Kuruluş Orhan ekrana kilitleyecek: Osmanlı Devleti cihana ilan ediliyor!

Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde olduğu Kuruluş Orhan dizisi yeni bölümüyle izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitleyecek!

Memlük Sultanı, Orhan Bey'in sultanlığını tanıyarak elçisini gönderirken; Abbasî Halifesi, sultanlık alameti olarak Orhan Bey'e hilât gönderiyor. Devletin artık yalnızca kılıçla değil, meşruiyetle de mühürlenmesi Anadolu'da ve uçlarda nasıl bir karşılık bulacak?

SULTAN ORHAN İLHANLI'YA SAVAŞ AÇIYOR Elçiyi öldürerek Temurtaş'a alenen savaş ilan eden Sultan Orhan, bu kararıyla İlhanlı'yı açıkça karşısına aldı. Demirhan Bey ise, Orhan Bey'in devletini tanımadığını söyleyerek rest çekerken, cephede yeni hesapların fitili ateşleniyor.

ŞAHİNŞAH BİAT ETTİ… YA GÖLGESİNDEKİ OYUN?

Yaşanan gelişmelerin ardından Şahinşah Bey, Sultan Orhan'ın buyruğuna tabi olduğunu ilan ediyor. Ancak bu biat samimi mi, yoksa yeni bir oyunun başlangıcı mı?

ASPORÇA–NİLÜFER CEPHESİNDE SOĞUK SAVAŞ

Obada ölüm tehlikesi atlatan Asporça, Sultan Orhan sayesinde son anda kurtulur. Ancak Nilüfer Hatun'un Asporça'ya yönelik rahatsızlığı giderek artmaktadır. İki kadın arasındaki gerilim tırmanırken, bu soğuk savaşın sonu kanla mı bitecektir?