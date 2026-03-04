Kütüphane rafında 400 yıllık sır: Galileo Galilei’nin el yazısıyla aldığı notlar ortaya çıktı
Modern bilimin kurucu isimlerinden Galileo Galilei, çoğu zaman teleskopuyla yaptığı gözlemlerle hatırlanıyor. Ancak İtalya'da yapılan yeni bir keşif, ünlü bilim insanının düşünce dünyasına dair farklı bir tablo ortaya koydu.
Floransa Ulusal Merkez Kütüphanesi'nde bulunan 16. yüzyıla ait bir kitapta Galileo Galilei'ye ait olduğu doğrulanan el yazısı notlar ortaya çıkarıldı. Batlamyus'un Almagest eserine düşülen bu notlar, ünlü astronomun teleskop keşiflerinden yıllar önce eski evren modelini derinlemesine incelediğini gösteriyor.
📚 KÜTÜPHANEDE FARK EDİLEN DETAY
Ocak ayında kütüphanede çalışan tarihçi Ivan Malara, antik astronomi metinlerinden biri olan Almagest'in 16. yüzyıla ait yedi farklı baskısını inceliyordu. Kitabın sayfalarını çevirirken dikkatini çeken bir ayrıntı oldu. Boş olması gereken bir sayfada Galileo Galilei'nin el yazısına benzeyen bir metin bulunuyordu. Sayfada İncil'den alınmış 145. Mezmur yazılıydı.
✍️ EL YAZISI DOĞRULANDI
Keşfin ardından kitap üzerindeki notlar ayrıntılı şekilde incelendi. El yazısı uzmanları ve Galileo araştırmacıları, yazı karakteri ve not alma biçiminin Galileo'ya ait olduğu yönündeki değerlendirmeyi doğruladı.
Cagliari Üniversitesi'nden Galileo uzmanı Michele Camerota da notların ünlü bilim insanına ait olduğuna dair güçlü kanıtlar bulunduğunu belirtti. Araştırma sonuçları şu anda Astronomi Tarihi Dergisinde değerlendirme sürecinde bulunuyor.
🌍 ALMAGEST ÜZERİNDEKİ NOTLAR
Galileo'nun not aldığı kitap, ikinci yüzyıl astronomu Claudius Ptolemy'nin ünlü eseri Almagest'in Latince baskılarından biriydi. Almagest, yüzyıllar boyunca Batı astronomisinin temel kaynaklarından biri kabul edildi. Kitap, evrenin merkezinde Dünya'nın bulunduğunu savunan yer merkezli modeli ayrıntılı biçimde anlatıyordu.