Kuş pislikleri neden beyazdır? Sağlık riskleri nelerdir: Kuş pisliği nasıl temizlenir?

Kuş dışkıları, kompost haline getirilerek organik gübre olarak kullanılabilir. Bu yöntem, hem çevre dostudur hem de bitkiler için besleyici bir kaynak sunar.

Kuş pisliklerini uygun şekilde bertaraf etmek için dışkıları plastik torbalara koyarak çöp kutusuna atın. Tuvalete dökmek, su sistemlerinin bakteri toplamasına neden olabilir ve sağlığa zarar verebilir.

Kuşların sıkça konduğu yüzeyler, özel kaplamalar veya kovucular ile korunabilir. Ayrıca, kuşların yuva yapmasını engellemek için düzenli temizlik yapılması önerilir.