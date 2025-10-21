Kreşte 15 çocuğa şiddet! Ses kaydıyla ortaya çıktı | Soruşturma 4 yıl sonra tamamlandı
Mersin'de 4 yıl önce kreşte yaşanan olay tekrar gün yüzüne çıktı. Bir veli, kreşe gönderdiği 2 yaşındaki kızının son aylardaki davranışlarında değişiklik fark edince oyuncak ayısına ses kayıt cihazı yerleştirdi. Bu kapsamda annenin yerleştirdiği ses kayıt cihazıyla 15 çocuğa şiddet uygulandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili ilgili tutuksuz 5 sanık hakkında 'Çocuğa karşı eziyet' suçundan dava açıldı. Soruşturma 4 yılın sonra tamamlanırken çocuklara uygulanan şiddetler ise kan dondurdu.
