Kuşum Aydın eleştirilere yanıt verdi: "Ne yapayım unutmuşum"
Yüz gerdirme ameliyatı sonrası yaşadığı değişimle dikkat çeken Kuşum Aydın, son yaptığı paylaşımla eleştiri oklarının hedefi oldu. Ünlü isim, ağzındaki sakıza ve titremesine laf edenlere "Bakmayın o zaman, ne yapayım unutmuşum.Benden bu kadar" diyerek tepki gösterdi.
Geçmişte yaptırdığı hatalı estetik müdahaleler nedeniyle zor günler geçiren ve bu deformasyonları gidermek adına kapsamlı bir yüz gerdirme operasyonu geçiren sanatçı Aydın Uğurlular, namıdiğer Kuşum Aydın, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ancak ünlü ismin iyileşme sürecine dair paylaştığı videolara gelen eleştiriler, Aydın'ı adeta çileden çıkardı.
ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU
Ameliyat sonrası değişimini ve günlük hayatından kesitleri sık sık takipçileriyle paylaşan Kuşum Aydın, son videosunda beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Takipçileri, sanatçıyı hem görüntünün kalitesi hem de ağzındaki sakız nedeniyle sert bir dille eleştirdi.
"UTANMASALAR KÜFÜR EDECEKLER!"
Gelen negatif yorumlara sessiz kalamayan Aydın Uğurlular, sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayarak adeta isyan etti.
Eleştiri sınırının aşıldığını belirten sanatçı, şu ifadeleri kullandı:
"Neymiş efendim ağzımda sakız varmış, ne yapayım unuttum. Ağzımda sakızı unutmuşum. Utanmasalar küfür edecekler. Seyretmeyin gerçekten, delirmiş bazıları. Neymiş, kol oynatarak çekiyormuşum, titriyormuş görüntüler… Bakma o zaman, benden bu kadar."
"BİRAZ DAHA ZAMAN İSTİYORUM"
Kuşum Aydın ameliyattan günler sonra yüzünün değişimini yine sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
Ünlü isim paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bu da ben, alın size kendimi de çekeyim. Yoğun güneş kremi sürdüm, zarar görmeyeyim diye. Yani anlatacak çok şeyim var ama biraz daha zaman istiyorum. Sevgili hocama çok şey borçluyum. Bana Allah, dünyanın en iyi hocasını, en büyük hocasını nasip etti. Allah razı olsun."