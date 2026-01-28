Kuruluş Orhan ekrana kilitleyecek: Osmanlı Devleti cihana ilan ediliyor!
atv ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Orhan, bu akşam 20.00'de yayınlanacak yeni bölümüyle yalnızca Anadolu'da değil, tüm cihanda yankı uyandıracak tarihi bir dönüm noktasına sahne olacak. Yayınladığı tanıtımlarla tüm dikkatleri üzerine çeken dizi, izleyicilerin tarihe tanıklık edeceği bir bölümün sinyallerini verdi.
Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde olduğu Kuruluş Orhan dizisi yeni bölümüyle izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitleyecek!
Memlük Sultanı, Orhan Bey'in sultanlığını tanıyarak elçisini gönderirken; Abbasî Halifesi, sultanlık alameti olarak Orhan Bey'e hilât gönderiyor. Devletin artık yalnızca kılıçla değil, meşruiyetle de mühürlenmesi Anadolu'da ve uçlarda nasıl bir karşılık bulacak?
Osmanlı'nın sesi Anadolu'dan cihana mehterle duyuruluyor!
12.Bölüm Özeti
SULTAN ORHAN İLHANLI'YA SAVAŞ AÇIYOR
Elçiyi öldürerek Temurtaş'a alenen savaş ilan eden Sultan Orhan, bu kararıyla İlhanlı'yı açıkça karşısına aldı. Demirhan Bey ise, Orhan Bey'in devletini tanımadığını söyleyerek rest çekerken, cephede yeni hesapların fitili ateşleniyor.
ŞAHİNŞAH BİAT ETTİ… YA GÖLGESİNDEKİ OYUN?
Yaşanan gelişmelerin ardından Şahinşah Bey, Sultan Orhan'ın buyruğuna tabi olduğunu ilan ediyor. Ancak bu biat samimi mi, yoksa yeni bir oyunun başlangıcı mı?
ASPORÇA–NİLÜFER CEPHESİNDE SOĞUK SAVAŞ
Obada ölüm tehlikesi atlatan Asporça, Sultan Orhan sayesinde son anda kurtulur. Ancak Nilüfer Hatun'un Asporça'ya yönelik rahatsızlığı giderek artmaktadır. İki kadın arasındaki gerilim tırmanırken, bu soğuk savaşın sonu kanla mı bitecektir?
İZNİK'TE YENİ CEPHE, YENİ İTTİFAK
İznik'te ordusunu toplayan Asporça, Orhan Bey'e karşı Temurtaş'la birlikte hareket etme kararı alır. Bu kararın ardındaki gerçek sebep ne olacaktır? Flavius bu denklemin neresinde yer alacak?
BURSA BAYRAM YERİ, CEPHELER ALEV ALEV
Bursa, Orhan Bey'in sultanlık ilanıyla bayram yerine dönerken; Orhan Bey düşmanlarının üzerine amansızca yürümekte kararlıdır. Hudutlara yapılan baskınlara karşı en sert cevabı vermeye hazırlanan Orhan Bey, tüm beylerini ve ordusunu sefer için hazırlar.