LGS’de tam puan alanlara bayram sürprizi: Ödeme miktarı arttı! Hesaplara ne zaman yatacak?

İstanbul'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alarak birincilik elde eden öğrenciler için verilen bursla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. İstanbul Valiliği tarafından yürütülen Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi kapsamında sağlanan bursun tutarı artırılırken, ödeme tarihi de netleşti.

Normal şartlarda aylık 6 bin TL olarak verilen bursun, Ramazan Bayramı nedeniyle bu ay için 10 bin TL olarak ödeneceği belirtildi. Böylece geçen yıl sınavda tam puan alarak İstanbul'daki liselere yerleşen öğrenciler, bu ay hesaplarına daha yüksek burs alacak.

İstanbul Valisi Davut Gül, LGS'de 500 tam puan alarak liseye yerleşen öğrenciler için verilen aylık burs miktarında geçici bir artış yapıldığını duyurdu.

Başarılı öğrencilerin her zaman destekleneceğini belirten Gül, öğrencilerin elde ettikleri başarıyı sürdürmelerinin ve köklerini unutmamalarının önemine dikkat çekti.

Vali Davut Gül, Şişli'de düzenlenen iftar programında İstanbul'da LGS'de 500 tam puan alan lise öğrencileriyle bir araya geldi. Programda konuşan Gül, Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi kapsamında başarılı öğrencilere eğitim hayatları boyunca destek vermeyi amaçladıklarını ifade etti.

LGS BİRİNCİLERİNE VERİLEN BURS 10 BİN TL OLDU

Vali Gül konuşmasında burs miktarındaki artışa da değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan'ı yarıladık, önümüzde bayram var. Her ay size 6 bin TL burs veriyoruz. Bu sefer bayram dolayısıyla 10 bin TL vereceğiz."

Bu açıklamayla birlikte İstanbul'da LGS'de tam puan alan öğrencilere bu ay ödenecek burs miktarı 10 bin TL olarak netleşmiş oldu.