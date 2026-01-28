Kuruluş Orhan'da nefes kesen anlar! Osmanlı Devleti cihana ilan edildi
atv ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Orhan, bu akşam (28 Ocak Çarşamba) saat 20.00'de yayınlanan yeni bölümüyle yalnızca Anadolu'da değil, tüm cihanda yankı uyandıran tarihi bir dönüm noktasını ekranlara taşıdı. Yayınlanan tanıtımlarla büyük merak uyandıran dizi, izleyicilere adeta tarihe tanıklık ettikleri bir bölüm izletti. Devletin yeni çağının kapılarının aralandığı bölümde, nefes kesen gerilim sahneleriyle tempo bir an olsun düşmedi. Kuruluş Orhan, etkileyici anlatımı ve güçlü sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitledi.
NİLÜFER HATUN İLE ASPORÇA ARASINDA GERİLİM TIRMANDI
Asporça'nın düştüğü tuzakta yaralanmasının ardından obada tansiyon yine düşmedi. Yaralı hâlde otağa gelen Asporça'nın yanına gelen Nilüfer Hatun'un sert tavrı, iki kadın arasındaki gerilimi zirveye taşıdı.
Nilüfer Hatun'un elindeki bıçaktan rahatsız olan Asporça, otağdan çıkmak isterken Nilüfer Hatun'un sert hamlesiyle sarsıldı. "Yaranın dağlanması lazım. Sefil canın bize şimdi lazım." sözleriyle durumu net bir şekilde ortaya koyan Nilüfer Hatun, Asporça'nın "Sana güvenmiyorum" çıkışına ise sert ama soğukkanlı bir karşılık verdi: "Emin ol, en az Sultanımız kadar güvenebilirsin."
OBADA SOĞUK SAVAŞ: GÜVEN Mİ MECBURİYET Mİ?
Bu sözlerle susan Asporça, gerilimi daha da derinleştiren şu ifadeyi kullandı:
"Hakkın var… Ama Orhan Bey, ona güvenmem için epey uğraştı." Nilüfer Hatun'un cevabı ise netti: "Ben Sultanımızın her adımına sonsuz güvenirim."
İki kadın arasındaki soğuk savaş, Nilüfer Hatun'un yaranın dağlanması için "Çıkar üzerini." demesiyle son buldu.