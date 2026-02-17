BANKALAR 2025 HARCAMALARINI İNCELEYECEK Uygulamanın süreci takip edilecek. Bankalara üç aylık değerlendirme süresi tanındı. Bu süreçte her kullanıcı için 2025 yılındaki en yüksek harcama tutarı esas alınacak. Harcama tutarının üzerindeki limit "riskli limit" kabul edilerek düşürülecek.

EN TEHLİKELİSİ ASGARİ ÖDEME ALIŞKANLIĞI Erdem, kredi kartındaki asıl riskin yüksek limit değil yanlış ödeme davranışı olduğunu vurguladı ve özellikle asgari ödeme alışkanlığına dikkat çekti. "Bana göre de en tehlikelisi asgari tutarı ödemek. Yani bu da bir tehlike. Kredilendiriyorsunuz. Siz çok düşük ödediğinizi zannediyorsunuz ama geleceğinizi ipotek altına almış oluyorsunuz." dedi. "Onun için benim mottum var hep tekrarlıyorum onu" diyerek 3 maddeyi sıraladı: Gelirine uygun limit belirle

Ödeyebileceğin kadar harca

Harcadığının tamamını öde

KREDİ KARTLARINDA YENİ DÖNEM NASIL OLACAK? Bankalara 3 aylık süre tanındı. Bu süreçte bankalar kullanıcıların tek tek 2025'teki harcamalarını analiz edecek, en yüksek harcamaları ne ise o baz alınacak. Erdem 400 bin lira altındaki kartlara dokunulmayacağını vurguladı. 400 bin lira üzerindeki kartlarla ilgili işlem yapılacağını belirtti. Süreci ise şu şekilde örneklendirerek anlattı: "Örnek hesap. Sizin kart limitleriniz 500 bin lira. 2025'te de 300 bin liralık bir harcama yapmışsınız. Yani sizin aslında harcama kapasiteniz 300 bin lira en fazla. Daha az da yaptığınız aylar olmuştur. Fazla limit kaç lira? 200 bin lira. Bu bir risk. Bu riski yarı yarıya düşürüyor. Ne oldu? %50'si düşecek. 100 bin lira. Yeni limitiniz 400 bin lira olacak ve devam edeceksiniz.

Bir örneğimiz daha var. Yeni limitiniz 400 bin liranın altına düşerse siz yine bankaya gidip diyebileceksiniz ki benimkini tekrar 400 bin lira yapın. Şimdi bu 700 bin lira olsun. Kart limitiniz ve 350 bin liralık bir harcama yaptınız. Riskiniz ne? 350 bin lira yani fazlanız. Evet. Bunun da yarısı düşürülecek 175 lira. Yeni limitiniz 525 bin lira olarak devam edecek. Şimdi gelelim 750 bin liranın üstü için. Yani çok daha yüksek limitli kartlar için. Orada diyelim ki kart limitleriniz 900 bin lira ve harcamanız 500 bin lira. Fazla limitiniz 400 bin lira. Burada 750 bin liranın üzerindeki limitli kartlar için %80 indirim olacak. %80'i düşürülecek , fazla limitin 320 bin lirası düşecek. Geriye kalacak 80 bin lira. Yeni limitiniz 580 bin lira olarak devam edecek. "