Kuşların şaşırtan cinsiyet ayrımı: Neden kadınlardan daha çok korkuyorlar?
Avrupa'da yapılan geniş çaplı bir araştırma, şehir kuşlarının kadınlara erkeklerden daha erken tepki vererek kaçtığını ortaya koydu. 37 tür ve 2 binden fazla gözlemle elde edilen sonuçlar, kuşların insanları sandığımızdan daha detaylı ayırt edebildiğini gösteriyor.
Şehir parklarında kuşları izlemek çoğu kişi için sakin bir hobi. Ancak yeni bir bilimsel çalışma, bu masum görünen gözlemlerin arkasında şaşırtıcı bir gerçek olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre şehir kuşları, kendilerine yaklaşan kişinin cinsiyetine göre farklı davranıyor.
ARAŞTIRMANIN DİKKAT ÇEKEN SONUCU
Fransa, Almanya, Polonya, İspanya ve Çekya'da yapılan deneylerde kuşların tepkileri karşılaştırıldı. Aynı koşullarda yapılan gözlemlerde kuşlar, kadınlar yaklaşırken daha erken kaçtı. Erkek gözlemciler ise kuşlara ortalama bir metre daha fazla yaklaşabildi.
Araştırmayı yürüten ekipten Yanina Benedetti, bu sonucu şöyle değerlendirdi:
"Bir kadın araştırmacı olarak bu durum beni gerçekten şaşırttı. Davranış çalışmalarında insanın tarafsız olduğu varsayılır ama burada durum farklı."
TÜR FARK ETMİYOR: TEPKİ AYNI
Çalışmada incelenen kuş türleri oldukça genişti:
- Karatavuk
- Kızılgerdan
- Sığırcık
- İspinoz
- Karga
- Serçe
- Saksağan
- Ördek
- Alakarga
- Ağaçkakan
İtalya'daki Torino Üniversitesi'nden biyolog Federico Morelli, en ilginç kısmın bu olduğunu vurguladı:
"Tür fark etmiyor. Hepsi benzer tepki veriyor. Ama nedenini henüz bilmiyoruz."
KUŞLAR İNSANLARI NASIL AYIRT EDİYOR?
Araştırmanın en kritik sorularından biri de bu: Kuşlar cinsiyet farkını nasıl anlıyor? Bilim insanlarına göre birkaç ihtimal öne çıkıyor:
Koku farkı: Kuşların koku alma duyusunun sanılandan güçlü olduğu artık biliniyor.
Hareket tarzı: Yürüme biçimi ya da beden dili farklı olabilir.
Fiziksel ipuçları: Çok küçük görsel detaylar etkili olabilir.
ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?
Araştırmanın güvenilir olması için tüm detaylar kontrol altına alındı:
- Kadın ve erkek gözlemciler benzer kıyafetler giydi.
- Boy ve görünüm mümkün olduğunca eşitlendi.
- Aynı hızda ve doğrudan kuşa doğru yüründü.
- Sıra ile yaklaşarak etki dengelendi.
- Kadın katılımcıların saçları toplandı ve hormonal etkiler kontrol edildi.
Toplamda 37 türde 2 binden fazla yaklaşım analiz edildi.