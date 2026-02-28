Kudüs’ün kaderini değiştiren demircinin hikayesi! Cennetin Krallığı filmi konusu ve oyuncuları

CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

2005 yapımı "Cennetin Krallığı", Haçlı Seferleri sonrası Kudüs'te kırılgan barışın nasıl savaşa dönüştüğünü anlatıyor. Orlando Bloom'dan Eva Green'e uzanan güçlü kadrosuyla dikkat çeken film, bu akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Tarihi, dram ve aksiyon türlerini bir araya getiren "Cennetin Krallığı", bu akşam atv'de izleyici karşısına çıkıyor. Ridley Scott imzalı yapım, 12. yüzyılda Kudüs'te kurulan hassas güç dengesini ve yaklaşan büyük çatışmayı merkezine alıyor.

⚔️CENNETİN KRALLIĞI KONUSU

Film, Haçlı Seferleri sonrasında Kudüs'te kurulan hassas siyasi yapıyı merkezine alıyor. Şehirde Hristiyan yönetimi ile Müslüman liderlik arasında kırılgan bir barış hüküm sürüyor. Taht mücadeleleri, radikal kararlar ve güç hırsı bu dengeyi tehdit ediyor. İnanç ile iktidar arasındaki gerilim, kentin kaderini belirleyecek bir süreci başlatıyor.

Hikayenin merkezinde Balian var. Fransa'da demircilik yapan genç bir adamdır. Hayatındaki kayıpların ardından Haçlı şövalyesi olan babasıyla yola çıkar. Ancak yolculuk sırasında babasını kaybeder. Kudüs'e ulaştığında ise kendisini büyük bir siyasi fırtınanın ortasında bulur.

Kralın hastalığı ve saray içindeki çekişmeler, barışın sonunu hazırlar. Savaş kaçınılmaz hale geldiğinde Balian, yalnızca bir şehri değil, kendi vicdanını ve kimliğini de savunmak zorunda kalır. Film, savaşın ortasında insan kalabilmenin mümkün olup olmadığını sorgular.

🎭CENNETİN KRALLIĞI OYUNCULARI

➔Orlando Bloom – İbelinli Balian

➔Eva Green – Kudüslü Sibylla

➔Gassan Mesud – Selahattin Eyyubi

➔Jeremy Irons – Trablus Kontu III. Raymond (Tiberias)

➔Edward Norton – IV. Baudouin

➔Brendan Gleeson – Renaud de Chatillon

➔Marton Csokas – Guy de Lusignan

Diğer önemli isimler:

David Thewlis, Velibor Topić, Alexander Siddig, Khaled El Nabawy, Ulrich Thomsen, Jon Finch, Iain Glen, Nathalie Cox, Eriq Ebouaney, Jouko Ahola ve Giannina Facio.

🎥 YAPIM EKİBİ VE TÜRÜ

📅 Yapım yılı: 2005

🎬 Yönetmen: Ridley Scott

✍️ Senaryo: William Monahan

🎞️ Tür: Tarihi – Dram – Aksiyon

📺 BU AKŞAM ATV'DE

"Cennetin Krallığı", epik anlatımı ve güçlü oyunculuk performanslarıyla bu akşam atv ekranlarında olacak. Tarihi arka planı kadar insani çatışmalarıyla da dikkat çeken yapım, izleyiciye hem görsel hem düşünsel bir deneyim sunuyor.

