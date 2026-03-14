CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

"Kuzenlerim" dizisinin yıldızı Canberk Uçucu 57 yaşında hayatını kaybetti

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tiyatro ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Canberk Uçucu'dan acı haber geldi. "Kuzenlerim" dizisinde canlandırdığı Feridun karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, kalp krizi nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybetti.

Türk tiyatro ve dizi dünyası, acı bir kayıpla sarsıldı. Bir döneme damga vuran 'Kuzenlerim' dizisinde canlandırdığı "Feridun" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Canberk Uçucu, geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında aramızdan ayrıldı.

ACI HABERİ YEKTA KOPAN DUYURDU

Vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşan Yekta Kopan, duyduğu derin üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"Çok yıkıcı bir gün. Sabah Alinur Velidedeoğlu, akşamüstü İlber Ortaylı'nın üzücü haberleri derken… Bir acı haber de Canberk Uçucu'dan geldi. Çok genç yaşta bir veda. Ne diyeceğimi bilemiyorum."

SANATÇI BİR AİLENİN EVLADIYDI

Usta oyuncu Ergun Uçucu'nun oğlu olan Canberk Uçucu, aynı zamanda oyuncu Songül Öden'in eski eşiydi. Genç yaşta gelen bu veda, sanat camiasını yasa boğdu.

DOSTLARINDAN DUYGUSAL VEDALAR

Haberin duyulmasının ardından sahne arkadaşları ve dostları taziye mesajları yayınladı:

Melek Baykal: "Bu gece oynadığım temsil esnasında aldık acı haberi… Canberk Uçucu, gencecik meslektaşım. Sevgili dostum merhum Ergun Uçucu'nun çok sevgili evladı… Çok erken veda etmiş dünyaya. Çok üzüldüm, yattığın yer incitmesin, alkışlar yoldaşın olsun canım."

Ayşenil Şamlıoğlu: "Ah be çocuk ne yaptın sen? Canberk, çok erken veda bu oğlum. Dünyayla, kendinle dalga geçen, her an bir hınzırlık peşinde, hep çocuk olan sen ne yaptın böyle? Mekanın mutlu etsin seni bir tanem."

Canberk Uçucu kimdir, aslen nerelidir?

27 Haziran 1969 tarihinde Ankara'da doğan Canberk Uçucu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Kariyerine Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak devam eden Uçucu, hem oyuncu hem de seslendirme sanatçısı olarak tanınmaktadır.

Canberk Uçucu neden öldü?

57 yaşındaki ünlü oyuncu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir.

Canberk Uçucu hangi dizilerde oynadı?

Televizyon dünyasında özellikle şu projelerle hafızalara kazınmıştır:

Kuzenlerim: (Feridun karakteri - En çok bilinen rolü)

Vasiyet: Önemli televizyon projelerinden biridir.

Ayrıca Devlet Tiyatroları bünyesinde sayısız tiyatro oyununda sahne almıştır.

Canberk Uçucu'nun babası kimdir?

Canberk Uçucu, Türk tiyatrosunun ve seslendirme dünyasının efsane isimlerinden biri olan merhum Ergun Uçucu'nun oğludur.

Canberk Uçucu evli miydi?

Canberk Uçucu, 2002 yılında ünlü oyuncu Songül Öden ile evlenmiş, çift 2011 yılında yollarını ayırmıştır.

Mobil uygulamalarımızı indirin