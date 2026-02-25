Kura etabı bugün Isparta’da: 2.889 konutta hak sahipleri belli oluyor

Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura etabı bugün Isparta'da yapılacak. Çekiliş TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak. Sonuçlar gün içerisinde toki.gov.tr ile turkiye.gov.tr adresleri aracılığıyla duyurulacak.

Isparta etabında 2.889 konut hak sahibi belirleme kurası saat 12.00'de başlayacak. Çekiliş, Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu'nda gerçekleştirilecek. Vatandaşlar kurayı hem salondan hem de YouTube üzerinden canlı takip edebilecek.

ISPARTA KURASI SAAT KAÇTA? Kura çekimleri, belirlenen konferans salonlarında ve saatlerde gerçekleştirilecek. Süreç, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. 25 Şubat programında saat ve yer detayları şöyle: 📍 Isparta - 2.889 Konut Hak Sahibi Belirleme Kurası

🕚 12.00 - Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu

ISPARTA'DA KONUT DAĞILIMI NASIL OLACAK? Isparta genelinde konutların büyük bölümü 1.300 ile Merkez bölgesine ayrıldı. Konutların dağılımları ilçelere göre farklılık gösteriyor. Projelere göre konutların sayıları ise şu şekilde olacak: İLÇE KONUT SAYISI MERKEZ 1300 MERKEZ 200 AKSU 79 GELENDOST 63 GÖNEN 200 KEÇİBORLU 100 KEÇİBORLU 47 ŞARKİKARAAĞAÇ 400 YALVAÇ 400 YENİŞARBADEMLİ 100

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR? Sosyal konut projelerinde tamamlanan kuraların sonuçları iki farklı platform üzerinden vatandaşların erişimine açılacak. Asil ve yedek isim listeleri TOKİ'nin resmi web sitesi ile e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Başvuru yapanlar, T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yaparak sonuçlara ulaşabilecek.