KYK 3 aylık toplu burs/kredi ödeme tarihleri GSB | İlk kez KYK bursu alacaklara ücretler ne zaman yatacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ilk ödeme tarihlerine çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerin taahhütnamelerini onaylamalarının ardından ödemelerin başlayacağını duyurdu. İlk defa ödeme alacak öğrenciler, Ziraat Genç Bank Kart üzerinden veya şubelerden T.C. kimlik numaralarıyla paralarını çekebilecek. Yeni yılda ise KYK burs ve kredi miktarlarına zam yapılması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 05.11.2025 06:37