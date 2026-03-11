Kuruluş Orhan'ın Malhun Hatun'u Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu kızı annesinin kopyası çıktı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da "Malhun Hatun" karakterine hayat veren usta oyuncu Bennu Yıldırımlar, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Başarılı oyuncunun meslektaşı Bülent Emin Yarar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ada Yarar'ın son hali sosyal medyada dikkat çekti.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizisi 'Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Fikret karakteriyle gönüllerde taht kuran, şimdilerde ise atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da "Malhun Hatun" rolüyle ustalığını konuşturan Bennu Yıldırımlar, bu kez kızıyla gündeme oturdu.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden usta oyuncunun, kendisi gibi oyuncu olan eşi Bülent Emin Yarar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ada Yarar, son hali ve kariyer seçimiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

ANNE VE BABASININ İZİNDEN GİTTİ Bennu Yıldırımlar ve Bülent Emin Yarar'ın kızları Ada Yarar, anne ve babasının izinden giderek sanat dünyasına adım attı. İngiltere'deki prestijli okullardan biri olan Arts University Bournemouth'un oyunculuk bölümünden mezun olan Ada, yeteneğiyle ailesinin gurur kaynağı oldu.

Kızının oyunculuk serüveni hakkında konuşan Bennu Yıldırımlar, aslında onun müzikle ilgilenmesini çok istediklerini şu sözlerle dile getirmişti: "Ada oyunculuk eğitimi aldı. Müzisyen olsun çok istedik. Sesi güzeldir kızımın. Genetik midir nedir bilmem ama sahne ona rahat gelen bir yer. Tercihleri konusunda saygımız sonsuz."