Listeria monocytogenes bakterisi nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

Listeria monocytogenes adlı bakteriyle kontamine olmuş gıdalar yoluyla bulaşan bu hastalık, savunmasız bireyler için ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme neden olabiliyor. Gıda aracılığıyla vücuda giren bu bakteri, erken fark edilmezse kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Peki en çok hangi besinlerde bulunuyor, kimler daha fazla risk altında? İşte Listeria monocytogenes bakterisi ile ilgili detaylar…