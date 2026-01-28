CANLI YAYIN
Kuruluş Orhan ekrana kilitleyecek: Osmanlı Devleti cihana ilan ediliyor!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Orhan, bu akşam 20.00'de yayınlanacak yeni bölümüyle yalnızca Anadolu'da değil, tüm cihanda yankı uyandıracak tarihi bir dönüm noktasına sahne olacak. Yayınladığı tanıtımlarla tüm dikkatleri üzerine çeken dizi, izleyicilerin tarihe tanıklık edeceği bir bölümün sinyallerini verdi.

Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde olduğu Kuruluş Orhan dizisi yeni bölümüyle izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitleyecek!

Memlük Sultanı, Orhan Bey'in sultanlığını tanıyarak elçisini gönderirken; Abbasî Halifesi, sultanlık alameti olarak Orhan Bey'e hilât gönderiyor. Devletin artık yalnızca kılıçla değil, meşruiyetle de mühürlenmesi Anadolu'da ve uçlarda nasıl bir karşılık bulacak?

Osmanlı'nın sesi Anadolu'dan cihana mehterle duyuruluyor!

KURULUŞ ORHAN 12. BÖLÜM FRAGMANI

12.Bölüm Özeti

SULTAN ORHAN İLHANLI'YA SAVAŞ AÇIYOR
Elçiyi öldürerek Temurtaş'a alenen savaş ilan eden Sultan Orhan, bu kararıyla İlhanlı'yı açıkça karşısına aldı. Demirhan Bey ise, Orhan Bey'in devletini tanımadığını söyleyerek rest çekerken, cephede yeni hesapların fitili ateşleniyor.

ŞAHİNŞAH BİAT ETTİ… YA GÖLGESİNDEKİ OYUN?
Yaşanan gelişmelerin ardından Şahinşah Bey, Sultan Orhan'ın buyruğuna tabi olduğunu ilan ediyor. Ancak bu biat samimi mi, yoksa yeni bir oyunun başlangıcı mı?

ASPORÇA–NİLÜFER CEPHESİNDE SOĞUK SAVAŞ
Obada ölüm tehlikesi atlatan Asporça, Sultan Orhan sayesinde son anda kurtulur. Ancak Nilüfer Hatun'un Asporça'ya yönelik rahatsızlığı giderek artmaktadır. İki kadın arasındaki gerilim tırmanırken, bu soğuk savaşın sonu kanla mı bitecektir?

İZNİK'TE YENİ CEPHE, YENİ İTTİFAK
İznik'te ordusunu toplayan Asporça, Orhan Bey'e karşı Temurtaş'la birlikte hareket etme kararı alır. Bu kararın ardındaki gerçek sebep ne olacaktır? Flavius bu denklemin neresinde yer alacak?

BURSA BAYRAM YERİ, CEPHELER ALEV ALEV
Bursa, Orhan Bey'in sultanlık ilanıyla bayram yerine dönerken; Orhan Bey düşmanlarının üzerine amansızca yürümekte kararlıdır. Hudutlara yapılan baskınlara karşı en sert cevabı vermeye hazırlanan Orhan Bey, tüm beylerini ve ordusunu sefer için hazırlar.

BİR YANDA İZNİK, DİĞER YANDA TEMURTAŞ…
Sultan Orhan Bey, arkasından kurulan tüm oyunları bozup düşmanlarını bertaraf edebilecek midir?
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Yayın Tarihi : 28 Ocak 2026 / Çarşamba
Yayın Saati : 20.00

Yapım/Yapımcı : Bozdağ Film/Mehmet Bozdağ
Proje Tasarım : Mehmet Bozdağ
Yönetmen : Bülent İşbilen

Senaryo : Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı, Rabia Balcı
Oyuncular : Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet (Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah), Bennu Yıldırımlar (Malhun), Şükrü Özyıldız (Flavius), Burak Sergen (Tekfur Saroz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Mehmet Ali Nuroğlu (Temurtaş), Faruk Aran (Alaeddin), Belgin Şimşek (Gonca), Mustafa Üstündağ (Demirhan Bey), Cemre Gümeli (Fatma), Can Atak (Kara Halil), Sevinç Kıranlı (Didar), Uğur Pektaş (Abdurrahman), Ahmet Olgun Sünear (Kan Turalı), Tevfik Erman Kutlu(Avcı Bey), Onur Bay(Yiğit), Sena Mercan(Halime), Dinç Daymen (Dursun), Dafne (Merve Çandar), Atakan Yarımdünya (Dumrul), İbrahim Cem Tek (Balaban), Gürkan Çolaker (Umur Bey), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Turpal Tokayev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Melis Özçimen (Çolpan), Mert İnce (Süleyman), Ersen Karagöz (Kasım), İrem Hergün (Esma), Sena Abay (Iraz), Mert Türkoğlu (Şahinşah Alp), Mücahit Temizel (Mustafa) ve Alina Boz (Asporça).

