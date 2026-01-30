Lacivert ve turkuaz yan yana! İki farklı denizi ayıran cam köprü

Bahamalar'daki Eleuthera Adası'nda yer alan Cam Pencere Köprüsü, bir yanında koyu lacivert Atlas Okyanusu'nu, diğer yanında turkuaz Eleuthera Körfezi'ni gösteren eşsiz bir manzara sunuyor. Sadece 10 metre genişliğindeki kaya şeridi iki deniz arasındaki renk farkını gözler önüne seriyor.

Dünyanın en dikkat çekici doğal manzaralarından biri Bahamalar'da bulunuyor. Eleuthera Adası'nın en dar noktasındaki Cam Pencere Köprüsü, iki farklı renkteki dev su kütlesini yan yana görme imkanı sunuyor. Üstelik aralarındaki mesafe yalnızca birkaç adım.

Bir Yan Lacivert, Bir Yan Turkuaz Cam Pencere Köprüsü, Atlas Okyanusu ile Eleuthera Körfezi'ni ayıran dar bir kaya şeridinin üzerine kurulu. Genişliği 10 metreyi bile bulmayan bu doğal sınırın bir tarafında derin ve koyu lacivert tonlara sahip Atlas Okyanusu yer alıyor.

Diğer tarafta ise daha sığ ve sakin sularıyla turkuaz renkte parlayan Eleuthera Körfezi uzanıyor. Aynı noktada durup iki farklı denize bakmak mümkün. Manzara ilk bakışta iki ayrı dünyanın keskin bir çizgiyle ayrıldığı izlenimini veriyor.

Renk Farkının Nedeni Coğrafi Koşullar Bu çarpıcı kontrastın nedeni görsel bir hile değil. Tamamen coğrafi koşullardan kaynaklanıyor. Eleuthera Adası haritada küçük bir parantezi andırıyor. Adanın içe bakan kısmında kalan körfez, Atlas Okyanusu'nun güçlü akıntılarından korunuyor.