Diyarbakır'ın Eğil ilçesi, bu kez suyun altındaki saklı mirasıyla dikkat çekiyor. Kent merkezine 52 kilometre uzaklıktaki ilçe, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Bugün ise Dicle Baraj Gölü'nün altında kalan yapılar, geçmişin sessiz tanıkları olarak yeniden gündeme geliyor.

🏗️ BARAJ SULARI BİRÇOK YAPIYI YUTTU

1986'da başlayan ve 1997'de tamamlanan Dicle Barajı, bölgeye önemli bir su kaynağı kazandırdı. Ancak bu süreçte Dicle Nehri kıyısındaki yerleşimler ve tarihi yapılar sular altında kaldı. Özellikle Tekke ve Hacıyan mahalleleri bu değişimden doğrudan etkilendi. Dicle Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız bu süreci şöyle anlatıyor:

"Tekke Mahallesi'nde Hazreti Elyesa Peygamber'in türbesi ve camisi bulunuyordu. Türbenin bitişiğinde Caferiye ya da Lala Kasım Medresesi olarak bilinen yapı yer alıyordu. Bu alanlar ve çevresindeki mezarlıklar bugün su altında."