Kütüphane rafında 400 yıllık sır: Galileo Galilei’nin el yazısıyla aldığı notlar ortaya çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Modern bilimin kurucu isimlerinden Galileo Galilei, çoğu zaman teleskopuyla yaptığı gözlemlerle hatırlanıyor. Ancak İtalya'da yapılan yeni bir keşif, ünlü bilim insanının düşünce dünyasına dair farklı bir tablo ortaya koydu.

Floransa Ulusal Merkez Kütüphanesi'nde bulunan 16. yüzyıla ait bir kitapta Galileo Galilei'ye ait olduğu doğrulanan el yazısı notlar ortaya çıkarıldı. Batlamyus'un Almagest eserine düşülen bu notlar, ünlü astronomun teleskop keşiflerinden yıllar önce eski evren modelini derinlemesine incelediğini gösteriyor.

📚 KÜTÜPHANEDE FARK EDİLEN DETAY

Ocak ayında kütüphanede çalışan tarihçi Ivan Malara, antik astronomi metinlerinden biri olan Almagest'in 16. yüzyıla ait yedi farklı baskısını inceliyordu. Kitabın sayfalarını çevirirken dikkatini çeken bir ayrıntı oldu. Boş olması gereken bir sayfada Galileo Galilei'nin el yazısına benzeyen bir metin bulunuyordu. Sayfada İncil'den alınmış 145. Mezmur yazılıydı.

✍️ EL YAZISI DOĞRULANDI

Keşfin ardından kitap üzerindeki notlar ayrıntılı şekilde incelendi. El yazısı uzmanları ve Galileo araştırmacıları, yazı karakteri ve not alma biçiminin Galileo'ya ait olduğu yönündeki değerlendirmeyi doğruladı.

Cagliari Üniversitesi'nden Galileo uzmanı Michele Camerota da notların ünlü bilim insanına ait olduğuna dair güçlü kanıtlar bulunduğunu belirtti. Araştırma sonuçları şu anda Astronomi Tarihi Dergisinde değerlendirme sürecinde bulunuyor.

🌍 ALMAGEST ÜZERİNDEKİ NOTLAR

Galileo'nun not aldığı kitap, ikinci yüzyıl astronomu Claudius Ptolemy'nin ünlü eseri Almagest'in Latince baskılarından biriydi. Almagest, yüzyıllar boyunca Batı astronomisinin temel kaynaklarından biri kabul edildi. Kitap, evrenin merkezinde Dünya'nın bulunduğunu savunan yer merkezli modeli ayrıntılı biçimde anlatıyordu.

Notların büyük bölümünün 1590 yılı civarında yazıldığı düşünülüyor. Bu tarih, Galileo'nun teleskopla yaptığı ünlü gözlemlerden yaklaşık yirmi yıl öncesine denk geliyor. Araştırmacılara göre bu durum, Galileo'nun yeni fikirlerini ortaya koymadan önce mevcut sistemi ayrıntılı biçimde analiz ettiğini gösteriyor.

🙏 DUA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Kitapta yer alan 145. Mezmur da araştırmacıların dikkatini çeken ayrıntılardan biri oldu. Başlangıçta şaşırtıcı görünen bu notun, Galileo'nun bilimsel çalışmalarına başlamadan önce dua ettiğine dair tarihsel anlatımlarla örtüştüğü ifade ediliyor.

