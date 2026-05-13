Kudret Timaş olayına Müge Anlı'dan sert uyarı: "Radarıma girme"

"Müge Anlı ile Tatlı Sert"in bugünkü yayınında, günlerdir aranan iki çocuk annesi Kudret Timaş olayıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Savcılık Timaş'ın emniyet güçleri tarafından Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmasına karar verirken, Müge Anlı ise genç kadını alıkoyanlara "Radarıma girmeyin" diyerek uyarı yaptı.

İstanbul'da 3 Mayıs'tan bu yana kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki iki çocuk annesi Kudret Selin Timaş olayında sıcak bir gelişme yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen ve ailesinin hayatından endişe ettiği genç kadın için yargı devreye girdi. Savcılık, Kudret Timaş'ın kolluk marifetiyle hastaneye yatırılmasına karar verdi.

Kudret Selin Timaş'ın ablası Elif Yıldırım, kardeşinin madde bağımlılığına sürüklendiğini ve bazı şahıslar tarafından menfaat uğruna alıkonulduğunu iddia ederek Müge Anlı'dan yardım istemişti. Taksim'de bir polis merkezine giderek "kayıp değilim" beyanı veren Kudret'in, emniyet çıkışında ailesiyle görüşmeyi reddetmesi şüpheleri artırmıştı. Abla Yıldırım, kardeşinin sağlığından endişe ederek dün Çağlayan Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIKTAN 4721 SAYILI KANUN GEREĞİ KARAR Bugünkü canlı yayında müjdeyi veren Müge Anlı, savcılığın 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında kritik bir karar aldığını duyurdu. Alınan karara göre; Kudret Timaş, bulunduğu adresten kolluk kuvvetleri aracılığıyla, gerekirse zor kullanılarak alınacak. Timaş, tedavi edilmek üzere Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilecek. Genç kadına ivedi olarak bir vasi tayini gerekip gerekmediğinin tespiti için resmi inceleme başlatıldı.

MÜGE ANLI'DAN "HAKAN" İSİMLİ ŞAHSA SERT UYARI Programda, Kudret Timaş'ı madde ticaretine alet ettiği iddia edilen "Hakan" isimli şahıs hedefteydi. Müge Anlı, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Benim amacım üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil ama beni oralara sokma! Kudret elbet bulunacak, o hastaneye yatacak. Sen de arada gitme, o kadını karakola teslim et ve hayatından defol git! Radarıma girme!"