LGS ve YKS adayları dikkat! Son haftalarda paniği avantaja çevirme yolu

2. Kısa ve Hedefli Tekrarlar Yapın Sürekli tekrar eden hataların bir listesini çıkarın. Eğer kronikleşmiş bir konu eksiği varsa, uzun konu anlatımları yerine sadece o noktayı kapatacak hedefli okumalar yapın.

3. Rutinleri Sınav Saatine Eşitleyin Son günlerde uyku düzeni, kahvaltı saatleri, ekran kullanımı ve yürüyüş vakitleri, gerçek sınavın uygulanacağı saat dilimlerine göre optimize edilmelidir. Vücut ve zihin bu ritme şimdiden alışmalıdır.

"SINAVI SADECE BİLGİ DEĞİL, DAVRANIŞ YÖNETİYOR"

Uzmanlara göre başarılı öğrenciler yalnızca bilgiye değil, sınav anındaki davranış kontrolüne de hakim oluyor.

Bir soruda neden panik yapıldığını, hangi bölümde dikkatin düştüğünü ya da hangi testte zaman kaybedildiğini fark eden öğrencilerin sınavı daha kontrollü yönettiği ifade ediliyor.

Eğitimciler, son haftalarda öğrencilerin kendilerini başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi gelişim süreçlerine odaklanmasının daha sağlıklı sonuç verdiğini belirtiyor.