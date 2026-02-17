CANLI YAYIN
Kredi kartında yeni dönem: Kimlerin limiti düşecek, sistem nasıl işleyecek? Örnek tablo

Kredi kartlarında uzun süredir tartışılan düzenleme uygulamaya girdi. Bankalar, kullanıcıların geçmiş harcamalarını esas alarak limitleri yeniden belirleyecek. Toplam limiti 400 bin TL'nin üzerindeki kartlarda fazla limit kademeli olarak düşürülecek.

Kredi kartlarında yeni dönem resmen başladı. Amaç, vatandaşın aşırı borçlanmasını önlerken finans sistemindeki riskleri azaltmak. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, kredi kartı limitlerine ilişkin uygulamanın detaylarını A Haber canlı yayınında açıkladı.

BANKALAR HARCAMAYA GÖRE LİMİT BELİRLEYECEK

Faruk Erdem, kamuoyunda oluşan "kartlar kapatılacak" algısının doğru olmadığını belirterek düzenlemenin amacının yasaklama değil risk azaltma olduğunu ifade etti.

KREDİ KARTI DÜZENLEMESİNDE NELER VAR?

Açıklamasında "Halbuki öyle değil. Yani şu anda Türkiye'de herkesin cebinde -18 yaşın üstündekileri düşünürsen- iki, iki buçuk tane plastik kart var. Ve bunun gelirle bir orantısı da yok. Geliri ne olursa olsun bankalar limitleri arttırabildikleri kadar arttırmışlar. Bu bir risk." dedi.

400 BİN TL EŞİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Yeni sistemde 400 bin TL kritik sınır olarak belirlendi. Bu tutarın altındaki kart limitlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Düzenleme, toplam kart limiti yüksek olup harcaması düşük kalan kullanıcıları kapsayacak.

Erdem, kredi kartı limitinin gelir ve gerçek harcama kapasitesiyle uyumlu olması gerektiğinin altını çizdi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sizin aslında her ay 30 bin lira diyelim harcamanız var. Kredi kartınızın limiti 400-500 bin lira. Yani orada aslında 470 bin liralık bir riskiniz var. Hem sizin için risk hem de banka için risk. O yüzden de kredi kartının öteden beri zaten olması gereken bu ve konuştuğumuz da bu.

Geçtiğimiz yıllarda da bu oldu mesela. Hastane önlerinde bankalar böyle stant açıp kredi kartı dağıttılar biliyorsunuz. Caddelerde, duraklarda kredi kartı dağıtan bankalar gördük. Sonra ne oldu? Kredi kartları patladı, insanlar hacizli oldu, aileler dağıldı vesaire. Bunların yaşanmaması için hem tüketiciyi koruyan hem de bankacılık sistemini koruyan bir karar oldu bana göre aslında. "

BANKALAR 2025 HARCAMALARINI İNCELEYECEK

Uygulamanın süreci takip edilecek. Bankalara üç aylık değerlendirme süresi tanındı. Bu süreçte her kullanıcı için 2025 yılındaki en yüksek harcama tutarı esas alınacak. Harcama tutarının üzerindeki limit "riskli limit" kabul edilerek düşürülecek.

EN TEHLİKELİSİ ASGARİ ÖDEME ALIŞKANLIĞI

Erdem, kredi kartındaki asıl riskin yüksek limit değil yanlış ödeme davranışı olduğunu vurguladı ve özellikle asgari ödeme alışkanlığına dikkat çekti.

"Bana göre de en tehlikelisi asgari tutarı ödemek. Yani bu da bir tehlike. Kredilendiriyorsunuz. Siz çok düşük ödediğinizi zannediyorsunuz ama geleceğinizi ipotek altına almış oluyorsunuz." dedi. "Onun için benim mottum var hep tekrarlıyorum onu" diyerek 3 maddeyi sıraladı:

  • Gelirine uygun limit belirle
  • Ödeyebileceğin kadar harca
  • Harcadığının tamamını öde
KREDİ KARTLARINDA YENİ DÖNEM NASIL OLACAK?

Bankalara 3 aylık süre tanındı. Bu süreçte bankalar kullanıcıların tek tek 2025'teki harcamalarını analiz edecek, en yüksek harcamaları ne ise o baz alınacak. Erdem 400 bin lira altındaki kartlara dokunulmayacağını vurguladı. 400 bin lira üzerindeki kartlarla ilgili işlem yapılacağını belirtti. Süreci ise şu şekilde örneklendirerek anlattı:

"Örnek hesap. Sizin kart limitleriniz 500 bin lira. 2025'te de 300 bin liralık bir harcama yapmışsınız. Yani sizin aslında harcama kapasiteniz 300 bin lira en fazla. Daha az da yaptığınız aylar olmuştur. Fazla limit kaç lira? 200 bin lira. Bu bir risk. Bu riski yarı yarıya düşürüyor. Ne oldu? %50'si düşecek. 100 bin lira. Yeni limitiniz 400 bin lira olacak ve devam edeceksiniz.

Bir örneğimiz daha var. Yeni limitiniz 400 bin liranın altına düşerse siz yine bankaya gidip diyebileceksiniz ki benimkini tekrar 400 bin lira yapın. Şimdi bu 700 bin lira olsun. Kart limitiniz ve 350 bin liralık bir harcama yaptınız. Riskiniz ne? 350 bin lira yani fazlanız. Evet. Bunun da yarısı düşürülecek 175 lira. Yeni limitiniz 525 bin lira olarak devam edecek.

Şimdi gelelim 750 bin liranın üstü için. Yani çok daha yüksek limitli kartlar için. Orada diyelim ki kart limitleriniz 900 bin lira ve harcamanız 500 bin lira. Fazla limitiniz 400 bin lira. Burada 750 bin liranın üzerindeki limitli kartlar için %80 indirim olacak. %80'i düşürülecek , fazla limitin 320 bin lirası düşecek. Geriye kalacak 80 bin lira. Yeni limitiniz 580 bin lira olarak devam edecek. "

📌 ÖZETLE

Mevcut Kart Limiti Yıllık Harcama Fazla Limit (Risk) Uygulanan Kesinti Oranı Düşürülen Tutar Yeni Kart Limiti Not
500.000 TL 300.000 TL 200.000 TL %50 100.000 TL 400.000 TL Limit 400 bin TL'ye çekiliyor
700.000 TL 350.000 TL 350.000 TL %50 175.000 TL 525.000 TL 400 bin TL üstünde kaldığı için devam
900.000 TL 500.000 TL 400.000 TL %80 (750 bin TL üstü) 320.000 TL 580.000 TL Yüksek limitte daha sert düşüş
EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI KAPSAM DIŞI

"Şimdi burada insanlar şu konuda bir tepki gösterdiler haklı olarak. Ya ben kredi kartını aslında işte markette şurada burada kullanmıyorum. Ben bu kredi kartını çocuğumun eğitim masrafını karşılamak için kullanıyorum. Dolayısıyla eğitim ve Allah korusun sağlık harcamalarında bu limit sorunu olmayacak."

KART KULLANIMI YASAKLANMIYOR, BİLİNÇLİ KULLANIM TEŞVİK EDİLİYOR

Kredi kartının doğru kullanıldığında avantaj sağladığını belirten Erdem, kartın kayıtlı ekonomiye katkı sunduğunu ifade etti. "Bir aylık faizsiz kredi kullanmış oluyorsunuz. İkincisi de kayıtlı ekonomiye katkıda bulunuyorsunuz. Çünkü kredi kartıyla yaptığımız her alışverişin karşılığında fiş kesilmesi lazım." dedi.

