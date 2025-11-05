Viral Galeri Viral Liste KYK 3 aylık toplu burs/kredi ödeme tarihleri GSB | İlk kez KYK bursu alacaklara ücretler ne zaman yatacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ilk ödeme tarihlerine çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerin taahhütnamelerini onaylamalarının ardından ödemelerin başlayacağını duyurdu. İlk defa ödeme alacak öğrenciler, Ziraat Genç Bank Kart üzerinden veya şubelerden T.C. kimlik numaralarıyla paralarını çekebilecek. Yeni yılda ise KYK burs ve kredi miktarlarına zam yapılması bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.11.2025 06:37
2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler gözlerini ilk ödeme tarihlerine çevirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen süreçte, burs ve kredi hakkı kazanan öğrencilerin ödemeleri Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilecek.

İlk Ödemeler Ne Zaman Yapılacak?

Bakanlık kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, taahhütnamesini onaylayan öğrenciler ilk ödemelerini alabilecek. İlk defa burs veya kredi alacak öğrencilere, başvurdukları öğretim yılı başı olan Ekim ayından itibaren ödeme yapılacak. Ancak henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 3 aylık toplu ödeme yapılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin detaylar açıklandığında duyurular bakanlık kanallarından paylaşılacak.

Burs ve Krediler Nasıl Çekilecek?

Öğrencilerin burs ve kredi hesapları, taahhütname onayının ardından Ziraat Bankası Bankkart Genç kartına tanımlanacak. Kartı olmayan öğrenciler, T.C. kimlik numaralarıyla Ziraat şubelerinden hesap durumlarını öğrenebilecek.

Bankkart Genç'i aktif olan öğrenciler ödemelerini doğrudan ATM'lerden veya mobil bankacılık uygulamaları üzerinden çekebilecek. Ayrıca banka, Harçlık Avans ve kredi kartı başvurularını da aynı süreçte değerlendiriyor.

2025-2026 KYK Burs Ücreti Ne Kadar?

2025 yılı Ocak ayı itibarıyla KYK burs ve kredi tutarı, ön lisans ve lisans öğrencileri için 3000 TL, yüksek lisans için 6000 TL ve doktora öğrencileri için 9000 TL olarak belirlenmişti. 2026 yılına ilişkin yeni burs ve kredi miktarları ise Aralık ayında yeniden güncellenecek.

