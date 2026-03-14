Türk tiyatro ve dizi dünyası, acı bir kayıpla sarsıldı. Bir döneme damga vuran 'Kuzenlerim' dizisinde canlandırdığı "Feridun" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Canberk Uçucu, geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında aramızdan ayrıldı.

"Çok yıkıcı bir gün. Sabah Alinur Velidedeoğlu, akşamüstü İlber Ortaylı'nın üzücü haberleri derken… Bir acı haber de Canberk Uçucu'dan geldi. Çok genç yaşta bir veda. Ne diyeceğimi bilemiyorum."

DOSTLARINDAN DUYGUSAL VEDALAR

Haberin duyulmasının ardından sahne arkadaşları ve dostları taziye mesajları yayınladı:

Melek Baykal: "Bu gece oynadığım temsil esnasında aldık acı haberi… Canberk Uçucu, gencecik meslektaşım. Sevgili dostum merhum Ergun Uçucu'nun çok sevgili evladı… Çok erken veda etmiş dünyaya. Çok üzüldüm, yattığın yer incitmesin, alkışlar yoldaşın olsun canım."

Ayşenil Şamlıoğlu: "Ah be çocuk ne yaptın sen? Canberk, çok erken veda bu oğlum. Dünyayla, kendinle dalga geçen, her an bir hınzırlık peşinde, hep çocuk olan sen ne yaptın böyle? Mekanın mutlu etsin seni bir tanem."