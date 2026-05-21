Kuruluş Orhan'da kınaya gelen kadın sarayı karıştırdı

Sultan Orhan'dan İmparator'a İznik Resti! Yeni Bizans İmparatoru'nun Şahinşah, Demirhan ve Mehmet Bey'le kurduğu ittifakın ardından Sultan Orhan ile müzakere masası kuruldu. İmparatorun tehditlerine kulak asmayan Sultan Orhan, masada geri adım atmadı. Orhan Gazi'nin İznik'in kendisine teslim edilmesini istemesi, müzakere sahnesinin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Fatma'nın Kınasında Gerilim Tırmandı! Sarayda Fatma için düzenlenen kına gecesinde tansiyon yükseldi. Asporça'ya da kına yakılması Nilüfer'i öfkelendirirken, iki kadın arasındaki gerilim bir kez daha açığa çıktı. Yaşananların ardından Nilüfer kınayı terk ederek saraydaki kırılmayı daha da büyüttü.

Kınaya Gelen Kadın Sarayı Karıştırdı! Sarayda düğün heyecanı yaşanırken, gizemli bir kadın yanındaki çocukla birlikte ortaya çıktı. Kadının, çocuğun babasının Evrenos olduğunu söylemesi sarayda büyük bir şok etkisi yarattı. Bu iddianın ardından Fatma, atını alarak sarayı terk etti.

Orhan ve Asporça Arasında Engeller Kalktı! Asporça Hatun ile Sultan Orhan arasında duygusal anlar yaşandı. Asporça'nın gitme isteğini geri çeviren Sultan Orhan, onun yanında olduğunu hissettirdi. Bu sözlerin ardından Asporça, aralarına konulan kılıcı kaldırarak sevgisini dile getirdi. Bu sahne, Orhan ve Asporça arasındaki bağın yeni bir döneme girdiğini gösterdi.

