Kütüphane rafında 400 yıllık sır: Galileo Galilei’nin el yazısıyla aldığı notlar ortaya çıktı

Floransa Ulusal Merkez Kütüphanesi'nde bulunan 16. yüzyıla ait bir kitapta Galileo Galilei'ye ait olduğu doğrulanan el yazısı notlar ortaya çıkarıldı. Batlamyus'un Almagest eserine düşülen bu notlar, ünlü astronomun teleskop keşiflerinden yıllar önce eski evren modelini derinlemesine incelediğini gösteriyor.

📚 KÜTÜPHANEDE FARK EDİLEN DETAY

Ocak ayında kütüphanede çalışan tarihçi Ivan Malara, antik astronomi metinlerinden biri olan Almagest'in 16. yüzyıla ait yedi farklı baskısını inceliyordu. Kitabın sayfalarını çevirirken dikkatini çeken bir ayrıntı oldu. Boş olması gereken bir sayfada Galileo Galilei'nin el yazısına benzeyen bir metin bulunuyordu. Sayfada İncil'den alınmış 145. Mezmur yazılıydı.