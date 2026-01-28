CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Kuruluş Orhan'da nefes kesen anlar! Osmanlı Devleti cihana ilan edildi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Orhan, bu akşam (28 Ocak Çarşamba) saat 20.00'de yayınlanan yeni bölümüyle yalnızca Anadolu'da değil, tüm cihanda yankı uyandıran tarihi bir dönüm noktasını ekranlara taşıdı. Yayınlanan tanıtımlarla büyük merak uyandıran dizi, izleyicilere adeta tarihe tanıklık ettikleri bir bölüm izletti. Devletin yeni çağının kapılarının aralandığı bölümde, nefes kesen gerilim sahneleriyle tempo bir an olsun düşmedi. Kuruluş Orhan, etkileyici anlatımı ve güçlü sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kuruluş Orhan'da nefes kesen anlar! Osmanlı Devleti cihana ilan edildi

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünde, Osmanlı Devleti'nin tüm cihana ilan edilişine ve devletin hangi temeller üzerine kurulduğuna tanıklık edildi.

Kuruluş Orhan'da nefes kesen anlar! Osmanlı Devleti cihana ilan edildi

NİLÜFER HATUN İLE ASPORÇA ARASINDA GERİLİM TIRMANDI

NİLÜFER HATUN İLE ASPORÇA ARASINDA GERİLİM TIRMANDI

Asporça'nın düştüğü tuzakta yaralanmasının ardından obada tansiyon yine düşmedi. Yaralı hâlde otağa gelen Asporça'nın yanına gelen Nilüfer Hatun'un sert tavrı, iki kadın arasındaki gerilimi zirveye taşıdı.

Kuruluş Orhan'da nefes kesen anlar! Osmanlı Devleti cihana ilan edildi

Nilüfer Hatun'un elindeki bıçaktan rahatsız olan Asporça, otağdan çıkmak isterken Nilüfer Hatun'un sert hamlesiyle sarsıldı. "Yaranın dağlanması lazım. Sefil canın bize şimdi lazım." sözleriyle durumu net bir şekilde ortaya koyan Nilüfer Hatun, Asporça'nın "Sana güvenmiyorum" çıkışına ise sert ama soğukkanlı bir karşılık verdi: "Emin ol, en az Sultanımız kadar güvenebilirsin."

Kuruluş Orhan'da nefes kesen anlar! Osmanlı Devleti cihana ilan edildi

OBADA SOĞUK SAVAŞ: GÜVEN Mİ MECBURİYET Mİ?

Bu sözlerle susan Asporça, gerilimi daha da derinleştiren şu ifadeyi kullandı:
"Hakkın var… Ama Orhan Bey, ona güvenmem için epey uğraştı." Nilüfer Hatun'un cevabı ise netti: "Ben Sultanımızın her adımına sonsuz güvenirim."

Kuruluş Orhan'da nefes kesen anlar! Osmanlı Devleti cihana ilan edildi

İki kadın arasındaki soğuk savaş, Nilüfer Hatun'un yaranın dağlanması için "Çıkar üzerini." demesiyle son buldu.

Kuruluş Orhan'da nefes kesen anlar! Osmanlı Devleti cihana ilan edildi

OSMANLI CİHANA İLAN EDİLDİ

OSMANLI CİHANA İLAN EDİLDİ

Osmanlı Devleti'ni cihana ilan edeceği tören alanına halkın coşkulu sevinci ve "Sultan Orhan çok yaşa!" nidaları arasında gelen Orhan Bey, devletin yeni çağını resmen başlattı.

Kuruluş Orhan'da nefes kesen anlar! Osmanlı Devleti cihana ilan edildi

Kara Halil'in, "Uçların hâkimi, cümle mazlumun hâmisi, şehri Bursa'nın fatihi, merd-i cihan Sultan Orhan Gazi Hazretleri!" takdimiyle birlikte mehter marşı yükseldi. Mehter eşliğinde posta gelen Sultan Orhan, huzurunda Memlük Sultanı'nın ve Abbasi Halifesi'nin elçilerini kabul etti. Elçiler, Orhan Gazi'ye sultanlığını tanıdıklarını bildirerek tebrik ve övgülerini sundu.

Kuruluş Orhan'da nefes kesen anlar! Osmanlı Devleti cihana ilan edildi

MEHTER YÜKSELDİ, SULTAN ORHAN TAHTA OTURDU

Devlet nizamının da ilan edildiği törende Sultan Orhan; Alaeddin Bey'i vezirliğe atarken, Bursa'yı da başkent ilan etti. Yeni Osmanlı düzeni, devlet erkânı ve halkın huzurunda vücut buldu. Hz. Peygamber'in, "Kavimlerin efendileri, kavimlerin hizmetkârlarıdır" hadisiyle konuşmasına başlayan Sultan Orhan, "İki cihan nimetinden doyum bulmak dileyen, sancağımın altına sığınsın" sözleriyle hitabını tamamladı.

