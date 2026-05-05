Kuşların şaşırtan cinsiyet ayrımı: Neden kadınlardan daha çok korkuyorlar?

Şehir parklarında kuşları izlemek çoğu kişi için sakin bir hobi. Ancak yeni bir bilimsel çalışma, bu masum görünen gözlemlerin arkasında şaşırtıcı bir gerçek olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre şehir kuşları, kendilerine yaklaşan kişinin cinsiyetine göre farklı davranıyor.

ARAŞTIRMANIN DİKKAT ÇEKEN SONUCU

Fransa, Almanya, Polonya, İspanya ve Çekya'da yapılan deneylerde kuşların tepkileri karşılaştırıldı. Aynı koşullarda yapılan gözlemlerde kuşlar, kadınlar yaklaşırken daha erken kaçtı. Erkek gözlemciler ise kuşlara ortalama bir metre daha fazla yaklaşabildi.

Araştırmayı yürüten ekipten Yanina Benedetti, bu sonucu şöyle değerlendirdi:

"Bir kadın araştırmacı olarak bu durum beni gerçekten şaşırttı. Davranış çalışmalarında insanın tarafsız olduğu varsayılır ama burada durum farklı."