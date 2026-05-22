Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan başrolde! "Mercan Köşk" ATV'ye damga vuracak

atv ekranlarında yeni sezon için hazırlıklar tüm hızıyla başladı. FARO ve Sinehane ortak yapımı olan 'Mercan Köşk' dizisi, derinlikli karakterleri ve yüksek dramatik yapısıyla yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Tarsus'ta çekilecek olan yapım; Aras ve Cemre'nin sırlar, intikam ve imkansız aşkla dolu sürükleyici hikayesini ekrana taşıyacak.

Hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çeken projenin başrol oyuncuları da belli oldu. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, dizinin merkezinde yer alan Aras ve Cemre karakterlerine hayat verecek.

MÜZİĞİNDEN SENARYOSUNA YILDIZLAR GEÇİDİ Tarsus'un büyülü atmosferinde çekilecek olan 'Mercan Köşk', etkileyici hikâyesiyle yeni sezonun en merak edilen projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu dizinin orijinal hikâyesi Ahunur Serdaroğlu'na ait. Dizinin güçlü senaryosunu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici kaleme alırken; müzikler ise başarılı ve ödüllü besteci Toygar Işıklı'nın imzasını taşıyor.



SIRLAR, İNTİKAM VE İMKANSIZ BİR AŞK Cemre'nin (Hafsanur Sancaktutan) hayatı, nikâhının hemen ardından eşinin gizemli bir şekilde kaybolmasıyla altüst olur. Gerçeğin peşine düşen Cemre'nin yolculuğu, onu Tarsus'a, gizemlerle dolu Mercan Köşk'e sürükler.

Diğer tarafta ise ailesini korumak için büyük bir sırrı saklayan Aras (Kubilay Aka) vardır. Aras'ın kurduğu kusursuz düzen, Cemre'nin Mercan Köşk'e gelişiyle temelinden sarsılır.