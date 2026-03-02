Küresel kriz fiyatları uçurdu: Altında yön nereye? Faruk Erdem A Haber'de anlattı
Orta Doğu'da hafta sonu tırmanan gerilim, haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Gram altın 7 bin 602 liradan, ons altın 5 bin 377 dolardan işlem görürüyor. A Haber yayınında konuşan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, hem jeopolitik risklerin hem de petrol fiyatlarına yönelik 100 dolar senaryolarının piyasalar üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.
Jeopolitik gerilimin tırmandığı bir haftanın ardından altın fiyatları yeni güne sert yükselişle başladı. Gram altın, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 7 bin 435 liradan tamamlarken, haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Saat 09.30 itibarıyla gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 7 bin 602 lira seviyesinde işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 330 liradan, cumhuriyet altını ise 52 bin 870 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da küresel piyasalarda yükseliş eğiliminde. Ons altın, önceki kapanışa göre yüzde 2,2 primle 5 bin 377 dolardan işlem görüyor.
JEOPOLİTİK RİSKLER GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ ARTIRDI
ABD ile İran arasındaki müzakerelerden sonuç alınamamasıyla yükselen tansiyon, hafta sonu ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı hava saldırısıyla yeni bir boyut kazandı. İran'dan gelen misilleme açıklamaları Orta Doğu'da uzun süreli çatışma ihtimalini güçlendirirken, yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesine neden oldu.
Artan risk algısı, ABD tahvil faizlerinde gerilemeye yol açarken altın fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdi. Küresel piyasalarda belirsizlik derinleşirken, değerli metallerde yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor.
KAPALI ÇARŞI'DA MAKAS AÇILDI
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, 2 Mart Pazartesi günü A Haber canlı yayınında altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hafta sonu yaşanan gelişmelerin piyasalara kapalı olduğu saatlerde etkisini gösterdiğini belirten Erdem, Kapalı Çarşı'da dikkat çekici fiyat farklarının oluştuğunu söyledi.
Erdem, "Hafta sonu piyasalar kapalıyken başladı ve altın bizim Kapalı Çarşı'da 8.000 liranın da üzerine çıktı ama son yıllarda hiç görülmemiş bir şey görüldü. Alım satım arasındaki fark 400-500 liraları buldu Kapalı Çarşı'da. Bu da önemli. Altın 8.250 liraya kadar çıkmıştı hafta sonu Kapalı Çarşı'da. Ama gidip alırsanız 8.250, satarsanız 7.300, 7.400 liradan satıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Hafta sonu gram altındaki artışın 600-650 lirayı bulduğunu dile getiren Erdem, alım-satım makasının yatırımcıyı korumaya yönelik olarak genişlediğini belirtti.