LGS ve YKS adayları dikkat! Son haftalarda paniği avantaja çevirme yolu

LGS ve YKS'ye sayılı günler kala milyonlarca öğrenci son hazırlıklarını sürdürürken, uzmanlar özellikle sınavın son haftalarında yapılacak hataların tüm süreci etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Eğitim danışmanı ve sınav koçu Esin Yılmaz Ashkar'a göre bu dönemde yalnızca konu çalışmak değil, öğrencinin kendi sınav davranışını analiz etmesi de büyük önem taşıyor.

Sınava sayılı günler kala hem öğrenciler hem de aileler "Son düzlükte ne yapmalıyız?" sorusuna yanıt arıyor. Eğitim Danışmanı ve Sınav Koçu Esin Yılmaz Ashkar, bu kritik dönemin sadece daha fazla soru çözerek değil, tamamen "stratejik bir okuma" ile yönetilmesi gerektiği görüşünde. Ashkar'a göre, şu günlerde eksikleri görmeden yapılan her çalışma, aslında karanlıkta yönünü bulmaya çalışmaktan farksız.

İşte son haftalarda kaygıyı avantaja çevirmenin ve gerçek potansiyeli sınava yansıtmanın yolları:

"HER YANLIŞ AYNI NEDENDEN KAYNAKLANMIYOR"

Takvim'de yer alan habere göre, sınav hazırlığında en kritik aşamanın deneme sınavı sonrası yapılan analiz olduğunu belirten Ashkar, öğrencilerin yalnızca net sayılarına odaklanmasının yetersiz kaldığını ifade etti.

Uzmanlara göre bir yanlışın nedeni;

  • konu eksikliği,
  • dikkat kaybı,
  • soru kökünü yanlış okuma,
  • işlem hatası,
  • zaman yönetimi problemi
  • ya da panik

olabiliyor.

Bu nedenle öğrencilerin yanlışlarını türlerine göre değerlendirmesi gerektiği vurgulanıyor.

Ashkar, "Yanlışlar doğru okunursa öğrenciye yol gösterir, saklanırsa tekrar eder" değerlendirmesinde bulundu.

VELİLERE "PANİK DİLİ" UYARISI

Uzmanlar, sınav döneminde evde kurulan cümlelerin öğrencinin psikolojisi üzerinde doğrudan etkili olduğuna dikkat çekiyor.

Sürekli "Kaç net yaptın?" sorusunun sorulmasının öğrencide baskı oluşturabileceğini belirten Ashkar, ailelerin daha destekleyici bir iletişim dili kurması gerektiğini söyledi.

Uzmanlara göre;

  • "Bugün seni en çok ne zorladı?"
  • "Bir sonraki denemede neyi farklı yapacaksın?"
  • "Bu akşam biraz dinlenmek ister misin?"

gibi yaklaşım biçimleri öğrencinin kaygı seviyesini düşürmeye yardımcı olabiliyor.

"BİLİYOR AMA YAPAMIYOR" SORUNUNUN NEDENİ FARKLI OLABİLİR

Sınav sürecinde ailelerin sık kullandığı "Biliyor ama yapamıyor" cümlesine de değinen Ashkar, bilginin sınav anında kullanılabilmesinin ayrı bir beceri olduğuna dikkat çekti.

Uzmanlara göre bazı öğrenciler konuyu bilmesine rağmen;

  • stres yönetiminde zorlanıyor,
  • süreyi doğru kullanamıyor,
  • kolay sorularda dikkatsizlik yapıyor,
  • zor sorularda gereğinden fazla vakit kaybediyor.

Bu nedenle son haftalarda öğrencinin yalnızca konu çalışması değil, sınav stratejisini geliştirmesi gerektiği belirtiliyor.

SON GÜNLER İÇİN EYLEM PLANI

Deneme analizinin sadece cevap anahtarına bakıp "doğru-yanlış" saymak olmadığının altını çizen Ashkar, son düzlük için uygulanması gereken stratejik adımları şöyle sıralıyor:

1. Yanlışları Türlerine Ayırın
Yeni bir deneme çözmek yerine, eski denemelerdeki yanlışları masaya yatırın. 30 yeni soru çözmektense, geçmişte yapılan 5 kritik hatanın mantığını kavramak çok daha değerlidir.

2. Kısa ve Hedefli Tekrarlar Yapın
Sürekli tekrar eden hataların bir listesini çıkarın. Eğer kronikleşmiş bir konu eksiği varsa, uzun konu anlatımları yerine sadece o noktayı kapatacak hedefli okumalar yapın.

3. Rutinleri Sınav Saatine Eşitleyin
Son günlerde uyku düzeni, kahvaltı saatleri, ekran kullanımı ve yürüyüş vakitleri, gerçek sınavın uygulanacağı saat dilimlerine göre optimize edilmelidir. Vücut ve zihin bu ritme şimdiden alışmalıdır.

"SINAVI SADECE BİLGİ DEĞİL, DAVRANIŞ YÖNETİYOR"

Uzmanlara göre başarılı öğrenciler yalnızca bilgiye değil, sınav anındaki davranış kontrolüne de hakim oluyor.

Bir soruda neden panik yapıldığını, hangi bölümde dikkatin düştüğünü ya da hangi testte zaman kaybedildiğini fark eden öğrencilerin sınavı daha kontrollü yönettiği ifade ediliyor.

Eğitimciler, son haftalarda öğrencilerin kendilerini başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi gelişim süreçlerine odaklanmasının daha sağlıklı sonuç verdiğini belirtiyor.

