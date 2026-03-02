Küresel kriz fiyatları uçurdu: Altında yön nereye? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

"ÇOK HIZLI BİR DÜŞÜŞ BEKLEMİYORUM" Canlı yayında ons ve gram altındaki son duruma da değinen Erdem, "Şu anda 5.400 dolara yakın altının onsu. Hafta sonu 5.400 doları da geçmişti. Gram altın da 7.400 liraya yakın seyrediyor. Dolar 44 liraya yaklaştı. İçerideki gram altın fiyatı biraz yüksek" dedi.

Piyasalardaki dalgalanmaya ilişkin değerlendirmesinde ise, "Çok hızlı bir düşüş şu anda ben de beklemiyorum. Çünkü bu kriz öyle gözüküyor ki devam ediyor. Ortadoğu yangın yerine çevrilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

PETROL VURGUSU: "100 DOLAR SENARYOLARI KONUŞULUYOR" Erdem, altın ve borsadaki günlük fiyat hareketlerinin ötesinde asıl dikkat edilmesi gereken başlığın petrol fiyatları olduğunu belirtti. "Petrol fiyatlarının çift haneli hale gelmesi, yani 100 dolarlar senaryoları konuşuluyor. Bu hem bizi hem dünya ekonomisini çok olumsuz etkileyecektir. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeler, petrol ürünlerini dışarıdan alan ülkeler açısından sıkıntıya yol açabilir" dedi.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmelerin kritik olduğuna işaret eden Erdem, enerji fiyatlarındaki olası yükselişin küresel ekonomi üzerinde baskı yaratabileceğini vurguladı.

Küresel risklerin yüksek seyrettiği mevcut tabloda, yatırımcıların gözü hem jeopolitik gelişmelerde hem de enerji fiyatlarında olmaya devam ediyor. Altın fiyatlarının seyri ise bu başlıklara bağlı olarak şekilleniyor.