Kuruluş Orhan'da nefes kesen anlar! Osmanlı Devleti cihana ilan edildi

Memlük Sultanı, Orhan Bey'in sultanlığını tanıyarak elçisini gönderirken; Abbasî Halifesi, sultanlık alameti olarak Orhan Bey'e hilât gönderiyor. Devletin artık yalnızca kılıçla değil, meşruiyetle de mühürlenmesi Anadolu'da ve uçlarda nasıl bir karşılık bulacak?

Osmanlı'nın sesi Anadolu'dan cihana mehterle duyuruluyor!

KURULUŞ ORHAN 12. BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Orhan'da nefes kesen anlar! Osmanlı Devleti cihana ilan edildi

12.Bölüm Özeti

SULTAN ORHAN İLHANLI'YA SAVAŞ AÇIYOR
Elçiyi öldürerek Temurtaş'a alenen savaş ilan eden Sultan Orhan, bu kararıyla İlhanlı'yı açıkça karşısına aldı. Demirhan Bey ise, Orhan Bey'in devletini tanımadığını söyleyerek rest çekerken, cephede yeni hesapların fitili ateşleniyor.

Kuruluş Orhan'da nefes kesen anlar! Osmanlı Devleti cihana ilan edildi

ŞAHİNŞAH BİAT ETTİ… YA GÖLGESİNDEKİ OYUN?
Yaşanan gelişmelerin ardından Şahinşah Bey, Sultan Orhan'ın buyruğuna tabi olduğunu ilan ediyor. Ancak bu biat samimi mi, yoksa yeni bir oyunun başlangıcı mı?

ASPORÇA–NİLÜFER CEPHESİNDE SOĞUK SAVAŞ
Obada ölüm tehlikesi atlatan Asporça, Sultan Orhan sayesinde son anda kurtulur. Ancak Nilüfer Hatun'un Asporça'ya yönelik rahatsızlığı giderek artmaktadır. İki kadın arasındaki gerilim tırmanırken, bu soğuk savaşın sonu kanla mı bitecektir?

Kuruluş Orhan'da nefes kesen anlar! Osmanlı Devleti cihana ilan edildi

İZNİK'TE YENİ CEPHE, YENİ İTTİFAK
İznik'te ordusunu toplayan Asporça, Orhan Bey'e karşı Temurtaş'la birlikte hareket etme kararı alır. Bu kararın ardındaki gerçek sebep ne olacaktır? Flavius bu denklemin neresinde yer alacak?

Kuruluş Orhan'da nefes kesen anlar! Osmanlı Devleti cihana ilan edildi

BURSA BAYRAM YERİ, CEPHELER ALEV ALEV
Bursa, Orhan Bey'in sultanlık ilanıyla bayram yerine dönerken; Orhan Bey düşmanlarının üzerine amansızca yürümekte kararlıdır. Hudutlara yapılan baskınlara karşı en sert cevabı vermeye hazırlanan Orhan Bey, tüm beylerini ve ordusunu sefer için hazırlar.

Kuruluş Orhan'da nefes kesen anlar! Osmanlı Devleti cihana ilan edildi

BİR YANDA İZNİK, DİĞER YANDA TEMURTAŞ…
Sultan Orhan Bey, arkasından kurulan tüm oyunları bozup düşmanlarını bertaraf edebilecek midir?
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Kuruluş Orhan'da nefes kesen anlar! Osmanlı Devleti cihana ilan edildi

Yayın Tarihi : 28 Ocak 2026 / Çarşamba
Yayın Saati : 20.00

Yapım/Yapımcı : Bozdağ Film/Mehmet Bozdağ
Proje Tasarım : Mehmet Bozdağ
Yönetmen : Bülent İşbilen

Senaryo : Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı, Rabia Balcı
Oyuncular : Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet (Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah), Bennu Yıldırımlar (Malhun), Şükrü Özyıldız (Flavius), Burak Sergen (Tekfur Saroz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Mehmet Ali Nuroğlu (Temurtaş), Faruk Aran (Alaeddin), Belgin Şimşek (Gonca), Mustafa Üstündağ (Demirhan Bey), Cemre Gümeli (Fatma), Can Atak (Kara Halil), Sevinç Kıranlı (Didar), Uğur Pektaş (Abdurrahman), Ahmet Olgun Sünear (Kan Turalı), Tevfik Erman Kutlu(Avcı Bey), Onur Bay(Yiğit), Sena Mercan(Halime), Dinç Daymen (Dursun), Dafne (Merve Çandar), Atakan Yarımdünya (Dumrul), İbrahim Cem Tek (Balaban), Gürkan Çolaker (Umur Bey), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Turpal Tokayev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Melis Özçimen (Çolpan), Mert İnce (Süleyman), Ersen Karagöz (Kasım), İrem Hergün (Esma), Sena Abay (Iraz), Mert Türkoğlu (Şahinşah Alp), Mücahit Temizel (Mustafa) ve Alina Boz (Asporça).

Mobil uygulamalarımızı indirin