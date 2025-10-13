KYK Burs ve Kredi Başvuru ekranı açıldı mı? 2025-2026 GSB KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuruları 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde yeniden gündemde. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen burs ve kredi desteği, bu yıl da e-Devlet üzerinden alınacak. Binlerce öğrenci 'KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtını araştırırken gözler Bakanlıktan gelecek resmi duyuruya çevrildi.
Giriş Tarihi: 13.10.2025 08:55