Kredi kartında yeni dönem: Kimlerin limiti düşecek, sistem nasıl işleyecek? Örnek tablo
Kredi kartlarında uzun süredir tartışılan düzenleme uygulamaya girdi. Bankalar, kullanıcıların geçmiş harcamalarını esas alarak limitleri yeniden belirleyecek. Toplam limiti 400 bin TL'nin üzerindeki kartlarda fazla limit kademeli olarak düşürülecek.
Kredi kartlarında yeni dönem resmen başladı. Amaç, vatandaşın aşırı borçlanmasını önlerken finans sistemindeki riskleri azaltmak. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, kredi kartı limitlerine ilişkin uygulamanın detaylarını A Haber canlı yayınında açıkladı.
BANKALAR HARCAMAYA GÖRE LİMİT BELİRLEYECEK
Faruk Erdem, kamuoyunda oluşan "kartlar kapatılacak" algısının doğru olmadığını belirterek düzenlemenin amacının yasaklama değil risk azaltma olduğunu ifade etti.
Açıklamasında "Halbuki öyle değil. Yani şu anda Türkiye'de herkesin cebinde -18 yaşın üstündekileri düşünürsen- iki, iki buçuk tane plastik kart var. Ve bunun gelirle bir orantısı da yok. Geliri ne olursa olsun bankalar limitleri arttırabildikleri kadar arttırmışlar. Bu bir risk." dedi.
400 BİN TL EŞİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?
Yeni sistemde 400 bin TL kritik sınır olarak belirlendi. Bu tutarın altındaki kart limitlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Düzenleme, toplam kart limiti yüksek olup harcaması düşük kalan kullanıcıları kapsayacak.
Erdem, kredi kartı limitinin gelir ve gerçek harcama kapasitesiyle uyumlu olması gerektiğinin altını çizdi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Sizin aslında her ay 30 bin lira diyelim harcamanız var. Kredi kartınızın limiti 400-500 bin lira. Yani orada aslında 470 bin liralık bir riskiniz var. Hem sizin için risk hem de banka için risk. O yüzden de kredi kartının öteden beri zaten olması gereken bu ve konuştuğumuz da bu.
Geçtiğimiz yıllarda da bu oldu mesela. Hastane önlerinde bankalar böyle stant açıp kredi kartı dağıttılar biliyorsunuz. Caddelerde, duraklarda kredi kartı dağıtan bankalar gördük. Sonra ne oldu? Kredi kartları patladı, insanlar hacizli oldu, aileler dağıldı vesaire. Bunların yaşanmaması için hem tüketiciyi koruyan hem de bankacılık sistemini koruyan bir karar oldu bana göre aslında. "