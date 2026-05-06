Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i konuştu: "Sebep diziler değil, sosyal medya"

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 10:18 Son Güncelleme: 06 Mayıs 2026 10:23 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Okul saldırıları sonrası dizilerdeki "şiddet" tartışma konusu olurken, Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey karakteriyle gönüllerde taht kuran Kenan Çoban, konuyla ilgili sessizliğini bozdu: "Suçlu diziler değil, kontrolsüz sosyal medya!"

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen korkunç okul saldırıları, toplumda derin bir üzüntü yaratırken gözler yeniden televizyon dizilerindeki şiddet içeriklerine çevirdi. Tartışmaların odağında, bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi de yer aldı.

"KURTLAR VADİSİ ŞİDDETE ÖRNEK OLMADI" 2. Sayfa'nın haberine göre; Dizide "Abdülhey" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Kenan Çoban, katıldığı bir galada konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dizilerin çocukları ve gençleri şiddete özendirdiği yönündeki eleştirilere yanıt veren Çoban, suçlamaları reddetti.

Kendi dönemlerinden örnek veren usta oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Kurtlar Vadisi şiddete örnek olmadı. Dizi çekilirken okul saldırısı olmadı. Oyuncu olarak da; biz dışarıda benim silahım yok, benim de bir evladım var, çocuğumu okula gönderiyorum."

ÖRNEK TAVIR: "ÖDEV DEFTERİNE BİLE İMZA ATMADIM" Rol modeli olma konusundaki hassasiyetini dile getiren Kenan Çoban, ekranlardaki sert karakterinin aksine sivil hayatta disiplinli bir duruş sergilediğini belirtti. Çocukların eğitim hayatı ile canlandırdığı karakterin birbirine karışmaması için özel bir çaba sarf ettiğini vurgulayan oyuncu, "Ben bir öğrencinin ödev defterine dahi imza atmadım" diyerek bu konudaki kırmızı çizgisini paylaştı.