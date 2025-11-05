KYK 3 aylık toplu burs/kredi ödeme tarihleri GSB | İlk kez KYK bursu alacaklara ücretler ne zaman yatacak?

İlk Ödemeler Ne Zaman Yapılacak?

Bakanlık kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, taahhütnamesini onaylayan öğrenciler ilk ödemelerini alabilecek. İlk defa burs veya kredi alacak öğrencilere, başvurdukları öğretim yılı başı olan Ekim ayından itibaren ödeme yapılacak. Ancak henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 3 aylık toplu ödeme yapılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin detaylar açıklandığında duyurular bakanlık kanallarından paylaşılacak.