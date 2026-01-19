Küresel piyasalar Fed’in ilk 2026 kararına kilitlendi: Ocak toplantısı ne zaman?

Küresel finans piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın 2026 yılındaki ilk faiz kararını vereceği ocak ayı toplantısına odaklandı. Fed, 27-28 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştireceği toplantının ardından faiz kararını 28 Ocak Çarşamba günü Türkiye saati ile 22.00'de açıklayacak.

Küresel finans piyasalarında gözler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026 yılındaki ilk faiz toplantısına çevrildi. Enflasyon ve istihdam cephesinden gelen verilerin belirleyici olacağı toplantı altın, döviz ve hisse senedi piyasalarında yön arayışında olan yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

FED 2026'YA İLK TOPLANTIYLA GİRİYOR ABD Merkez Bankası, 2026 yılının ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını iki gün sürecek bir takvimle gerçekleştirecek. ABD ekonomisindeki büyüme eğilimi, tüketici fiyatları ve iş gücü piyasasına dair göstergeler, Jerome Powell başkanlığındaki kurulun gündeminde yer alacak. Piyasalar ise Fed'in faiz politikasında yeni bir yön değişikliğine gidip gitmeyeceğine odaklanmış durumda.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Fed'in ocak ayı toplantı takvimi netleşmiş durumda. Buna göre: Başlık Bilgi Toplantı Tarihleri 27 – 28 Ocak 2026 Karar Açıklama Günü 28 Ocak 2026 Çarşamba Karar Saati Türkiye saati ile 22.00 Faiz kararı, toplantının ardından yapılacak açıklamayla birlikte kamuoyuna duyurulacak.

OCAK 2026 İÇİN PİYASA BEKLENTİLERİ Ekonomistler ve piyasa analistleri, ocak ayı toplantısına ilişkin değerlendirmelerini birkaç temel senaryo etrafında şekillendiriyor. En güçlü beklenti, Fed'in yılın ilk toplantısında temkinli bir tutum sergilemesi yönünde. Mevcut fiyatlamalara göre, faizlerin mevcut seviyede korunması ihtimali yüzde 65 ile öne çıkıyor. Fed'in, enflasyon görünümünü ve ekonomik aktiviteyi bir süre daha izlemeyi tercih edebileceği belirtiliyor.