı bakteriyle kontamine olmuş gıdalar yoluyla bulaşan bu hastalık, savunmasız bireyler için ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme neden olabiliyor. Gıda aracılığıyla vücuda giren bu bakteri, erken fark edilmezse kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Peki en çok hangi besinlerde bulunuyor, kimler daha fazla risk altında? İşte Listeria monocytogenes bakterisi ile ilgili detaylar…

Listeria monocytogenes bakterisi nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

Listeriosis Nedir?


Listeriosis, Listeria monocytogenes bakterisinin yol açtığı ve çoğunlukla gıdalarla bulaşan ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır. Gıda kaynaklı zehirlenmeler arasında yer alan bu hastalık, sağlıklı bireylerde hafif seyredebilse de, risk grubundakiler için hayati tehlike oluşturabilir.

Listeria monocytogenes bakterisi nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

Listeria En Çok Hangi Gıdalar Bulunur?


◼ Şarküteri ürünleri, soğuk etler ve sosisli sandviçler

◼ Soğuk tütsülenmiş balıklar

◼ Yumuşak peynirler

◼ Süt, peynir ve dondurma gibi pastörize edilmemiş süt ürünleri

◼ Elma suyu gibi pastörize edilmemiş meyve suları

◼ Çiğ, yıkanmamış meyve ve sebzeler

◼ Çiğ suşi

Listeria monocytogenes bakterisi nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

Belirtileri Nelerdir?


Enfeksiyonun ilk belirtileri genellikle gribe benzer şikayetlerle başlar. Belirtileri arasında, yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, mide bulantısı, kusma, ishal ve halsizlik gibi semptomlar yer alır. Bakterinin sindirim sisteminden vücudun diğer bölgelerine yayılması durumunda ise bilinç bulanıklığı, denge kaybı, boyun tutulması gibi nörolojik bulgular da ortaya çıkabilir.

Listeria monocytogenes bakterisi nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

Hastalığın ilerlemesi durumunda ise aşağıdaki olası ciddi komplikasyonlar gelişebilir:

📍Menenjit ve ensefalit (beyin ve sinir dokusu iltihapları)

📍 Sepsis (vücutta yaygın enfeksiyon)

📍Kalp ve akciğer iltihapları

📍Hamilelikte düşük, erken doğum veya ölü doğum

📍Yeni doğan bebeklerde kalıcı nörolojik hasarlar (felç, körlük, gelişim geriliği)

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