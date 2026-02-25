Kura etabı bugün Isparta’da: 2.889 konutta hak sahipleri belli oluyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura etabı bugün Isparta'da yapılacak. Çekiliş TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak. Sonuçlar gün içerisinde toki.gov.tr ile turkiye.gov.tr adresleri aracılığıyla duyurulacak.
Isparta etabında 2.889 konut hak sahibi belirleme kurası saat 12.00'de başlayacak. Çekiliş, Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu'nda gerçekleştirilecek. Vatandaşlar kurayı hem salondan hem de YouTube üzerinden canlı takip edebilecek.
ISPARTA KURASI SAAT KAÇTA?
Kura çekimleri, belirlenen konferans salonlarında ve saatlerde gerçekleştirilecek. Süreç, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. 25 Şubat programında saat ve yer detayları şöyle:
📍 Isparta - 2.889 Konut Hak Sahibi Belirleme Kurası
🕚 12.00 - Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu
ISPARTA'DA KONUT DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Isparta genelinde konutların büyük bölümü 1.300 ile Merkez bölgesine ayrıldı. Konutların dağılımları ilçelere göre farklılık gösteriyor. Projelere göre konutların sayıları ise şu şekilde olacak:
|İLÇE
|KONUT SAYISI
|MERKEZ
|1300
|MERKEZ
|200
|AKSU
|79
|GELENDOST
|63
|GÖNEN
|200
|KEÇİBORLU
|100
|KEÇİBORLU
|47
|ŞARKİKARAAĞAÇ
|400
|YALVAÇ
|400
|YENİŞARBADEMLİ
|100
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Sosyal konut projelerinde tamamlanan kuraların sonuçları iki farklı platform üzerinden vatandaşların erişimine açılacak. Asil ve yedek isim listeleri TOKİ'nin resmi web sitesi ile e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Başvuru yapanlar, T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yaparak sonuçlara ulaşabilecek.
SIK SORULAN SORULAR
Kimlere ne kadar kontenjan ayrıldı?
- Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazilere: %5
- Engelli vatandaşlara: %5
- Emekli vatandaşlara: %20
- 3 ve daha fazla çocuklu ailelere: %10
- 18-30 arasında olan genç vatandaşlara: %20
Ödeme koşulları nasıl olacak?
Sosyal konutlar, yüzde 10 başlangıç ödemesi ve 240 aya varan taksit imkanıyla hak sahiplerine sunulacak. Satış bedelleri ise İstanbul ile diğer iller arasında farklılık gösterecek.
Kura sonucunda ismi çıkmayanlar yatırdıkları başvuru bedelini geri alabilir mi?
Evet, hak sahibi olamayan adaylara başvuru ücretleri iade edilecek.