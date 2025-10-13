Viral Galeri Viral Liste KYK Burs ve Kredi Başvuru ekranı açıldı mı? 2025-2026 GSB KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuruları 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde yeniden gündemde. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen burs ve kredi desteği, bu yıl da e-Devlet üzerinden alınacak. Binlerce öğrenci 'KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtını araştırırken gözler Bakanlıktan gelecek resmi duyuruya çevrildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.10.2025 08:55
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru süreci yaklaşıyor. Eğitim giderlerine destek arayan binlerce öğrenci, başvuru tarihlerini öğrenmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Bu yıl da başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Burs miktarları, başvuru şartları ve değerlendirme süreci ise öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki KYK burs ve kredi başvuruları bu yıl ne zaman başlayacak?

KYK Burs Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

2025-2026 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi bir tarih açıklanmadı. Geçmiş yıllar baz alındığında başvuruların genellikle ekim ve kasım aylarında başladığı biliniyor. Bu nedenle öğrenciler, olası duyurular için e-Devlet ve GSB'nin resmi kanallarını yakından takip ediyor. Başvuru takvimi açıklandığında detaylar anında kamuoyuyla paylaşılacak.

KYK Burs ve Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

KYK burs ve kredi başvuruları yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yaptıktan sonra, "Gençlik ve Spor Bakanlığı – KYK Burs/Kredi Başvurusu" hizmet ekranı üzerinden işlemlerini kolayca tamamlayabiliyor. Başvuru sırasında öğrencilerden eğitim bilgileri, aile durumu ve gelir beyanı gibi temel bilgiler isteniyor.

KYK Burs Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar Oldu?

2025 yılı Ocak ayı itibarıyla KYK burs ve kredi miktarı ön lisans ve lisans öğrencileri için 3.000 TL olarak belirlendi. Yüksek lisans öğrencileri 6.000 TL, doktora öğrencileri ise 9.000 TL burs desteği alıyor.

2026 yılı için yeni burs miktarları henüz belli olmadı.

